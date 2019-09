ESPECIALISTA EN TI

DRW ofrece un entorno de trabajo innovador y colaborativo donde los empleados son valorados y respaldados. Tenemos una excelente oportunidad para una persona dedicada que tiene un fuerte interés en la tecnología y apoya a nuestro personal que necesita asistencia técnica. Estamos buscando un emprendedor que tenga la capacidad de tomar dirección y brindar soporte centrado en la calidad. Este individuo será el primer punto de contacto para la mayoría de los problemas relacionados con TI que surgen en nuestras cuatro oficinas de Wisconsin. Nuestro candidato ideal tendrá la capacidad de solucionar de forma independiente una variedad de problemas de software y hardware relacionados con la PC y proporcionar una resolución de manera amigable y oportuna.



Puesto abierto hasta que se llene. Solicite en línea en http://www.disabilityrightswi.org/about/careers/



DRW es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes serán considerados para el empleo sin importar la raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, veterano o estado de discapacidad.

IT SPECIALIST

DRW offers an innovative and collaborative work environment where employees are valued and supported. We have an excellent opportunity for a dedicated individual who has a strong interest in technology and supporting our staff in need of technical assistance. We are looking for a self-starter who has the ability to take direction and provide quality-focused support. This individual will be the first point of contact for most IT related issues that arise in our four Wisconsin offices. Our ideal candidate will have the ability to independently troubleshoot a variety of PC related software and hardware issues and provide resolution in a friendly and timely manner.



Open until filled. Please apply online at http://www.disabilityrightswi.org/about/careers/



DRW is an equal opportunity employer. All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran, or disability status.