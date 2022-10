En la Exposición Mundial de Productos Lácteos, los agricultores piden que el Congreso actúe sobre la inmigración

Cap Times Idea Fest: cómo la inmigración podría salvar la industria láctea

Por Natalie Yahr, traducido del inglés a español por wisconsinlcnews

Foto de archivo de una granja lechera de Wisconsin

Madison.- El destino de las zonas rurales de Wisconsin y su industria láctea depende del destino de los trabajadores inmigrantes, según los oradores en un panel del Lunes Cap Times Idea Fest

El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara el año pasado, cambiaría los requisitos de visa que durante décadas han impedido que las granjas lecheras califiquen para recibir trabajadores invitados.

Los inmigrantes representan alrededor del 51% de la fuerza laboral lechera en todo el país, según un estudio de 2014 de la Universidad Texas A&M. Pero el programa existente de visas para trabajadores agrícolas invitados, llamado H-2A, está diseñado para industrias estacionales como la agricultura, donde los trabajadores extranjeros vienen a los EE. UU. para trabajar parte del año para su empleador anfitrión y luego regresan a su país de origen en el fuera de temporada.

No es así como funciona la industria láctea, dijo Brody Stapel, productor lechero y presidente de la junta de Edge Dairy Farmer Cooperative, con sede en Green Bay.

“La lechería es una industria única con un conjunto diferente de desafíos que cualquier otro sector de la economía agrícola. Las vacas deben ordeñarse al menos dos veces al día, todos los días, y nuestra materia prima es extremadamente perecedera. Por lo tanto, una fuerza laboral estable es aún más importante”, dijo Stapel.

Aunque la industria tradicionalmente ha ofrecido un salario digno, dijo. “Es casi imposible llenar todos los puestos disponibles con ciudadanos estadounidenses… Los agricultores han intentado todo”.

Stapel citó un estudio reciente de Forward Analytics, la división de investigación de la Asociación de Condados de Wisconsin, que proyectó que la cantidad de trabajadores potenciales de 25 a 64 años en Wisconsin se reducirá en alrededor de 130 000 durante los próximos siete años si el estado no encuentra nuevos maneras de atraer trabajadores de otros estados o países.

“La gravedad del problema no se puede exagerar”, dijo Stapel.

La Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, entre otras cosas, eliminaría el requisito de que el trabajo sea temporal o estacional, y cambiaría la forma en que se calcula el salario mínimo de los trabajadores H-2A.

Según un estudio del libertario Instituto Cato, el proyecto de ley reduciría los costos laborales de las granjas participantes en casi $3 mil millones en los dos primeros años, reduciendo así la inflación alimentaria. Un estudio separado de la Universidad Internacional de Texas A & M encontró que un aumento en el número de trabajadores migrantes y H-2A se asoció con una inflación más baja, salarios mínimos y promedio más altos y un desempleo más bajo.

Un estudio de 2019 realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison encontró que la industria láctea de Wisconsin genera casi la mitad de los ingresos agrícolas industriales anuales del estado y alrededor de $46 mil millones en impacto económico anual.

‘Otro clavo en el ataúd’

La media docena de oradores en la conferencia de prensa, en representación de una variedad de cooperativas y asociaciones agrícolas, pidieron a los legisladores que crearán un programa de trabajadores invitados durante todo el año.

Eso, argumentaron, tendría grandes beneficios para los consumidores, incluida la estabilización de las comunidades rurales, la reducción de los precios de los alimentos impulsados ​​por la inflación y la reducción de la dependencia del país de la importación de alimentos. El próximo año, por primera vez, el país está en camino de importar más productos agrícolas de los que exporta, según el Departamento de Agricultura de EE. UU.

“Se requiere una fuerza laboral estable y legal para garantizar que los agricultores mantengan y aumenten su capacidad de producir un suministro de alimentos abundante, seguro y asequible, no sólo en los EE. UU. sino también en el mundo”, dijo Walt Moore, presidente de American Dairy Coalition.

Sin tales cambios, Wisconsin seguirá perdiendo granjas lecheras, dijo Randy Koller, miembro de la junta directiva de Dairy Farmers of America. Koller, que cría 40 vacas en su granja de 300 acres cerca de Durand, dijo que ha tenido la suerte de contar con la ayuda de sus dos hijos y un vecino.

“Así que personalmente no he tenido esos problemas laborales, pero soy uno de los pocos. Casi todos los demás lo han hecho”, dijo Koller, contando la historia de un vecino que recientemente vendió sus 110 vacas porque necesitaba una cirugía de cadera y no tenía familiares ni trabajadores que pudieran mantener la granja en funcionamiento mientras se recuperaba.

“Esto significa menos dólares en la economía local, al mismo tiempo que es otro clavo en el ataúd del panorama de la infraestructura agrícola local”, dijo Koller.

H-2A “no esperfecta”

Aún así, incluso los agricultores de industrias que actualmente califican para trabajadores H-2A dicen que el programa existente no es perfecto. Ashley Ahl, copropietaria de Northern Family Farms, emplea a poco más de 100 trabajadores invitados H-2A cada año, la mayoría de ellos de México, en el vivero mayorista de su familia en el pueblo de Merrillan, en el centro de Wisconsin.

El programa de visa requiere que ella demuestre que el trabajo de su granja es estacional. También requiere que publique los trabajos y contrate primero a cualquier trabajador estadounidense calificado, aunque dijo que solo un puñado solicita cada año.

“Este programa es muy bueno para la agricultura, pero es demasiado limitado”, dijo a la sala llena de productores de leche. “Necesitamos un proyecto de ley integral que simplifique el proceso de visa, que extienda la duración de la estadía, amplíe el acceso a las operaciones agrícolas… que requieren una mano de obra durante todo el año y garantice que los trabajadores estén despejando la frontera y el proceso de visa de manera oportuna”. Con el 70% de los ingresos de su granja generados en un período de 12 semanas, dijo, si los trabajadores se retrasan incluso una semana debido a demoras en el procesamiento de visas, eso puede interrumpir la temporada.

“También necesitamos estabilizar nuestra fuerza laboral agrícola actual proporcionando un camino para que estos trabajadores obtengan un estatus legal”, dijo Ahl, en referencia a los llamados no solo para expandir el programa de trabajadores invitados, sino también para permitir que algunos inmigrantes se conviertan en residentes permanentes legales o ciudadanos estadounidenses. .