¡ El nacimiento de una nueva estrella de fútbol femenino en Madison ¡

Entrevista a Guadalupe Zaragoza, nueva revelación de fútbol juvenil de la liga Latina de Madison, concretamente de United Football Association de la zona Este de esta ciudad, cada año organiza torneos Out door en verano e Indoor en invierno, donde participan más de cien equipos de niños, hombres y mujeres. Este deporte es uno de los entretenimientos favoritos de la comunidad Latina que ahora está siendo integrada con jugadores nativos de Madison y afroamericanos.

¿Cual es tu nombre, de donde es originaria y en qué equipo o equipos juegas?

Mi nombre es Guadalupe Zaragoza, soy originaria de México y soy integrante del equipo “Felinas” de Madison, que está participando en el campeonato Indoor de la liga United Football Asociation”en la categoría mujeres.

Pero también juego en el equipo “Alemania” de la liga Latina de Wisconsin Dells, donde solo hay cuatro equipo de mujeres. Esta liga organizo dos torneos Indoor en invierno de este año. Tanto en el primer y el segundo torneo el equipo “Alemania” dirigido por Noé Rodríguez, se corono campeón invicto, y mi persona fue declarada como la mejor jugadora del evento por haber marcado muchos goles en ambos torneos, por lo cual me siento muy emocionada y orgullosa, al igual que mis padres Oscar y Mayra Zaragoza.

¿A qué edad empezaste a jugar fútbol y porqué te gusta este deporte?

Bueno, yo, empecé a jugar fútbol desde mis 7 años y ahora tengo 16 y estoy a punto de cumplir 17 años. Y me gusta el fútbol porque siento pasión por este deporte me encanta jugar fútbol.

¿Además de practicar fútbol en que colegio estudias y dónde?

Soy alumna de The Forest High School en el once grado. El fútbol solo practico los fines de semana y en mis horas libres como un entretenimiento, como una distracción, durante la época escolar me dedico mas al estudio, mi meta es graduarme el próximo año de High School.

¿Qué profesión piensas estudiar cuando termines la secundaria?

Este momento aun no sé que voy a estudiar, porque por ahora estoy abocada a terminar High School y a jugar fútbol, después veré que profesión voy a estudiar.

Dijiste que juegas en el equipo “Felinas” de Madison, ¿Cómo esta “Felinas” en esta liga?

El equipo está muy bien en esta liga que es más grande que la de Wisconsin Dells, porque hay más equipos de mujeres y es muy competitiva, creo que estamos en el quinto lugar en la tabla de posesiones y pienso que vamos a mejorar nuestro juego en los próximos partidos, nuestra meta es clasificar para las finales.

¿Cuántos integrantes tiene el equipo “Felinas” actualmente?

Actualmente solo tiene de 8 a 10 integrantes que juegan muy bien, antes el equipo contaba con más jugadoras con las que podíamos alternar, ahora vienen menos por motivos de estudio y trabajo supongo.

¿Por qué te gusta jugar fútbol?

Juego fútbol porque me siento feliz y porque estoy haciendo algo que a mí me encanta.

¿En que posesión juegas generalmente?

Generalmente mi posesión es el medio campo, mi función es distribuir el balón a los laterales para que marquen goles o, en su caso, cuando tengo la oportunidad de hacer gol lo hago, porque marcar goles es mi pasión desde cualquier lugar de la cancha, me apasiona marcar goles.

¿Tus progenitores te apoyan?

Mis padres están muy orgullosos de mí, porque ellos siempre van a hacerme porra a las canchas de Wisconsin Dells y de Madison. Ellos me apoyan ciento por ciento en la práctica del deporte ya se fútbol, Balley Ball o Basqueball. Ellos también jugaban futbol, mi madre jugaba en un equipo de mujeres de esta liga antes.

¿Qué opinas de la liga latina de Madison?

Me gusta jugar en esta liga porque los equipos son mixtos latinas y nativas de Madison y, por tanto, son muy competitivas y uno puede foguearse mejor como futbolista. Esta liga es más grande que la de Wisconsin Dells.

¿Qué les aconsejas a los padres de familia que tienen hijos en edad escolar?

Que además de ayudarles a hacer sus tareas, les fomenten el deporte en sus diversas manifestaciones como el fútbol, natación, gimnasia, Balley Ball, Básquet Ball, para evitar que se dediquen a cosas malas que podrían perjudicar su futuro.