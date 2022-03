¡El día de las elecciones es el martes 5 de abril!

La Comunidad News Online

Foto gentileza de Voces de la Frontera

Madison.- En los estudios de nuestra redacción se ha recibido la siguiente noticia para su inmediata publicación y lo hacemos por ser de interés general de nuestra comunidad relativa a las elecciones de primavera de 2022. De acuerdo con la narrativa de esta información, tres de los cuatro candidatos pro-inmigrantes y pro-trabajadores respaldados por Voces de la Frontera Action (VDLF Action) en Milwaukee y Racine avanzaron a las Elecciones Generales de Primavera el 5 de abril después de ser uno de los dos primeros en obtener votos en Elección Primaria reciente: Juan Miguel Martínez, candidato a Supervisor del Distrito 12 del Condado de Milwaukee; Eric Rorholm, candidato a Supervisor del Distrito 3 del Condado de Milwaukee; y Eric Hopkins, actual Supervisor del Condado de Racine en el Distrito 9 que se postula para la reelección.

VDLF Action agradece a la concejal Marina Dimitrijevic, candidata a alcaldesa de Milwaukee respaldada por VDLF Action, por ser la candidata más progresista y franca en su carrera por las familias trabajadoras inmigrantes durante esta campaña y a lo largo de su carrera en un cargo público.

En las dos semanas y media previas a las elecciones, el programa Get Out the Vote de VDLF Action en el lado sur de Milwaukee y en Racine llegó a casi 70,000 votantes jóvenes predominantemente latinos y multirraciales. Los miembros y el personal de VDLF Action llamaron a más de 8,000 puertas e involucraron a su red relacional de más de 22,000 personas para que sus amigos y familiares se aseguren de que estos votantes crecientes e históricamente privados de sus derechos ejercieran su libertad de voto.

Foto gentileza de Voces de la Frontera

Rebecca Acosta, estudiante de secundaria de Milwaukee que se ha ofrecido como voluntaria para participar como votantes de color en todas las elecciones desde la primavera de 2019 y que será elegible para votar en abril, dijo: “Como alguien que será elegible para votar por primera vez en abril, yo me siento empoderado de que voy a votar por candidatos que representan mis creencias y mi comunidad. Sé que podemos confiar en que estos candidatos tomarán las medidas necesarias para garantizar que todas las familias trabajadoras de mi comunidad tengan la libertad de prosperar”.

Mercedes Rodríguez-Lara, votante por primera vez y ciudadana recién naturalizada en Milwaukee, dijo: “Mi esposo y yo hemos vivido y trabajado en Milwaukee durante más de seis años. El año pasado, nos enorgulleció aprobar nuestro examen de ciudadanía y prestar juramento para convertirnos en ciudadanos estadounidenses. Como nuevos votantes, nos enorgullece ejercer nuestro derecho al voto el martes y alentar a otros en nuestra comunidad a hacer un plan para votar en abril”.

Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera Action, dijo: “Voces de la Frontera Action se compromete a garantizar que todos los votantes jóvenes latinos y multirraciales elegibles tengan la información que necesitan para ejercer su libertad de voto en cada elección. , y ser parte de un movimiento para elegir candidatos que sean defensores de los derechos de los trabajadores e inmigrantes”.