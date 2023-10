En Chavita League se juegan semifinales con mucha chispa

Rol de partidos incluido en esta edición

Madison.- En la Liga Latina de Madison hay una que se denomina “Chavita League”, nombre que se debe al promotor de esta liga Salvador Chava, que junto a su socio Juan (ambos árbitros latinos) llevan adelante la misma, durante el transcurso del verano 2023 los fines de semana en la cancha Warner 1 de la Zona Norte de esta ciudad.

Este año en esta liga participan más de 32 equipos de primera categoría, o sea, se trata de equipos bien fuertes y muy bien organizados y dirigidos por sus directores técnicos muy entusiasta amantes del deporte de las multitudes el fútbol

Durante este verano que ya está por finalizar, hubo una novedad en cuanto a la innovación de la liga Latina, me refiero a la participación de 8 equipos de residentes de Nicaragua con diferentes denominativos: Nica F. C., Wanito F.C. Nicaragua, Deportivo Jalapa, Nueva Segovia y otros. El restantes de equipos que participan son: Uruguay F.C de Sud América, Santos Laguna, San Jose, Libertadores, Leon, Fusion, Torreon, San Marcos, Felinos, Cruz Azul, F.C Madison de Freddy y otros de México; Honduras F.C. de Honduras y otros.

El domingo 9 de octubre, se jugaron los cuartos de final entre los equipos de San José vs. Santa Rosa, ganó San José y se clasificó para jugar los seminales; Honduras F.C. vs. F.C Madison, ganó Honduras F.C. y jugará la semifinal; Chispas de Brillo vs. Nueva Segovia, empataron y por mejor posición en la tabla se clasificó Chispas de Brillo y juega la semifinal.

De los 32 equipos clasificaron para jugar las semifinales: Honduras, San Jose, Uruguay F.C. y Chispas de Brillo. Estos cuatro equipos clasificados definirán las semifinales; los que ganen juegan la final para campeón y subcampeón y los perdedores tendrán que definir el tercer y cuarto lugar, el domingo 15 de octubre en Warner 1 de North Side de esta ciudad.

En esta misma fecha también habrá partidos definitorios del torneo relámpago entre los equipos León contra los Rayados, y Torreón Vs. Zorros. Los ganadores serán declarados campeones y los que pierdan sub campeones.

Rol de partidos para el domingo 15 de octubre

10:00 pm. Leon vs. Rayados

12:00 pm Honduras F.C. vs. San Jose

2:00 pm. Torreón vs. Zorros

4:00 pm Uruguay vs. Chispas de Brillo