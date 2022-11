El viaje heroico de César Morales para lanzar Global Service, LLC.

No hay recetas mágicas, todo se logra con mucho esfuerzo, dedicación y fe en tus propias capacidades

César E. Morales Ejecutivo de Global Service

César E. Morales, es oriundo de Lima, Perú, emigró a este país en pos del sueño americano y lo está logrando, porque llegó a crear su propia compañía Global Services, LLC, no obstante las adversidades y dificultades de la vida. Su esposa fue una guerrera que luchó contra el maldito cáncer y luchó hasta el último pero este mal la arrebató a temprana edad, hace poco tiempo atrás. Los esposos Morales procrearon dos hijos, Franco y Paola. Franco estudia en la Universidad Graphic Design y Paola estudia el segundo año de High School y ambos viven bajo el cuidado de su padre Cesar.

¿Nos puede decir su nombre completo y el lugar de nacimiento?

Cesar Ernesto Morales Cardenas, mi lugar de nacimiento Lima, Perú, Sud America.

Franco Morales Jr.

Antes de empezar tu gran aventura creando tu propia compañía Global Service, LLC, ¿cómo era tu mundo diario (antes)? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde vivías?

R: Antes de venir a los EEUU, yo vivía en Lima, Perú, que es mi país de origen, trabajando en el área textil como analista de producto. En países en vías desarrollo como el mío las posibilidades de crear empresa son muy complicadas básicamente por falta de apoyo y fomento por parte del gobierno. Uno de mis hermanos mayores que vive en esta ciudad, desde hace más de 20 años me estuvo animando por varios años para venir a vivir a esta bella ciudad, y a medida que la situación económica y política se fue haciendo más complicada en mi país, finalmente tomé la decisión de dar un giro a mi vida del cual no me arrepentiré jamás.

Franco Morales Jr. y César E. Morales

¿Qué evento o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de crear tu propia compañía Global Services, LLC, dedicada a la preparación de impuestos y servicios de notariado y dónde se encuentra ubicado?

R: Mi motivación siempre ha sido mi familia y mi deseo de superación, soy una persona que siempre se pone retos y desafíos, pero siempre siendo realista pues la base del éxito también parte del hecho de conocer no solo tus fortalezas sino también tus propias limitaciones y debilidades. Desde que tuve la oportunidad de estudiar y aprender todo lo relacionado a la preparación de impuestos personales y de negocios; vi que era un rubro en el que me sentía bastante cómodo y podía desarrollar mi proyecto de negocios utilizando las herramientas correctas y allanando el camino de a pocos, para cimentar buenas bases que me permitieran sostener mi proyecto a lo largo del tiempo.

Escritorio de recepcion de G. S.

Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hacía dudar? ¿Qué excusas o pretextos tenías en tu mente?

R: Nunca me pongo excusas o pretextos para no emprender algún proyecto, soy una persona de retos constantes, pero si me gusta tomarme el tiempo que sea necesario para analizar a profundidad todas las circunstancias que implican llevar adelante cualquier proyecto sea pequeño o grande. Las cosas se tienen que hacer bien desde el principio tratando de cubrir todos los aspectos que podrían ir apareciendo en el camino y tener un plan de contingencias ante cualquier eventualidad.

La familia Morale en Madison

¿Quién fue tu mentor o tutor. Alguien que te animo e influenció, aconsejo, orientó para que sigas adelante con esta aventura de crear tu propia compañía Global Service, LLC?

R: La persona que más influenció, aconsejó y me impulsó siempre fue mi difunta esposa, creo que sin su apoyo y motivación no lo hubiera podido lograr. Siempre fue una persona muy centrada y con una capacidad de analizar las situaciones en un lapso muy corto de tiempo. Lamentablemente ella partió antes de ver la consolidación del que también fue su proyecto y visión.

¿Cuál fue la primera barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de crear tu propia compañía Global Service, LLC?

R: La primera dificultad que tuve que enfrentar fue el desconocimiento sobre cómo empezar y cómo hacer un plan de negocios pues jamás en mi país tuve la oportunidad de desarrollar algún proyecto parecido, pero sin dudas, la mayor dificultad que he tenido que enfrentar desde el inicio fue la mala fe de algunas personas, varios de ellos compatriotas míos, quienes intentaron por todos los medios de obstaculizar mi camino desacreditando mis calificaciones profesionales y hablando mal de mi trabajo sin siquiera conocerlo de cerca. He tenido que luchar contra este tipo de actitudes de manera muy fuerte particularmente en estos 3 últimos años pero felizmente mi trabajo es mi mejor carta de presentación y la manera más efectiva de promocionar mis servicios.

Franco, Paola y César E. Morales

¿A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R: Creo que todos los que alguna vez iniciamos este camino de sacar adelante un proyecto que te permita vivir dignamente es el miedo al fracaso, el temor a no ser capaz de llevar el barco a buen puerto, sobre todo si tienes una familia que alimentar y educar, pero este reto en sí mismo es también una motivación muy fuerte, pues tu vida futura y la de los tuyos está en juego y sabes que tienes que dar no menos del 100% aunque eso signifique tener que hacer algunos sacrificios.

¿Cuál fue tu temor más grande que te causaba ansiedad en esta aventura de crear tu propia compañía Global Services, LLC?

R: La preocupación más grande comenzó cuando mi esposa fue diagnosticada con la enfermedad que finalmente se la llevó de este mundo, y nuestra familia se quedó no solo sin su pilar más fuerte sino también sin una fuente de ingresos importante, pues, su salario se utilizaba también para cubrir nuestro presupuesto anual. Para agregar un grado de dificultad adicional la oficina donde trabajaba a tiempo completo cerró debido a la pandemia y en ese momento me ví en la disyuntiva de buscar otro full time y continuar con la preparación de impuestos como hasta ese momento, solo por temporadas y a tiempo parcial, o dedicarle todo mi esfuerzo y energía a hacer de esta empresa un proyecto sostenible de tiempo completo y creo que no me equivoqué.

César dando clases (Taxes) en la Cámara de Comercio Latina

Cómo te preparaste para ejercer el trabajo de preparación de impuestos y servicios de notariado público. ¿Fue fácil? En qué consiste? ¿Cuenta en detalles el proceso de preparación, estudio y la práctica para el mismo?

R: Para lo de la preparación de impuestos tuve la suerte de que mi primer empleador, que para ese entonces estaba tratando de consolidar su negocio en Madison viera potencial en mí y junto a un grupo de 10 personas nos prepararon durante 8 meses, de lunes a viernes, en impuestos personales y de negocios antes de tomar el examen final que duró 10 horas. Cuando llegó el momento de centrar todas mis energías para hacer de Global Services, LLC un proyecto rentable y sostenible en el tiempo, vi, que no lo podría lograr solamente ofreciendo servicios de preparación de impuestos pues hasta ese momento era una empresa unipersonal así que analizando las necesidades del mercado y basado también en muchas de las necesidades de algunos de mis clientes, decidí estudiar y obtener certificaciones que me permitieran ampliar mi servicios. Es así que aparte de la preparación de impuestos actualmente estoy ofreciendo los siguientes servicios:

• Aplicaciones para obtener números de contribuyente conocidos como ITIN para todas aquellas personas que no califican para obtener un número de seguro social y necesitan presentar una declaración de impuestos.

• Registro de compañías con el gobierno central para obtener el número de empleador conocido como EIN y el registro con el departamento de instituciones financieras del estado de Wisconsin.

• Servicios de Notario Público certificado por el estado de Wisconsin.

• Preparación y envío de formularios de inmigración.

• Preparación de formas de la corte del condado de Dane.

• Aplicación para obtener licencias internacionales de conducir.

• Diseño de logotipos para empresas.

• Celebración de matrimonios civiles.

Estoy retomando una vieja pasión iniciada a finales de los 80’s cuando me gradué como diseñador gráfico en mi país de origen y ahora lo estoy complementando con diseño y producción de artículos publicitarios.Nada ha sido fácil pero es de esta manera en que uno realmente disfruta los frutos del esfuerzo y se siente orgulloso de lo que se ha logrado.

Paola integrante de Boliviamanta La Morenada

¿Cómo te sentiste cuando te entregaron tu licencia para trabajar como preparador de impuestos y servicios de notariado público? Describe todos los detalles de lo que sentiste y los más importantes de todas las experiencias (buenas, malas, lecciones, momentos felices) ¿Nostalgia del viaje que llegaste a realizar? ¿Felicidad de haber descubierto una nueva persona en ti misma?

R: Siempre que uno obtiene algo en base a su propio esfuerzo el sentimiento que a uno lo embarga es de total satisfacción y orgullo de saber que valió la pena. A veces el sentimiento es de sorpresa al darse cuenta de lo que eres capaz cuando realmente te lo propones y luchas por ello. Los peores enemigos de cualquier emprendimiento sea de la envergadura que sea es la falta de confianza en uno mismo y no conocer de antemano tus propias limitaciones.

¿Cuál fue el último obstáculo que tuviste que enfrentar después de haber obtenido tu licencia? ¿Cómo te recibió tu familia? ¿Comunidad? Cómo reaccionaron tus enemigos (más importante cómo te sentías tú de demostrarles que lo lograste contra viento y marea)?

R: Como mencioné anteriormente, cuando uno obtiene algo en base a su propio sacrificio el sentimiento es de total satisfacción, el comprobar que valió la pena el esfuerzo. Los más contentos con este proyecto obviamente fueron mi esposa, mis padres y mis amigos más cercanos. La reacción de mis enemigos no la pude ver desde un principio sino hasta que el negocio comenzó a consolidarse. Algunas de las personas que me apuñalaron por la espalda y hablaron pestes de mí, fueron personas que se acercaron a mi y a mi esposa cuando administramos las riendas de la asociación peruana en esta ciudad. Algunos se acercaron con el único fin de figurar y hacerse conocidos dentro de la comunidad, para acceder a otro tipo de conexiones; gente que alguna vez llegué a considerar amigos personales y con quienes siempre llevé una relación cordial no existiendo ningún motivo ni personal ni laboral, para que de un momento a otro se volvieran en mi contra luego de haber tenido una relación cordial. No necesito demostrarle nada a nadie más que a mi mismo, no hago las cosas que hago por obtener un reconocimiento público, mi único fin y el de mi empresa es brindar un servicio de calidad y lograr que mis clientes se vayan satisfechos y con ganas de recomendar mi trabajo con sus familiares y amigos, esa ha sido una manera muy efectiva de promocionar mi trabajo y expandir mi clientela.

¿Cómo te recibió tu familia más cercana (tus papás, hijos, hermanos, vecinos, amigos cercanos) cuál fue el impacto en tu vida personal y profesional en obtener esta licencia?

R: La gente que te quiere de verdad y de manera desinteresada siempre se va a alegrar de lo mucho o poco que vas logrando a lo largo del tiempo; ellos sienten tus logros como suyos propios y es así que nos debemos sentir todos cuando a alguien le va bien.

¿Cuáles son los requisitos para ser preparador de impuestos y servicios de notariado público?

Respuesta: Sin importar en qué campo o qué tipo de trabajo estés realizando siempre tienes que tratar de ser el mejor y para eso hay que tener mucha fuerza de voluntad, ser perseverante, estar bien enfocado, rodearte de las personas que aporten en tu vida y dar todo de tí, es la única manera de salir adelante.

¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R: Actualmente no solo administro el negocio como dueño sino que me involucro activamente en todos los servicios que ofrecemos, y actualmente estoy preparando a mi hijo mayor Franco en preparación de impuestos y él estará listo para la temporada que inicia el próximo enero del 2023. También está estudiando Diseño Gráfico aquí en Madison y su destreza me va a servir mucho en lo que a diseño gráfico se refiere: el equipo se completa con nuestra recepcionista Kerry Gonzalez, una persona muy amable y espontánea que va a estar encargada, a parte de manejar mi calendario, de recibir y dar la bienvenida a todos los que nos visiten, pues, a partir de la próxima temporada tendremos horario corrido de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Franco Morales Jr.

¿Cuál es tu desenvolvimiento directo o indirecto con la comunidad Latina?

R: Desde que llegué a este país hace 17 años he estado involucrado con la comunidad latina como voluntario en muchos eventos, pues, de eso justamente se trata, de apoyarnos entre nosotros en un ambiente extraño al comienzo y con mucho desconocimiento de cómo funcionan las cosas. He tratado de desarrollarme en áreas donde pueda trabajar directamente con la comunidad, para ayudar a resolver algunos de los problemas que los afectan a través de campañas que sean para provecho de sus familias, y últimamente desde hace algunos años atrás he venido colaborando con la Academia Latina y La Cámara Latina de Comercio brindando talleres de impuestos personales, y para pequeños negocios de manera gratuita.

¿Cuál es tu mensaje a la comunidad Latina, como salir adelante, lograr metas y realizar sueños?

R: No hay recetas mágicas, todo se logra con mucho esfuerzo, dedicación y fe en tus propias capacidades. Lo que finalmente les diría es que por favor no envidien lo que tienen otros, alégrense porque al vecino le va bien, si abrió un nuevo negocio de alguien que conoces apóyalo y consume sus productos. No le desees nunca el mal a nadie, vive intensamente y obra de buena fe y de esa manera obtendrás lo que estás buscando.

