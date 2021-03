EL FESTIVAL DE CINE LATINO DE CHICAGO VIRTUAL

499, la película documental con ficción del director mexicano Rodrigo Reyes

El Festival se presentará de manera virtual del 8 al 18 de abril; toda la programación estará disponible en Illinois y, con algunas excepciones, en los siguientes estados del Medio Oeste: Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan e Indiana.

La edición número 37 del Festival de Cine Latino de Chicago anunció esta semana la primera ronda de títulos de los cerca de 100 largos y cortometrajes de América Latina, España, Portugal y los Estados Unidos ya confirmados.

Entre los primeros títulos anunciados se encuentran: 499, la hipnotizante fusión de documental con ficción del director mexicano Rodrigo Reyes que explora el legado de la conquista de México hace 500 años desde la perspectiva de un conquistador atrapado en el siglo 21; El robo del siglo sobre uno de los más osados asaltos a bancos en la historia de Argentina protagonizada por Diego Peretti y Guillermo Francella (El secreto en sus ojos); el estreno en Estados Unidos de La Verónica sobre una mujer que hará todo lo que sea necesario para convertirse en una “influencer”; el estreno en Norteamérica de Emboscada, con Ramón Medina (El señor de los cielos) como un hampón que busca un cadáver desaparecido en un edificio de apartamentos; y La boda de Rosa, la nueva comedia de la realizadora español Icíar Bollaín (Yuli) sobre una mujer que decide tomar las riendas de su vida y casarse, literalmente, consigo misma.

Presentado por Corona Extra y producido por el Centro Cultural Internacional Latino de Chicago, el Festival será presentado de forma virtual con la excepción de la Noches de Apertura y Clausura. El Festival una vez más utilizará la plataforma virtual de Eventive y su programación estará disponible en Illinois y, con algunas excepciones, en los siguientes estados del Medio Oeste: Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan e Indiana. Las Noches de Apertura y Clausura se celebrarán en un autocine de Chicago (ChiTown Movies Drive-In, 2343 S. Throop St), y seguirán todas las reglas sanitarias municipales y estatales. La programación completa será anunciada a finales de marzo.

El robo del siglo sobre uno de los más osados asaltos a bancos en la historia de Argentina

“Si algo hemos aprendido durante esta pandemia del COVID-19 es que las artes, y sobre todo el cine, son esenciales para nuestro bienestar. Estos primeros títulos exploran nuestra compleja humanidad a la vez que nos conectan a otras culturas y otras maneras de ver al mundo. Algunas, incluso, proveen diversión en momentos en que más la necesitamos,” dijo Pepe Vargas, fundador y director del Centro Cultural Internacional Latino de Chicago.

LA PRIMERA OLA

499 (México; Director: Rodrigo Reyes): Para conmemorar el 500 aniversario de la conquista española de México, Rodrigo Reyes (“Purgatorio”) ha creado una mezcla audaz de documental y ficción para explorar el legado continuo del colonialismo en su país. Un conquistador español llega al México del siglo XXI y comienza a seguir la misma ruta que tomó Hernán Cortez, encontrándose y entablando conversación con una muestra representativa de la sociedad mexicana contemporánea, desde migrantes hasta activistas y madres que han perdido a sus hijos a causa de la violencia del país. Filmada en pantalla panorámica (“499” ganó el premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Tribeca del año pasado), Reyes ha creado un diálogo fascinante entre el pasado y el presente.

Contactado (Perú/Brasil/Venezuela/Noruega; Directora: Marité Ugás): Años atrás, bajo el nombre de Aldemar, Aldo predicaba sobre terremotos que abren portales en el mar y nuestra conexión con los extraterrestres. Hoy en día, se gana escasamente la vida con el alquiler que cobra a sus inquilinos y como guía turístico en un sitio arqueológico. Gabriel, un joven seguidor, lo ha localizado para convencerlo de que vuelva a predicar. Renuente al principio, Aldo sucumbe a su vanidad sin darse cuenta qué el alumno comienza a superar al maestro. “Contactado” es un retrato fascinante sobre la creencia, la espiritualidad y la credulidad del ser humano.

El robo del siglo (Argentina; Director: Ariel Winograd): En su primera comedia de atracos desde “Vino para robar” (2013), Ariel Winograd recrea lo que se considera fue el más famoso y audaz asalto a un banco en la historia de Argentina. Coescrito por Fernando Araujo, el autor intelectual del robo de una sucursal suburbana de Banco Río en 2006 (interpretado en la película por Diego Peretti, frecuente colaborador de Winograd), la película recrea su planificación, ejecución y secuelas…aunque no necesariamente en ese orden. Con otra interpretación carismática de Guillermo Francella (“El secreto en sus ojos”, “Corazón de león”) como el socio de Araujo, “El robo del siglo” es una trepidante, emocionante y divertida película de ladrones al mejor estilo de la serie “Ocean’s…” de Steven Soderbergh.

Emboscada (México; Director: René Herrera Guerra): Frank (Ramón Medina de la telenovela “El señor de los cielos”) alquila habitaciones en el edificio de Nadine para sus actividades ilícitas. Nadine no tiene problema alguno en voltear la cara siempre y cuando no esté directamente involucrada en las acciones del hampón. Pero cuando el cuerpo de un hombre al que mató hace un par de días y la mercancía que llevaba dentro desaparecen, Frank y sus secuaces comienzan a buscar habitación por habitación con Nadine a cuestas. Los inquilinos pronto comienzan a caer como moscas y no porque Frank haya apretado el gatillo. ¿Habrá un asesino escondido entre ellos? Herrera Guerra hace su debut en el cine con este thriller tenso y entretenido con un giro que dejará al público casi sin aliento.

Fruits of Labor (EE.UU.; Directora: Emily Cohen Ibañez): Ashley Solís es una adolescente mexicoamericana que sueña con graduarse de la secundaria, pero cuando el aumento en las redadas de ICE en su comunidad amenazan con separar a su familia, ella no tiene otra opción que convertirse en su único sostén. Ella ahora trabaja largas jornadas en los campos de fresas y el turno de noche en una fábrica de procesamiento de alimentos. “Fruits of Labor” es, en fin, sobre una adolescente estadounidense que atraviesa las fuerzas visibles e invisibles que mantienen a su familia atrapada en la pobreza y una meditación lírica sobre la naturaleza y las fuerzas ancestrales.

La boda de Rosa (España/Francia; Directora: Icíar Bollaín): La actriz Candela Peña y la directora Icíar Bollaín unen fuerzas nuevamente en esta deliciosa comedia sobre una mujer que finalmente aprende a decir que no. A punto de cumplir 45 años, Rosa ha pasado toda su vida tratando de complacer a todos: sus empleadores, su familia, sus amigos, sus vecinos, etc. Ha llegado el momento de hacerse cargo de su vida y por eso regresa al pueblo costero de su infancia para abrir un negocio y casarse con la única persona que realmente merece un poco de amor: ella misma. Nominada a ocho Goyas (incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz), la nueva obra de Bollaín comparte con su trabajo políticamente comprometido un profundo humanismo…a la vez que nos hace reír sin parar.

La noche de la bestia (Colombia/México; Director: Mauricio Leiva-Cock): El 28 de febrero de 2008, miles de fanáticos llenaron el Parque Simón Bolívar en Bogotá para el primer concierto del icónico grupo de heavy metal Iron Maiden en Colombia. Los mejores amigos y metaleros Chuki y Vargas han conseguido entradas para ese histórico concierto. Mientras esperan que comience el mismo, se embarcan en una serie de aventuras en la ciudad hasta que sufren una, para ellos, tragedia cuando les roban las entradas al concierto. ¿Cómo le harán para entrar a este escenario fuertemente custodiado? El encantador filme de Mauricio Leiva-Cock es totalmente diferente a lo que conocemos del cine colombiano: una historia sencilla y exuberante de dos jóvenes que solo quieren seguir rockeando.

La Verónica (Chile; Director: Leonardo Medel): Verónica es la máxima “influencer” de las redes sociales … o eso ella cree. Casada con un famoso jugador de fútbol, su ambición es conseguir un contrato multimillonario como portavoz de una marca importante. Y nada, ni siquiera una investigación de asesinato o un bebé, se interpondrá en su camino para conseguir esos dos millones de seguidores de Instagram que tanto necesita. Tras su osada actuación en “Ema” de Pablo Larraín, Mariana di Girolamo nos ofrece otra interpretación igualmente incendiaria, obsesiva e incluso subversiva, la cámara de Pedro García manteniéndola al frente y al centro como si toda la película fuera una selfie. “La Verónica” es una crítica que no se anda con rodeos de nuestra “economía de la atención”.

Landfall (Puerto Rico/EE.UU.; Directora: Cecilia Aldarondo): Con las protestas del 2019 que llevaron a la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló como telón de fondo, este conmovedor documental de Cecilia Aldarondo explora el impacto que ha tenido sobre la isla su multimillonaria deuda con los accionistas y el golpe doble de los huracanes Irma y María en 2017. Ella visita los lugares más afectados por María y habla con agricultores, activistas, líderes comunitarios y estudiantiles, y familias. También muestra un nuevo tipo de buitre que circula sobre la isla: tecnócratas y cripto evangelistas que ven un tesoro para ser saqueado. Ganadora del Premio del Jurado en la competencia Viewfinders del festival DOC NYC, “Landfall” es una contribución poderosa y esencial a la conversación sobre el futuro de una de las últimas colonias del planeta.

Río Sucio (Costa Rica; Director: Gustavo Fallas): Durante décadas, Víctor ha vivido solo, cuidando de sus vacas en las montañas de Costa Rica. Cree que sus vecinos han ordenado a su único empleado indígena a espiarlo y que hasta le han robado su vaca favorita. Su nieto de 12 años ha sido enviado por su madre a vivir con Víctor justo cuando la paranoia y el odio del anciano han empeorado. La noticia de un fugitivo escondido en las montañas y la ceguera de Víctor aumentan más la tensión en este pequeño entorno. La nueva obra del director de “Puerto Padre” (una selección oficial de la edición número 30 del Festival de Cine Latino de Chicago) es un discreto e inquietante retrato de un hombre que sucumbe rápidamente a sus prejuicios y demonios.

ENTRADAS

Precios para las películas virtuales serán $12 para el público en general y $10 para los miembros del ILCC, estudiantes y personas mayores de edad. El precio para los pases para el Festival, válidos para 10 películas son de $100 para el público en general y $80 para miembros del ILCC, estudiantes y personas mayores de edad. Todos los cargos adicionales están incluidos en el precio. Una vez compró su entrada para la película virtual la podrá ver en cualquier momento durante la ventana de días en que estará disponible. Sin embargo, una vez empiece a verla, tendrá 24 horas para terminarla.

Las entradas estarán a la venta a partir del 8 de marzo.

Para más información visite chicagolatinofilmfestival.org

PATROCINADORES

Los patrocinadores de la edición número 37 del Festival de Cine Latino de Chicago hasta el momento incluyen:

Presentador: Corona Extra

Bronce: BTEC, DePaul University, Illinois Lottery, Lopez & Co, Prado & Renteria,

Tristan & Cervantes, US Bank, Xfinity, The Whitehall Hotel

Medios patrocinadores: Chicago Reader, WBEZ/Vocalo, CAN TV, and La Raza, Chicago Latino Network, Mike Oquendo Events

APOYO ADICIONAL

El Festival de Cine Latino de Chicago recibe apoyo adicional por parte de las siguientes fundaciones: The Reva and David Logan Foundation, Prince Charitable Trusts, The Field Foundation, The National Endowment for the Arts, the Gaylord & Dorothy Donnelley Foundation, the Illinois Arts Council, a State Agency, Walder Foundation y The Joyce Foundation.

SOBRE EL ILCC

El Centro Cultural Internacional Latino de Chicago (ILCC por sus siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro multidisciplinaria y pan-latina dedicada a desarrollar, promover e incrementar el conocimiento de las culturas latinas entre los propios latinos y la población en general a través de la educación y la presentación de varias expresiones artísticas como el cine, la música, el baile, las artes visuales, el teatro y la comedia. El ILCC se enorgullece por su excepcional programación multidisciplinaria local e internacional de América Latina, España, Portugal y los Estados Unidos.

Nacido del Festival de Cine Latino de Chicago, el Centro Cultural Internacional Latino de Chicago produce además los siguientes programas: su Serie de Música Latina a través de todo el año, el Cine en los Parques durante el verano, la serie mensual Reel Film Club, entre otros. El público que asiste a estos eventos ha crecido de los 500 que asistieron al primer Festival de Cine Latino de Chicago en 1985 a más de 60,000 (latinos y no latinos) al año que disfrutan de la programación multicultural y multidisciplinaria que ofrece el Centro.