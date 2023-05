“Eres un Maestro de la Creatividad: Desatando la Magia Artística como Gerente del Programa de The Studio”

Aplica hoy mismo!

Adéntrate en la Comunidad de Aprendizaje Creativo de The Studio, donde la creatividad florece y las comunidades prosperan. Dentro de estas vibrantes paredes, aproximadamente 70 estudiantes de primer año se unen, unidos por su pasión por la expresión artística en las artes visuales, escénicas y literarias. Abrazando la esencia de la creatividad artística, el Gerente del Programa de The Studio asume el papel crucial de supervisar los programas, espacios y conexiones que dan forma a esta extraordinaria comunidad de aprendizaje residencial.

Como el cerebro detrás de este refugio artístico, el Gerente del Programa de The Studio selecciona con esmero cuatro espacios creativos cautivadores y lidera un equipo de dedicados miembros del personal estudiantil. Juntos, crean una variedad de actividades extracurriculares que alimentan las llamas de la creatividad y fomentan un sentido de unidad. Además, este rol brinda apoyo a un cautivador seminario curricular que explora las artes en el campus, dirigido por el estimado Director de Facultad y el influyente Comité Directivo, compuesto por representantes de varias facultades y miembros del personal dedicados a las artes.

Ubicado en el corazón de la comunidad de The Studio, el Gerente del Programa establece un estrecho vínculo tanto con los estudiantes como con el personal, nutriendo un espacio vibrante para los estudiantes de primer año que valoran la creatividad artística. Al mismo tiempo, se desempeña como un enlace vital entre la División de las Artes, el Alojamiento Universitario, el programa de becas First Wave del Office of Multicultural Arts y la División de Diversidad, Equidad y Logro Educativo, tejiendo conexiones que trascienden fronteras y abogan por la inclusión.

Dado que The Studio recibe a cada cohorte entrante del programa First Wave, este rol requiere una comprensión profunda y un conocimiento cultural de la diversidad presente en nuestro talentoso cuerpo estudiantil. Con una gran sensibilidad hacia los desafíos que enfrentan los estudiantes en instituciones predominantemente blancas (PWIs, por sus siglas en inglés), el Gerente del Programa brinda un apoyo inquebrantable desde la perspectiva de los estudiantes.

Concebida como una unidad administrativa dependiente de la Oficina del Rector, la División de las Artes se encuentra en el núcleo de nuestra comunidad artística. Guiada por un Director de Facultad visionario, esta división actúa como un centro de conexión, energización y defensa de las artes en la Universidad de Wisconsin-Madison. Nuestra misión abarca no solo el fomento de los departamentos académicos de artes y sus asociados, sino también la promoción de colaboraciones interdisciplinarias, el enriquecimiento de la experiencia estudiantil, el fomento del compromiso comunitario y la defensa de la inclusión, diversidad, equidad y acceso en todo el ámbito artístico.

En consonancia con nuestro compromiso inquebrantable de cultivar un entorno de trabajo diverso, equitativo, inclusivo y antirracista, alentamos sinceramente las solicitudes de individuos de comunidades negras, indígenas y de personas de color (BIPOC), así como de aquellos que se identifiquen como LGBTQ+ y no binarios, mujeres, personas con discapacidades, miembros del servicio militar y veteranos. En la División de las Artes, reconocemos y valoramos las contribuciones únicas que cada individuo aporta a nuestro colectivo tapiz artístico.

Para una comprensión más profunda de las oportunidades destacadas disponibles en la División de las Artes y en la Universidad de Wisconsin-Madison, te invitamos a explorar más a fondo en https://artsdivision.wisc.edu/opportunities/employment/. Prepárate para embarcarte en un viaje inspirador donde la creatividad, la comunidad y la inclusión convergen en una extraordinaria celebración de las artes.

Regenerate response