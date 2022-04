En Madison nace una estrella con mucha pasión por la guitarra y Cajón peruano. ￼

La Comunidad News Online

Richard Hildner Armacanqui

Madison. Richard Hildner Armacanqui, nacido en Madison, es de raíz peruano por su madre Bertha Armacanqui y por su padre Mr. Hildner de raíz americano. Su primer mentor fue su tío Numa Armacanqui y el segundo el famoso saxofonista Paul Jeffrey, quien le enseñó el amor a la música.También estudió con la leyenda del bajo Richard Davis, y el que realmente le inculcó a encontrar su voz y el gran poder espiritual que tiene la música es la leyenda del cajón peruano Juan Medrano Cotito que, además, le conectó con sus raíces peruanos. Richard ahora dedica su tiempo a ayudar a la comunidad Latina en sus eventos con su conjunto musical “Golpe Tierra,” además de dedicarse a trabajar en otra actividad profesionalmente.

¿Nos puede decir su nombre completo y lugar de nacimiento?

R: Mi nombre es Richard Hildner Armacanqui y mi lugar de nacimiento es Madison, Wisconsin USA.

¿Antes de empezar tu gran aventura de lograr tocar la guitarra en forma profesional cómo era tu mundo diario ¿Que hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde vivías?

R: Me dedicaba a los estudios y me encantaban mucho las matemáticas y la física. Tocaba guitarra en mi tiempo libre con mis tíos y algunos amigos. Vivía en Madison y estudié en la Universidad de North Carolina.

¿Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte a la aventura de dominar y tocar la guitarra en forma profesional?

R: Donde estudiaba en la Universidad de North Carolina el director del programa de Jazz era un gran saxofonista que se llamaba Paul Jeffrey. Él llegó a ser mi mentor y un gran ejemplo para mí. El me mostro como el amor para la música puede llegar a ser una fuerza central en la vida de una persona y como ese amor puede ser un camino tan saludable y gratificante.

Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hacía dudar? ¿Qué excusas o pretextos tenías en tu mente?

R: La sociedad y mi familia siempre me advertían que el arte es como una espada de “doble filo” y asociaban el ser artista con una vida bohemia e inestabilidad económica. Definitivamente había la expectativa de estudiar alguna profesión así que nunca estudié música formalmente con título.

Richard Hildner A. y Juan Medrano “Cotito”

¿Quién fue tu mentor o tutor. Alguien que te animo e influenció, aconsejo, orientó para que sigas adelante con esta aventura de dominar y tocar la guitarra en forma profesional?

R: Mi primer mentor fue mi tío Numa Armacanqui Tipacti pero no fue con el fin de ser profesional. Mi primer mentor profesional fue el saxofonista Paul Jeffrey. Después estudié con una leyenda del bajo Richard Davis quien creyó mucho en mí y siempre me hizo sentir que yo podía lograr lo que me proponía. El mentor que realmente me enseñó a encontrar mi propia voz y del gran poder espiritual que tiene la música es la leyenda del cajón peruano Juan Medrano Cotito. El me mostró que significa ser un músico peruano y empecé a conectarme de una manera seria con mis raíces peruanas y poco a poco me he dado cuenta de que la música es nada más que un proceso de conectarse auténticamente con uno mismo.

¿Cuál fue el primer reto que tuviste que superar en esta aventura de ser uno de los mejores guitarristas que tocan la guitarra en forma profesional?

R: El primer reto fue reconocer que la vida es muy corta para estar buscando caminos que no tienen sentido para uno. Si algo tiene sentido para ti es importante valorar ese sentimiento y entender que no todos pensamos igual. Estuve estudiando ciencias y terminé una maestría pero decidí después de ese punto a solo dedicarme a las cosas que tenían sentido para mi lo cual eran la música y ayudar a la comunidad latina.

¿A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R: Lo más difícil es acostumbrarse a soltar el miedo constantemente al fracaso y de lo que dirá o pensará la gente. El mundo del arte tiene sus aspectos muy bellos y universales pero también te encuentras con gente obsesionada con el éxito que se compara constantemente con otras personas. Los grandes maestros que he conocido y que me han guiado eran personas que se guiaban por su amor a la música en vez de compararse con otras personas y ese amor era lo que los mantenía bien como personas.

Richard Hildner A, Guisella Medrano y su bebé

¿Cuál fue tu miedo o terror más grande que te causaba ansiedad en esta aventura?

R: Al comienzo mi terror más grande era el miedo escénico. También me causaba mucha ansiedad lidiar con las personalidades muchas veces muy controladoras y narcisistas que se encuentran en toda profesión pero a veces en el mundo del arte es más aceptable. También me daba mucha ansiedad cuando me cruzaba con el calendario y tener que cancelar una tocada o desesperadamente buscar un sustituto porque había aceptado tocar en dos lugares a la vez.

¿Cuál fue o cuáles fueron los sufrimientos más grandes y fuertes de sacrificio (físico, mental) que experimentaste durante esta aventura?

R: Cuesta llegar a dominar cualquier instrumento musical. Es pedirle al cuerpo intentar hacer algo de una manera natural que no es nada natural. El progreso es lento y son los pequeños éxitos los que te impulsan a seguir.

¿Cómo te preparaste para tu primera presentación como guitarrista profesional donde, cuando y en qué evento, cuál fue el resultado? En qué consiste?

R: Mi mentor Paul Jeffrey nos llevó a tocar para un evento. Después del evento vi como le dieron el pago y sacó todos los billetes y nos juntó y los repartió en partes iguales para cada músico y eso fue mi primer “bolo.”

¿Cuál sería tu recomendación a la juventud de la nueva generación

R: Mi recomendación a la niñez y la juventud es que, además de estudiar, dediquen su tiempo libre al arte de la música, el canto y el aprendizaje de tocar los instrumentos musicales que en definitiva es muy saludable y gratificante.