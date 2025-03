Erick Cruz Reyes: Pasión, talento y compromiso dentro y fuera de la cancha

La Comunidad News Online



Erick Cruz Reyes

Madison.- Erick Cruz Reyes es un referente del fútbol latino en Madison. Su historia no solo destaca por su habilidad en el mediocampo, su visión de juego y su capacidad para distribuir el balón con inteligencia, sino también por su constancia, disciplina y el compromiso que mantiene con su comunidad. Desde muy joven, el fútbol se convirtió en su pasión, y hoy, a sus 30 años, sigue dejando huella en la Liga Latina de Fútbol de Madison, representando con orgullo al equipo Joga Bonito. Además, es un emprendedor exitoso con su propia empresa, “Mr. Cruz Services, LLC”. Esta entrevista nos revela el corazón de un deportista que inspira a nuevas generaciones.

Datos personales y trayectoria

¿Cuál es tu nombre completo, cuántos años tienes, y cuántos años vives en Madison?

R: Mi nombre es Erick Cruz Reyes, tengo 30 años. Soy originario del D.F., México, y llevo más de 28 años viviendo en Madison junto a mi familia.

¿De dónde eres y cuánto tiempo llevas jugando en la Liga Latina de Fútbol de Madison?

R: Como mencioné, soy del D.F., México. Llevo 14 años jugando en la Liga Latina de Fútbol de Madison. Mi primer equipo fue Diablos, en la primera división.

¿A qué edad comenzaste a jugar fútbol y qué te inspiró a hacerlo?

R: Empecé a jugar fútbol a los 6 años en México. Me inspiró mi papá, quien también jugaba. Él fue quien me motivó a practicar este deporte que ahora es mi pasión.

¿Cuál ha sido tu trayectoria en el fútbol hasta ahora? ¿Has jugado en otras ligas o equipos?

R: Empecé jugando en la preparatoria Lafollette High School, donde me gradué en 2012. Luego estudié Contabilidad, pero después me dediqué al rubro de bienes raíces. Ahora tengo mi propio negocio: Mr. Cruz Services, LLC. He jugado en varias ligas como Keva y Reddan, con equipos como Capilla, Squad, Diablos, Santos Laguna, San José, entre otros.

¿Cuál es tu posición en el campo y qué habilidades consideras que te destacan en ese rol?

R: Juego en el mediocampo porque me gusta distribuir el balón, dar asistencias e intentar marcar goles cuando tengo oportunidad. Me enfoco en colocar el balón con precisión para sorprender al arquero rival.

Experiencia en la Liga Latina de Fútbol de Madison

¿Qué significa para ti jugar en la Liga Latina de Fútbol de Madison?

R: Significa mucho. Aunque ya tengo 30 años y mi carrera futbolística está más enfocada en la diversión, lo hago también para motivar a mi hija, que también disfruta del deporte. Me encanta seguir siendo parte del fútbol.

¿Cuál ha sido tu momento más memorable en la liga?

R: Uno de los momentos más especiales fue cuando salimos campeones de primera división con el equipo Badger, en el campo del Centinela, antes de que lo cerraran. Jugué muchos años allí y recibí varios trofeos como jugador destacado.

¿Cómo describirías el nivel de competencia en la liga y qué te motiva a seguir participando?

R: La liga tiene un buen nivel competitivo, especialmente en primera división. Hay jugadores con gran talento y dominio del balón. Me motiva seguir participando por el compañerismo y el amor al juego.

¿Cómo es la relación entre los jugadores dentro y fuera del campo?

R: En Joga Bonito tenemos una gran relación. Jugamos juntos desde hace tiempo. El equipo es dirigido por Giovani García, a quien cariñosamente llamamos Gio. Es uno de los mejores jugadores que he conocido; jugaba en el Centinela con el equipo Mad Star.

¿Qué opinas sobre el apoyo que reciben los jugadores jóvenes en la comunidad latina de Madison?

R: Pienso que ese apoyo está creciendo. Madison también está creciendo como comunidad y hay cada vez más programas para niños y jóvenes.

Entrenamiento y preparación

¿Cómo es tu rutina de entrenamiento para mejorar tu rendimiento en el fútbol?

R: Actualmente no entreno formalmente, pero juego entre semana con varios equipos. Eso me ayuda a mantenerme en forma física y mentalmente.

¿Sigues una alimentación especial o un plan físico para mantenerte en forma?

R: Mi esposa cocina muy saludable y eso nos ayuda a mantenernos bien. Preferimos comer en casa que salir a restaurantes.

¿Cómo manejas la presión en los partidos más exigentes?

R: Manejo la presión con la experiencia que he acumulado. Me enfoco en el dominio del balón, en jugar en equipo y en aprovechar la velocidad en los momentos clave.

¿Qué jugadores profesionales o entrenadores han influenciado tu estilo de juego?

R: Mi ídolo siempre ha sido Ronaldinho, por su magia en el campo. También admiro a Messi, quien fue su alumno y es una inspiración para mí como jugador amateur.

Futuro y consejos para nuevas generaciones

¿Cuáles son tus metas a futuro en el fútbol? ¿Te gustaría jugar profesionalmente o entrenar a otros jóvenes?

R: Ya no tengo metas profesionales, juego por gusto en varios equipos. Pero siempre estaré dispuesto a apoyar si puedo motivar a otros.

¿Qué mensaje les darías a los niños y jóvenes latinos que sueñan con jugar al fútbol?

R: Que le echen ganas y entrenen fuerte. Si se esfuerzan, pueden llegar lejos e incluso obtener becas universitarias a través del fútbol.

¿Qué cualidades crees que debe tener un buen futbolista dentro y fuera de la cancha?

R: Ser disciplinado y respetuoso en la cancha para evitar sanciones, y también fuera de ella, con los compañeros y el público.

¿Cómo crees que el fútbol puede ayudar a los jóvenes en su desarrollo personal y comunitario?

R: El deporte en general ayuda a tener un desarrollo sano. Mantiene a los jóvenes alejados del ocio y les da disciplina, salud y comunidad.

¿Qué desafíos has enfrentado en tu carrera futbolística y cómo los has superado?

R: De joven no era tan bueno, pero con el tiempo crecí —ahora mido más de dos metros— y eso me ayudó a mejorar mi autoestima y mi rendimiento.

¿Qué le dirías a la comunidad latina de Madison sobre la importancia de apoyar el talento joven en el fútbol?

R: Que sigan apoyando. Personas como el Viejo Roberto, los delegados de los equipos, los padres y las organizaciones sin fines de lucro son clave para que los jóvenes sigan creciendo en el deporte.