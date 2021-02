Errores costosos a evitar en el proceso de licitación del subcontratista

Publicado por Dante Viscarra en 26 de febrero 2021

Reunión de proceso de licitación

Con más plataformas de licitación en línea y herramientas de construcción de licitaciones disponibles, el proceso de licitación de subcontratistas nunca ha sido más fácil en 2018. Sin embargo, todavía hay errores evitables y costosos que pueden frustrar a los subcontratistas. A continuación, se incluyen algunos errores comunes y costosos que se deben evitar en el proceso de licitación del subcontratista y formas de reducir los riesgos.

1. Mediciones, despegues y matemáticas inexactos

En el proceso de licitación de subcontratistas, las mediciones precisas y los despegues son cruciales. Si las cifras no son precisas, no puede proporcionar una oferta precisa que podría afectar gravemente a su negocio en el futuro. Si utiliza la misma unidad de medida que el arquitecto, su despegue y oferta deberían ser más precisos y exitosos. También es una buena idea evitar escalar cualquier plan porque podría ser inexacto. Sin embargo, si usa pies en lugar de yardas o metros, su oferta ya no es precisa y podría perder el proceso de licitación.

Al igual que las mediciones inexactas, los errores matemáticos son los saboteadores de su proceso de licitación. Es importante verificar sus cálculos e incluso que alguien los apruebe para asegurarse de que sean precisos. Las mediciones, los despegues y las matemáticas imprecisas pueden provocar la pérdida de una oferta que debería haber ganado. Revisar sus tasas de ganancias y pérdidas y por qué es un ejercicio excelente para mejorar su tasa de éxito.

2. No visitar el sitio

Las visitas al sitio son increíblemente importantes en el proceso de licitación del subcontratista porque muestran a los contratistas generales que usted se toma en serio el proyecto. Les muestra que lo ha visto y tiene conocimiento de primera mano de cualquier costo adicional debido al sitio. Al asistir a las reuniones previas a la licitación, puede hablar con el equipo del proyecto, hacer cualquier pregunta sobre el sitio o el proyecto y tener la oportunidad de causar una buena impresión y establecer relaciones. Y a menudo las conferencias previas a la licitación son obligatorias, por lo que no asistir a la conferencia podría provocar que pierda una licitación.

3. No hacer preguntas

Una de las formas más fáciles de evitar errores costosos es haciendo preguntas. Los propietarios, arquitectos y contratistas generales quieren asegurarse de que cada oferta que reciban pueda ayudarlos a completar el proyecto. Quieren que los subcontratistas tengan un conocimiento completo del proyecto. Cuando los subcontratistas tienen un conocimiento profundo de los requisitos del trabajo y si pueden completar el proyecto de manera realista, los propietarios y contratistas generales tienen ofertas de mejor calidad para elegir. Hacer preguntas también muestra que se está invirtiendo tiempo en preparar la propuesta y que se toma en serio el trabajo en el proyecto.

4. No considerar las horas extraordinarias

Las horas extraordinarias son un factor importante en cómo los proyectos terminan por encima del presupuesto. Si conoce el alcance del proyecto, el cronograma y cómo trabaja su equipo, debería ver si puede terminarlo a tiempo. Si cree que no puede completar el proyecto a tiempo sin horas extra, debe incluir ese cálculo en su oferta. Tener en cuenta las horas extraordinarias también le da una ventaja sobre otras ofertas. Si no considera las horas extra y el proyecto las necesita, parece que se sobrepasó el presupuesto. Pero si está en su oferta al principio y no termina necesitando horas extra, entonces impresiona a las partes interesadas.

5. No tener en cuenta las necesidades de equipo

Una de las razones más importantes para visitar el sitio es que también le ayuda a determinar qué equipo se necesita. Si las condiciones del sitio o el proyecto requieren equipo especializado, es importante tenerlo en cuenta en el proceso de licitación. Y si ya tiene el equipo, tiene tiempo para verificarlo para asegurarse de que no se esté utilizando para otro proyecto. Si tiene que alquilar equipo, debe incluirse en su oferta. Y si otro proyecto tiene equipo designado, necesitará determinar si es factible continuar con el proceso de licitación del proyecto.

6. Aceleración de los trámites de licitación

¿Has oído hablar del dicho “la velocidad mata”? Las ofertas apresuradas son una manera fácil de cometer errores y descarrilar el proceso de licitación del subcontratista. Incluso si ha realizado trabajos similares en el pasado, cada trabajo tiene requisitos y alcance únicos para el sitio. Necesita tiempo para leer todos los documentos del proyecto y visitar el sitio antes de preparar una oferta. También asegura que sus números sean precisos y que no haya dejado accidentalmente detalles de la última oferta en los documentos. También es probable que las ofertas apresuradas pierdan documentos esenciales o necesarios. Los errores causados ​​por apresurar el papeleo que se pueden solucionar fácilmente pueden, en última instancia, acabar con la obtención de nuevos negocios.

7. Ofertas cuando no se ajustan

El error más costoso en el proceso de licitación del subcontratista es continuar licitando incluso después de darse cuenta de que no es una buena opción. Ha gastado tiempo y dinero comprando los planos de construcción, visitando el sitio, haciendo preguntas, pero en algún lugar se da cuenta de que los márgenes de beneficio son demasiado pequeños. O te das cuenta de que no es una buena opción para ti o tu equipo, no es tu especialidad. Si continúa preparando y presentando una oferta y es seleccionado, debe encontrar una manera de hacer que el proyecto funcione. O recorta sus pérdidas y comienza con la próxima propuesta de licitación para un proyecto que funcione para usted.