El Premiado Poeta José Olivarez Explora la Salud Mental a Través de la Poesía en el Foro de Diversidad de la Universidad de Wisconsin-Madison

Renombrado Autor Explora Identidad, Inmigración y Resiliencia Emocional en una Conmovedora Conferencia Magistral con el Tema “Bridging the Divide”

El autor y aclamado poeta José Olivarez cautivó a la audiencia en el Foro de Diversidad de la Universidad de Wisconsin-Madison durante su emotiva conferencia magistral centrada en el tema “Bridging the Divide”. El evento de dos días tenía como objetivo fomentar el diálogo constructivo y la unidad entre diversas perspectivas dentro de la comunidad universitaria.

Foto: Cortesía Jose Olivares

Olivarez, conocido por su aclamada colección de poesía “Citizen Illegal”, tomó el escenario como el segundo orador principal del evento. A través de una serie de lecturas y actuaciones cargadas de emoción, Olivarez exploró temas profundamente personales, como su identidad como hijo de inmigrantes mexicanos y su crianza en los suburbios del sur de Chicago.

De manera conmovedora y cautivadora, Olivarez no solo compartió sus poemas, sino que también habló sobre su profunda conexión con la poesía y el arte. Recountó con franqueza experiencias de su trayecto educativo, abordando temas que van desde la identidad cultural hasta la salud mental.

Dirigiéndose a la audiencia, Olivarez alentó apasionadamente la participación activa durante sus recitales de poesía, enfatizando que “La poesía está viva: es algo a lo que se responde, no solo se escucha”.

A lo largo de la sesión, el poeta entrelazó habilidosamente humor y profundidad emocional, cautivando a los oyentes con piezas que iluminaron su relación con su padre y el impacto de la inmigración en su familia. Poemas como “Boy & the belt” y “Getting ready to say I love you to my dad, and then it rains” resonaron profundamente, provocando risas y reflexiones entre los asistentes.

Compartiendo anécdotas sobre las expectativas de su madre, incluyendo su decepción por su renuencia a compartir sus memes religiosos en redes sociales, Olivarez entrelazó magistralmente narrativa personal con observaciones sociales.

Además, discutió abiertamente el papel de la poesía en su viaje terapéutico, relatando cómo le permitió analizar y reimaginar experiencias negativas. Olivarez reveló que sumergirse en la poesía de slam durante sus años de escuela secundaria le permitió tomar el control de sus emociones e intelecto, brindándole un medio alternativo de expresión.

La sesión culminó en un animado foro donde Olivarez respondió preguntas de becarios de First Wave en UW-Madison. La discusión abarcó temas como el lenguaje y el bilingüismo, la representación del trauma en la literatura y la importancia del humor tanto en la escritura como en la filosofía personal.

En respuesta a la pregunta de un estudiante sobre la poesía y las conversaciones difíciles, Olivarez destacó la distinción matizada entre el arte y la terapia, afirmando que si bien el arte puede ayudar a la liberación emocional, la verdadera terapia implica un proceso distinto.

La participación de José Olivarez en el Foro de Diversidad fue un poderoso testimonio del potencial transformador de la poesía para navegar emociones complejas, fomentar el diálogo y visualizar comunidades inclusivas y compasivas.

¿Quién es José Olivares?

José Olivarez, el poeta premiado y autor de “Citizen Illegal”, navega a través de temas de inmigración, identidad y familia en su poesía cautivadora. Sus obras sirven como catalizadores para debates sobre la identidad Latinx, la salud mental, el género y el amor, ofreciendo vías para visualizar futuros inclusivos para las comunidades.