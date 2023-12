El sueño americano hecho realidad: Alan Gutiérrez, de trabajar en restaurantes a empresario líder en Wisconsin

“Descubre la inspiradora historia del joven poblano que, a sus 21 años, ha convertido la adversidad en oportunidad, fundando Boosted Kings Lawncare Services y marcando pauta en el emprendimiento Latino de Wisconsin.”

Madison.- Alan Gutiérrez es un poblano de 21 años que llegó con sus padres a Estados Unidos persiguiendo el sueño americano. Tal y como lo hacen muchos de los que pisan el “otro lado del charco” le tocó batallar junto a sus padres. Empezó rebuscándose la vida en restaurantes trabajando largas y extenuantes jornadas.

Quizá las vivencias por las que ha tenido que pasar le han exigido a pensar de forma madura y coherente, cualidad que lo ha llevado a consolidarse como uno de los empresarios más jóvenes de Wisconsin, “yo me dedicaba a trabajar en los restaurantes, pero, me llamó la atención que me ofrecían empleo y buscaban empleados, entonces, me pregunté por qué no puedo ser mi propio jefe”, asegura.

“Yo no disfrutaba trabajar en restaurantes, pasaba mucho calor y no me gustaba estar tanto tiempo adentro. Dije: “yo puedo crear algo para mí mismo que me beneficie y además podré prestar un servicio social. Eso me llenaba de emoción”, explicó el mexicano.

Yaveli y Lluvia (hermanas) Maria (mamá) Yovani (hermano) y Alan Gutierrez

Así inició este bonito sueño denominado Boosted Kings Lawncare Services, una compañía que nació cuando Gutiérrez tenía 18 años gracias a su tenacidad y esfuerzo y a la confianza que sus padres depositaron en él.

Boosted Kings Lawncare Services es una empresa que se dedica a realizar el mantenimiento y limpieza de los exteriores de las casas de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, ofrece opciones de corte del césped, instalación de rocas, deshierbe, limpieza en otoño, remoción de árboles y nieve, cuidado de plantas, entre otros servicios indispensables en el cuidado de los inmuebles.

Máquinas de cortar pasto con las que Alan empezó su compañia

El trabajo de los latinos en Estados Unidos ha tenido un crecimiento evidente. De acuerdo al informe de investigación anual sobre el Estado del Emprendimiento Latino (SOLE) publicado por la iniciativa de Emprendimiento Latino de Stanford (SLEI) de la Escuela de Graduados en Negocios de Stanford (GSB), las empresas de propiedad latina superaron las tasas de ingresos y crecimineto de otras empresas en 2022.

Calidad de trabajo es parte de los valores de Alan

La trayectoria de Alan es corta, así como su edad, sin embargo, ya ha tenido que pasar por altibajos que han medido su fortaleza y perseverancia para seguir adelante “muchas personas no confían en una persona tan joven, pero mi trabajo habla por sí mismo. Un cliente me conoce, me refiere con otro y todo es un proceso”, explica.

Así mismo, Alan envía un mensaje a toda la comunidad latina y en especial a los jóvenes como él y es: no se rindan, el proceso es lento y hay momentos en los que es normal sentirse frustrado, pero los frutos se verán más adelante. Igualmente, asegura que para iniciar su negocio no contó con un consejero o un mentor específico sino que el apoyo en la tecnología y plataformas le ayudó a abrir su mente y aterrizarlas en la realidad.

Reinicio completo, todas las plantas nuevas y todas las semillas de césped nuevas

“Las redes sociales son un poco adictivas, pero yo creo que es mejor ser adicto a algo que nos beneficie y usarlas para crear algo. Esto nos puede ayudar a nuestra generación y a las que vienen”.

Los tiempos han cambiado y las nuevas generaciones han sido ejemplo de progreso con el uso de nuevas herramientas digitales que resultan ayudando a la formación y a la creación de ideas innovadoras que impulsan el desarrollo. Alan ha aprovechado todas las riquezas de la tecnología para capacitarse, inspirarse y lanzarse a esta aventura de ser un empresario latino en Estados Unidos.

Proceso de tinción, lavado y sellado de terrazas

Un reto que no es fácil y mucho menos para un hombre de tan solo 21 años que ha tenido que sortear sus quehaceres académicos y a la vez dedicar horas físicas y mentales a su trabajo que a la vez se ha convertido en su vida misma.

Alan asegura que tuvo mucho miedo, “eran 15.000 dólares con los que empecé el negocio. Tenía que hacer el trabajo físico, pero también el administrativo. No podía dormir. El inicio es el tiempo más difícil, pero, cuando por fin puedes balancear tu vida, todo empieza a fluir”, indica.

Además, de todos los palos en la rueda que debe enfrentar una persona que quiere emprender un negocio, se suma el de los permisos y licencias. Sin embargo, este joven indica que todos, sin excepción cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio.

Lavado a alta presión

“Ellos me explicaron, me ayudaron, me dijeron que tenía que hacer Uno necesita registrarse primero y cumplir con una serie de requisitos. Este también fue uno de los desafíos que tuve que superar, pero la Cámara me ayudó a superar este reto”, puntualiza el hombre.

A los 21 años, Alan ha sacrificado la rumba, los amoríos y el folclor que caracteriza a los latinoamericanos por perseguir su sueño de consolidar esta gran empresa, duplicar sus empleados y lograr ser reconocido en el estado como una de las empresas que brindan esta asistencia con mayor calidad.

Alan Gutierrez (el primero en la foto de isquierda a derecha) Visita a Ideal Crane con MATC

Bien reza el refrán popular que aquellos que no se equivocan son los que no hacen nada y este joven curioso trabaja de sol a sol para lograrlo y pese a su esfuerzo y dedicación ha cometido errores que lo han marcado trascendentalmente.

“Una de las experiencias que más me enseñó fue cuando empecé a instalar roca. Yo pensé que lo había cobrado bien y cuando calculé, cobré muy barato. Salió más caro el material de lo que pensé y las ganancias no se vieron. Salí perdiendo, pero de ahí aprendí” cuenta el joven Alan.

Mediante prueba y error ha ido aprendiendo qué hacer y que no cuando se enfrenta a un negocio. Cuenta que su mayor error fue no hacer la cuentas antes y cobrar más económico por una labor que le iba a demandar tiempo e insumos por lo que debió tomar medidas, hacer el trabajo de varios empleados para optimizar recursos y no ganar lo suficiente, pero tampoco perder todo.

Todo este recorrido le ha enseñado a este latinoamericano a ser más perseverante, a no desistir y a seguir soñando. Cabe señalar que ha contado con el respaldo de sus padres, pero que sin duda su esfuerzo, disciplina y dedicación lo están llevando por la vía del éxito.

De igual manera, La Comunidad News invita a que jóvenes como Alan se arriesguen y ejecuten esa idea que tienen en mente. Hay programas como Ceos of Tomorrow que brindan apoyo a través de cursos y talleres que permiten aterrizar las propuestas emprendedoras.

“Los talleres también están diseñados para fortalecer el pensamiento crítico, las habilidades de liderazgo, la autorresponsabilidad, la confianza y las habilidades para resolver problemas, todos rasgos que pueden transferirse al éxito tanto en la escuela como más allá. Su misión es ayudar a los jóvenes a aprovechar sus ideas y pasiones dentro de negocios que beneficien a sus comunidades”, explican en su página web http://ceosoftomorrow.com/

Agarrado de la mano de Dios, con el esfuerzo de su familia y fielmente acudiendo a misa los domingos, Alan dice que seguirá luchando para posicionar su empresa y dar empleo. Además, planea ofrecer un paquete de descuentos el próximo año, “este a 2024 cuando la gente se inscriba con nosotros vamos a ofrecer dos cortes gratis y por cada referencia, un corte de césped gratis también. Esto también aplica en tiempos de remoción de nieve”.

La comunidad hispana se caracteriza por su talante y resistencia, Alan es uno de ellos, con un plus y es su alma joven y a la vez madura. Si quiere contactar a este latino exitoso y contratar uno de sus servicios comuníquese al 608 609 3188 o en el website https://boostedkings.com/ Allí podrá recibir atención personalizada y darle la oportunidad a un joven que piensa en la comunidad y desea brindar empleo en un futuro.

La Cámara de Comercio Latina de Wisconsin trabaja para apoyar la creación y crecimiento de negocios en el estado de Wisconsin.

Ofrecemos asesoría individual para la creación de nuevos negocios, o asesoría de negocios para mejorar el rendimiento y crecimiento de su empresa. Creación de redes de profesionales y dueños de negocio que le ayudarán a construir una red de contactos para generar oportunidades tanto de negocio como laborales. Formación integral, como, cursos, talleres, capacitaciones y clases de negocios para mejorar y aprender sobre regulaciones, requisitos, leyes y herramientas de negocios.

Los servicios que ofrecemos son sin costo para usted, gracias al apoyo de fondos del Departamento de Administración (DOA Funds).

Para más información, visite el sitio web. www.lccwi.org