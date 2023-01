En Centro Hispano “3 Reyes “y el evento de “Bicis y Libros”

La Comunidad News Online

Lupita Andrade y sus hijos reciben juguetes de una voluntaria del Centro Hispano

Madison.- Después de dos años de vigencia de coronavirus COVID-19 que asoló el país y el mundo, Centro Hispano del Condado de Dane, vuelve a presentar en vivo sus dos eventos estrella de fin de año “3 Reyes Magos” y el evento de “Bicis y Libros,” que despertaron mucha expectativa en las familias latinas de nuestra comunidad, no solo de Madison sino también de las poblaciones aledañas, que este fin de semana colmaron las instalaciones de este Centro, que actualmente está bajo la dirección ejecutiva de Karen M. Coller, su personal estable y voluntarios.

Público asistente al evento y los mariachis de Madison

El sábado 21 de enero, las puertas del Centro se abrieron al público a las diez de la mañana hasta las doce del medio día, para entregar a los niños de ambos sexos juguetes de diversa clase con motivo de celebrarse el tradicional evento de los “3 Reyes Magos”. Los niños y su familia después de recibir juguetes fueron agasajados con “Champurrado” caliente y con el tradicional “Rosca de Reyes” con fondo musical de Mariachis a lo mero mexicano caray.

Garcel y sus hijos (7) en el evento de “3 Reyes”

En este evento también estuvieron presentes inmigrantes colombianos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños y de otros países de Centro y Sud América, que juntos al lado de los Reyes Magos compartieron la fiesta de reyes, que se celebra después de dos semanas de la Natividad del Nacimiento del Niño Jesús, o sea, la Navidad, según la religión católica cristiana.

La familia Castaños de Colombia y sus hijos (3) en el evento

Según la versión de una de las asistentes al evento de nombre, Lupita Andrade, madre de tres hijos de Jalisco, México; Reyes se celebra en México después de Navidad en familia con rosca y champurrado caliente, al igual que se está celebrando acá hoy en el Centro Hispano, peroi sin juguetes para los niños.

Hernan Castano, de Colombia, padre de tres hijos también explicó que en su país Reyes se celebra el 6 de enero después de Navidad en familia con chocolate caliente y pasteles, pero sin rosca ni champurrado ni juguetes.

Renee Moe entrega plaqueta a Karen M. Coller

Asimismo, el sábado en la entrega de juguetes se hizo presente Renee Moe, ejecutiva de United Way del Condado de Dane, e hizo entrega a Karen M. Coller, una plaqueta con el nombre de la fundadora de Centro Hispano ILDA THOMAS, en mérito a su memoria de haber logrado concretar su sueño en realidad de forjar un lugar para que los inmigrantes hispanos puedan encontrar ayuda y educación en el Condado de Dane y Madison, Wisconsin.

El domingo 22 de enero, se volvieron a abrir las puertas del Centro Hispano para el público, a las once y media de la mañana, para proceder a la entrega de bicicletas y libros a los niños de ambos sexos.

Familias latinas reciben bicecletas en el Centro Hispano

Ambos eventos fueron un éxito porque contó con mucho público, o sea, con cientos de niños y sus familiares que los acompañaron.

Centro Hispano, agradece a todos sus voluntarios, personal y aquellos que lo apoyaron, sin los cuales este evento no hubiera sido posible Johnson Financial Group, Madison Reading Project, Inc, Willy Street Coop, Wheels for Winners, Latino Academy of Workforce Development, Madison Children’s Museum, Allo FUs, United Way of Dane County, Toys for Tots.