El ejecutivo del condado Parisi presenta el presupuesto 2022: “Superar el desafío”

Madison. (10-01-210) Hoy, el ejecutivo del condado de Dane, Joe Parisi, presentó su propuesta de presupuesto para 2022 en el Centro Hispano, donde presentó los planes del condado de Dane para continuar abordando los impactos del COVID-19, al mismo tiempo que prioriza las inversiones en salud mental, seguridad pública, conservación, servicios humanos, calidad. de vida, esfuerzos para combatir el cambio climático y mucho más. El plan de gastos de $747.8 millones de dólares se basa en iniciativas exitosas del condado mientras explora nuevas oportunidades para hacer una diferencia sustancial para las personas y familias en la comunidad del condado de Dane.

“Mi presupuesto para 2022 cumple con los desafíos que enfrentamos con un enfoque estratégico en la salud y el bienestar de nuestra gente y la protección de los recursos y lugares que nos definen”, dijo el Ejecutivo del Condado Parisi. “El gobierno del condado de Dane continuará liderando con modelos progresivos e innovadores para servicios públicos que satisfagan las necesidades de nuestras comunidades y nuestra gente. Estoy orgulloso de la oportunidad de presentar este presupuesto y creo que refleja los valores y las prioridades de nuestra comunidad. “

Parisi estuvo acompañada en el evento de hoy por la Directora Ejecutiva del Centro Hispano, Karen Menendez Coller. El presupuesto del Ejecutivo del Condado para 2022 incluye $2 millones para impulsar la construcción de un espacio nuevo y mejorado muy necesario para el Centro Hispano. Centro es la organización de servicios sociales sin fines de lucro líder en el condado de Dane que brinda servicios directos a la población latina de rápido crecimiento de la comunidad. Bajo el liderazgo de Menéndez Coller, Centro ha sido un socio clave para brindarles a los inmigrantes de la comunidad del condado de Dane un sentido de hogar, un lugar para reunirse, crear y celebrar.

El Centro ayuda a miles de personas cada año, con todo, desde necesidades básicas hasta capacitación laboral y programación extracurricular. El proyecto de expansión en el que se ha embarcado es fundamental para su misión centrada en la comunidad primero. Estos dólares, junto con otros socios de financiación, ayudarán a reconstruir la casa de Centro en Badger Road en el lado sur de Madison y a satisfacer mejor las crecientes necesidades de la comunidad latina. La palada inicial está programada para el próximo año.

Otros aspectos destacados del presupuesto 2022 del condado de Dane incluyen:

COVID-19

Parisi está reservando $5.25 millones en Fondos de Rescate y Recuperación de Estados Unidos en este proceso presupuestario para los gastos desconocidos relacionados con la pandemia que sin duda surgirán en el próximo año. Esta red de seguridad es fundamental para que el gobierno del condado mantenga su capacidad de responder a las necesidades agudas, a veces inesperadas, de la pandemia a medida que surgen.

Parisi está extendiendo las protecciones de vivienda para aquellos en riesgo de quedarse sin hogar hasta 2022 y la popular asociación de Respuesta ante una pandemia de alimentos de emergencia del condado de Dane con Second Harvest, que refuerza la producción y distribución de alimentos cultivados localmente. Hasta la fecha, el condado de Dane ha asignado más de $ 23 millones para abastecer los estantes de las despensas de alimentos locales con productos de origen local y este presupuesto agrega otro $ 1 millón a ese esfuerzo.

El presupuesto de 2022 proporciona $6.5 millones adicionales para continuar albergando hoteles hasta el 30 de junio de 2022 para brindar este importante apoyo mientras la comunidad del condado de Dane continúa lidiando con la incertidumbre de la pandemia.

La cantidad de personas sin un lugar al que llamar hogar ha aumentado durante la pandemia y se necesitan apoyos adicionales para ayudar a las personas a conectarse con los recursos de la comunidad. El presupuesto de Parisi incluye $ 300,000 en nuevos fondos para apoyar los servicios de extensión para las personas que viven sin refugio en todo el condado de Dane.

Conocido como el programa Hotels to Housing, esta asociación de múltiples agencias tiene como objetivo ayudar a 297 hogares sin hogar con asistencia para la búsqueda de vivienda, administración de casos y fondos para ayudar a pagar los costos de vivienda por hasta dos años. Desde que comenzó el programa a fines de junio de 2021, más de 90 personas se han mudado de un albergue en un hotel a una vivienda permanente propia. El presupuesto de Parisi continúa este programa hasta 2022 con una inversión de $ 8.2 millones.

El presupuesto de Parisi para 2022 continúa el compromiso del condado de Dane con el Fondo de Desarrollo de Vivienda Asequible con $ 6 millones para impulsar las asociaciones de vivienda asequible el próximo año.

El presupuesto incluye $ 500,000 para apoyar el desarrollo de una nueva aldea de casas pequeñas y $ 2 millones en nuevos fondos de subvenciones para respaldar la compra de un hotel u otra instalación para su conversión en viviendas asequibles.

La protección de la estabilidad de la vivienda para los hogares en riesgo de quedarse sin hogar sigue siendo una prioridad. El presupuesto de Parisi incluye $250,000 para financiar servicios legales en la corte para familias que enfrentan desalojo o ejecución hipotecaria. El presupuesto de 2022 también asigna $3 millones en dólares de capital para ayudar a restaurar y modernizar las propiedades propiedad de la Autoridad de Vivienda del Condado de Dane.

Parisi está agregando $225,000 para el desarrollo de una Estrategia Regional de Vivienda, ayudando a las comunidades de nuestro condado a desarrollar viviendas más asequibles y para trabajadores. La Estrategia Regional de Vivienda proporcionará una hoja de ruta para el futuro de la vivienda en el condado de Dane durante los próximos 10 a 20 años.

Salud Mental

En noviembre pasado, el condado de Dane abrió el Behavioral Health Resource Center (BHRC), una instalación que conecta a las personas con recursos para abordar las barreras en la atención de salud mental y aquellos que buscan tratamiento por abuso de sustancias. Dadas las crecientes cargas de trabajo, Parisi está agregando $440,000 en el presupuesto de 2022 para más personal en el BHRC. Esto hará que el compromiso anual del gobierno del condado con este proyecto supere los $1.2 millones.

El presupuesto de Parisi para 2022 crea una nueva división del gobierno del condado para supervisar su gama en expansión de iniciativas innovadoras de salud mental conductual. Él está incluyendo más de $500,000 en fondos para un nuevo administrador y personal para iniciar la División de Salud del Comportamiento.

El presupuesto asigna $10 millones para la adquisición del sitio, la planificación y el desarrollo del Crisis Triage Center. Esta instalación única ayudará a mantener a las personas fuera del sistema de justicia penal y las vinculó directamente con servicios personalizados para abordar las barreras que enfrentan. Parisi está dedicando $1 millón adicional para ayudar a satisfacer las necesidades operativas y de servicio cuando se abra el Centro de Triaje.

Los equipos de salud mental de las escuelas del condado de Dane están en 10 distritos escolares y brindan recursos críticos de salud conductual en apoyo de los consejeros escolares y los profesionales de la salud mental que han trabajado demasiado. El condado de Dane invierte más de $ 1 millón al año en la construcción de puentes. Parisi está asignando otros $500,000 el próximo año para profesionales de salud mental adicionales en las escuelas para ayudar a los educadores y estudiantes a navegar por las incógnitas de Covid-19.

Parisi está asignando $100,000 para explorar la viabilidad de buscar un Centro de Estabilización de Crisis Juvenil en el condado de Dane. Tal instalación estabilizará situaciones para los jóvenes que necesitan acceso a servicios clínicos de salud mental en un entorno residencial.

El presupuesto de 2022 también aumenta la financiación de los programas de recursos de salud mental para personas mayores, que Parisi creó por primera vez en 2020, en más de $58,000. Estos trabajadores sociales de salud mental de alto nivel trabajan en estrecha colaboración con los gerentes de puntos focales de alto nivel en todo el condado para ayudar a los adultos mayores con problemas graves o de salud mental a largo plazo. Este programa ahora totaliza más de un cuarto de millón de dólares en el presupuesto del condado.

Seguridad Pública

El condado de Dane está presentando nuevas herramientas, capacitaciones y procesos de respuesta de salud mental para los agentes del alguacil del condado de Dane en este presupuesto. Basado en un modelo exitoso lanzado en diciembre pasado en el condado de Cook, County Executive Parisi está poniendo $250,000 en el presupuesto para lanzar un nuevo programa virtual de salud mental. Estos dólares cubren el costo del personal clínico, las tabletas y los módems WiFi remotos para que, cuando los agentes se encuentren en una situación de crisis, tengan el apoyo que necesitan para ayudar a las familias.

El programa Safe Communities “Recovery Coach” experimentó un aumento del 55% en su trabajo este año, en parte porque fue un punto de referencia para las personas que se conectaron con el Behavioral Health Resource Center del condado en busca de ayuda. Dado eso, Parisi está agregando $100,000 en el presupuesto para más entrenadores de recuperación.

El presupuesto de 2022 agrega un puesto a la Oficina del Sheriff para enfocarse en los crímenes atroces asociados con el tráfico sexual. Con un costo total de $119,000 al año, este nuevo detective se dedicará a investigar estos delitos, llevar a los traficantes ante la justicia y evitar que las niñas y mujeres vulnerables sean víctimas de estos criminales.

Cambio climático, conservación y calidad de agua

El condado de Dane ahora tiene 100 vehículos a GNC y 17 híbridos eléctricos. El presupuesto de Parisi para 2022 amplía esta iniciativa con más de $5 millones para la compra de remolques de GNC para ayudar a alimentar la flota de carreteras del condado de Dane en áreas del condado donde las estaciones de servicio de gas natural comprimido están menos disponibles. Parisi también incluirá casi $2 millones para la instalación de una nueva estación de servicio de GNC en el garaje de Fish Hatchery Road Highway y $3,2 millones para la compra de ocho quitanieves más a GNC.

A medida que el condado de Dane acumula su cartera de créditos de energía renovable, es fundamental monitorear los esfuerzos en tiempo real para maximizar los beneficios ambientales y económicos de las inversiones que hace el condado de Dane. El presupuesto de Parisi para 2022 crea un nuevo puesto de Oficial de Finanzas de Energías Renovables en el Departamento de Residuos y Renovables para recopilar y administrar los datos que corresponden a este trabajo innovador.

El ejecutivo del condado Parisi está incluyendo más de $93,000 en su presupuesto para impulsar la creación de un Cuerpo Civil del Clima. Siguiendo el modelo de los exitosos equipos de conservación del condado de Dane, Operation Fresh Start utilizará estos fondos iniciales para crear asociaciones y desarrollar un equipo de jóvenes dedicados a trabajar en proyectos de eficiencia energética.

Hace un par de años, el condado de Dane lanzó el Programa de Cobertura Continua, un primer esfuerzo en su tipo para ayudar a mantener el carácter rural y el paisaje del condado de rápido crecimiento que ayuda a reducir la escorrentía y la erosión, mantiene a los agricultores y agricultores en la tierra y ayuda trampa de carbono. Parisi está aumentando esta inversión a $2,5 millones en su presupuesto de 2022.

Los fondos de Conservación y Preservación y Renovación de Lagos del Condado de Dane han protegido miles de acres durante la última década. También son fundamentales para que el condado de Dane se convierta en una comunidad neta de carbono neutral para el 2030. Parisi está creando un nuevo puesto en el Departamento de Tierras y Recursos Hídricos para ayudar a recopilar todos los logros de reducción de carbono del gobierno del condado. Una nueva posición adicional diseñará e implementará proyectos de conservación que mejoran la calidad del agua y capturan carbono.

El ejecutivo del condado Parisi está aumentando los fondos para el Fondo de conservación del condado de Dane en $1 millón adicional, lo que eleva el total a $6 millones disponibles para el trabajo de preservación de la tierra en 2022. El liderazgo continuo del condado de Dane en conservación pagará dividendos mucho más allá de esta generación por la calidad de vida, el agua calidad, mitigación de inundaciones y los polinizadores y otras especies afectadas por el mundo rápidamente cambiante al que llaman hogar.

El presupuesto de 2022 incluye $300,000 para una auditoría de eficiencia energética actualizada de todas las instalaciones del condado.

Hasta la fecha, el programa “Suck the Muck” del condado de Dane ha extraído 31.000 toneladas de sedimento (unas 2.500 cargas de camiones volquete) que contienen más de 100.000 libras de fósforo de Dorn y Token Creeks. Se espera que la próxima fase de remoción de sedimentos de Six Mile Creek, ubicada en la ciudad de Westport, comience en el otoño de 2021, y que el dragado comience en la primavera de 2022. Parisi está poniendo $500,000 adicionales en el presupuesto para “Suck the Muck ”el próximo año, lo que eleva el total invertido en este proyecto de calidad del agua a $ 12 millones desde 2017.

El presupuesto de Parisi incluye $ 3 millones para la próxima fase de dragado de reducción del riesgo de inundaciones en el río Yahara desde el lago Kegonsa hasta la autopista del condado B. El dragado entre los lagos Monona y Waubesa en 2020 eliminó 40,000 yardas cúbicas de sedimento, profundizando el río Yahara hasta en cuatro pies. Se proyecta que la fase del próximo año comenzará en la primavera y eliminará aproximadamente 65,000 yardas cúbicas de escorrentía del fondo del río.

El presupuesto de 2022 amplía el programa de recolección de malezas del lago del condado, agregando el equipo y el personal para que esté operativo 10 horas al día, 5 días a la semana durante los veranos. El presupuesto incluye $225,000 para una nueva máquina cosechadora de plantas acuáticas, $35,000 para dotarla de personal y un mecánico de tiempo completo para apoyar el trabajo de nuestra creciente flota de recolección y dragado de malezas.

Los fondos también se destinarán a ampliar la asociación de varios años del condado de Dane con la ciudad de Madison para desarrollar Clean Beach Corridors para promover la natación más segura para niños y familias. Este presupuesto incluye $85,000 en 2022 para el corredor de playa limpia ciudad-condado en Tenney Park Beach.

Calidad de vida

Se continúa avanzando en el North Mendota Trail, lo que proporciona un ciclismo más seguro a lo largo del corredor de la autopista M entre Middleton y Waunakee. La ciudad de Middleton ha estado trabajando diligentemente para conectarse con North Mendota Trail a lo largo de la autopista M en los límites de la ciudad. Dados los muchos beneficios de la conectividad, Parisi incluyó $1 millón en este presupuesto para apoyar el trabajo de Middleton para vincularse al camino.

El presupuesto de Parisi también incluye $ 750,000 para la rehabilitación de varios años de Capital City Bike Trail, $ 800,000 para mejoras al McCarthy County Park cerca de Sun Prairie, $ 750,000 para la implementación de prácticas de conservación que reducen la escorrentía y mejoran la calidad del lago y el agua, $ 300,000 para la restauración de Badger Mill Creek cerca de Verona, $ 222,000 para el Programa de Subvenciones PARC y Ride Bike, $ 200,000 para mejoras en curso en Schumacher Farms County Park y $ 150,000 para la restauración de Black Earth Creek.

Gobierno general

El mantenimiento de las carreteras sigue siendo una alta prioridad. El presupuesto de 2022 incluye $15.6 millones para una variedad de proyectos en todo el condado, el más sustancial de los cuales es $2 millones para la reconstrucción de la autopista M al norte del lago Mendota. El condado está compitiendo por dólares federales para una serie de proyectos, continuando su compromiso con la infraestructura rural.

Parisi está agregando puestos en el Centro 911 del condado de Dane, el Departamento de Planificación y Desarrollo, la Oficina del Fiscal de Distrito, el Departamento de Administración y el Médico Forense para ayudar a satisfacer las crecientes demandas de trabajo en esas áreas. También se proponen nuevos puestos para apoyar a la División de Gestión de la Información, Relaciones con los Empleados y la Oficina del Contralor del condado de Dane.

Dada la tasa nacional de inflación, County Executive Parisi propone un aumento salarial de dos pasos para la fuerza laboral del condado de Dane, consistente con el índice de precios al consumidor (IPC). Su presupuesto proporciona un aumento salarial del 3% el primero del año, con un 3% adicional en julio de 2022.

Presupuesto en cifras

El presupuesto operativo de County Executive Parisi para 2022 asciende a $659,6 millones, mientras que el plan de gastos de capital asciende a $88,2 millones, siendo el mayor gasto la construcción del nuevo Crisis Triage Center. El presupuesto incluye un aumento de la tasa del 3,9%. Los impuestos sobre una casa promedio en Madison ascienden a $966.09, un aumento de $63.99. El presupuesto de Servicios Humanos del Condado de Dane comprende la parte más significativa del presupuesto operativo, con un total de $273,9 millones para el próximo año, o aproximadamente el 42% del presupuesto total. El presupuesto incluye un aumento del contrato del 4.5% para la compra de agencias de servicios que ayuden al condado con la programación que ofrece para individuos y familias.