El fútbol como alternativa para disminuir la violencia entre pandillas

Para familias Latinas con niños una alternativa de escape y recreación

“Gooooooaaaaaaaaaal” gritaron los jugadoras del equipo Pachuca durante el partido de la Liga Latina Indoor 2023 en Madison. Los fanáticos vitorearon cada vez que anotaron goles y hubo un ambiente de diversión, comunidad, deportividad y participación familiar.

El partido terminó con un empate 8-8 para Deportivo Madison que perdió la ventaja en el último minuto del partido contra Pachuca. Sin embargo, esta liga es más que puntajes.

La Liga Latina Indoor en Madison reúne a más de 30 equipos cada fin de semana en el campo de fútbol bajo techo South Side en Madison, un espacio espartano donde las personas comparten su pasión y amor por el deporte número uno del mundo, el fútbol.

“Uno de los objetivos es ayudar a los jóvenes a mantenerse alejados de los problemas y posibles distracciones de las calles de Madison,” dijo Félix Francisco, padre de familia y entrenador de fútbol en la liga de fútbol sala. “He notado una fuerte rivalidad entre los estudiantes de secundaria de East High y La Follette, que a menudo conduce a la violencia callejera y las actividades de pandillas”

Francisco, resaltó la importancia del deporte para los jóvenes, aprendiendo valores como la disciplina que los organizadores de los equipos consideran fundamentales para el crecimiento y desarrollo personal.

“Con el fútbol he tenido a mis hijos y a otros jóvenes entretenidos en algo para que su mente no vaya por otro camino, y me llena de satisfacción ver realizados a muchos niños como mis hijos”, dijo Francisco.

“Había hasta 60 variedades de pandillas que afectan incluso a las escuelas primarias”, dijo el exjefe de policía de Madison, Noble Ray. Madison tiene todo en el espectro de pandillas”. basado en un artículo actualizado publicado por Capitol Times en enero de 2022.

Madison ha visto semanas de violencia armada récord durante la pandemia en el verano de 2020. En ese momento en julio, la policía informó 44 llamadas de disparos según los informes de la policía de Madison.

A algunos en la comunidad les preocupa que la tendencia está relacionada con la actividad de las pandillas. “Creo que estamos retrocediendo aquí”, dijo el oficial Lester Moore de la Unidad de Pandillas del Departamento de Policía de Madison en una entrevista con el Canal 15 durante la pandemia.

Moore ha trabajado con pandillas durante 16 años y dijo que muchas personas involucradas en la violencia armada reciente probablemente tengan vínculos con las pandillas.

“Veo más violencia ahora. Veo más violencia por parte de gente joven que nunca”, explicó Moore. Moore dijo que los líderes de la ciudad y las fuerzas del orden han perdido oportunidades de intervenir temprano y guiar a los niños en una dirección diferente.

En 2005, el Grupo de trabajo para la prevención de pandillas juveniles del condado de Dane presentó recomendaciones, pero Moore dijo que pocas se implementaron.

“Ahora, niños están robando autos, están involucrados en muchas de estas actividades violentas, eran niños entonces, y tuvimos una oportunidad”, dijo, y agregó: “Tenemos que lidiar con el racismo sistémico, cosas como eso, eso también es un problema, cuando nos tomamos en serio lidiar con eso y prevenirlo por adelantado, pero en este momento estamos pagando por los platos rotos directamente con el encarcelamiento.”

Los jóvenes de Madison se encuentran entre las principales víctimas de delitos cada año. Sin embargo, mientras algunos de los jóvenes de la ciudad están inmersos en algún tipo de afiliación a pandillas, las familias latinas tienen una alternativa gracias al fútbol.

La Liga Latina Indoor cuenta con categorías amateurs para adultos e infantiles donde pueden participar jugadores desde los 8 años hasta los 35 años. Aunque en sus inicios la liga estaba compuesta únicamente por jugadores latinos, ahora incluye a personas de diferentes culturas y razas, fomentando el respeto, el espíritu de equipo y la inclusión.

Jugar al fútbol y participar en competencias también ha beneficiado a los jóvenes en otros aspectos de su vida ya que crea el hábito de realizar una actividad física saludable para el cuerpo y la mente.

El fin de semana pasado en la categoría Infantil participaron varios equipos. Hasta la fecha, los jugadores infantiles mas destacados son: Dilan Mateo de 8 años anotó 13 goles y su colega Freddy Paulino de 10 años anotó 17 goles para su equipo. Estos niños tienen habilidades increíbles para su edad, a menudo jugando contra muchos niños más altos y mayores. Los padres animan y apoyan a sus hijos cuando juegan al fútbol. “El objetivo es lograr que se involucren y motiven a una edad temprana, para que no terminen pasando el rato en las calles, quedándose todo el día con sus teléfonos celulares o mezclandose con personas equivocadas”, dijo Roberto, organizador de la categoría infantil.

Francisco Felix, administrador de Felinos. Compuesto de jugadores de East High School, La Follette y La Universidad de Madison.

“La tecnología está absorbiendo a los jóvenes y el fútbol los tiene más sanos y fuera de las calles. He estado involucrado con este hermoso juego durante muchos años, todos mis hijos juegan fútbol”, dijo Roberto. Él es fundador, administrador y entrenador de Chivitas. “Los niños quieren participar, divertirse y compartir su cultura”, dijo Roberto.

Francisco y Roberto coinciden en que “el fútbol es para jugar y no para pelear. Es un deporte que une a la comunidad y a las familias”.

En estas competiciones, aunque disfrutamos viendo jugadores muy talentosos, el objetivo principal no es necesariamente ganar sino participar y pasar tiempo con familiares y amigos.

La Liga Latina Indoor busca mantener sus costumbres y transmitir de padres a hijos la pasión y el amor por el fútbol, ​​deporte que crece sostenidamente en popularidad en Wisconsin y los Estados Unidos.

“Tratamos de que no se pierda la cultura, que los jugadores se desafíen a sí mismos para ser mejores jugadores, mejores personas dejando todo en la cancha”. Concluyó Francisco.