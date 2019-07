Estamos buscando personas para eventos de cocina – en el Wisconsin Union

Estamos buscando coordinadores de eventos de cocina, ambiciosos y enérgicos para trabajar en un entorno de equipo que supervise y ejecute una amplia gama de eventos atendidos dentro y fuera del sitio para Memorial Union y Union South. Ven y únete a la UW Madison-Wisconsin Union. Un ambiente de trabajo divertido con un gran paquete de Beneficios / Retiro. Use el enlace para ver la descripción del trabajo y solicite el puesto: Coordinador de servicios de comidas: (Fecha de solicitud: 7/17/2019) https://jobs.hr.wisc.edu/en-us/job/501950/catering-coordinator

Come join the University of Wisconsin – Madison, Wisconsin Union Catering Team.

We are seeking energetic and ambitious Catering Coordinators to work in a team environment providing supervision and execution of a wide range of on and off-site catered events for Memorial Union and Union South.



Come join the UW Madison-Wisconsin Union. A fun work environment with great Benefits/Retirement package.



Use link to see job description and apply for position:

Catering Coordinator: (Application due 7/17/2019)

https://jobs.hr.wisc.edu/en-us/job/501950/catering-coordinator