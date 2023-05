“¿Estás buscando el éxito? Búscalo detrás del miedo”: propietaria de Eddy’s Wings Decoraciones

Eddy’s Wings Decoraciones es una empresa que brinda todo lo necesario para realizar un evento con tinte latino de alta categoría. El valor adicional de este gran emprendimiento es su dedicación, entrega y amor en cada detalle.

Madison.- Bien reza el conocido refrán que, “cada quien carga su propia cruz”, nadie la tiene fácil y más cuando se aterriza en un país distinto al de uno para enfrentarse a una realidad desconocida.

Esta es la historia de Saraí García: Llegó hace más de 25 años a Estados Unidos, dejó Matamoros, en México y pasó la “raya” buscando mejores oportunidades. Acá, en Wisconsin conoció a su es poso, el papá de sus tres hijos. Llevaba una vida que consideraba normal, era ama de casa y como muchos hogares, superó

Saraí García

adversidades, dificultades y retos que aparecieron en el camino. Sin embargo, la vida de esta guerrera se dividió en dos capítulos cuando perdió a su hijo de quince años. Eduardo o ‘Eddy’ como era conocido por sus familiares y amigos cercanos, acababa de terminar el High School, su regalo fue un automóvil. Su madre lo describe como un muchacho juicioso, alegre y con muchos sueños por cumplir.

Eddy (Q.E.P.D) con su hermana menor Herioli Fraire durante la celebración de los quince años de Eddy, el primero y el único quince entones de un varón en Madison

Cualquier día del 2018, Eddy conducía su vehículo por las vías de Wisconsin cuando repentinamente una camioneta lo embistió, los sucesos pasaron tan rápido que el chico no tuvo tiempo de maniobrar para salvaguardarse. En un abrir y cerrar de ojos la vida de este joven con alma latina se desvaneció. Su familia quedó devastada y Saraí pensó que jamás podría salir del abismo al que habían caído.

No obstante, como el ave fénix, García logró renacer de las cenizas y esta tragedia le ayudó a darle un nuevo rumbo a su destino. Decidió no seguir siendo la sumisa ama de casa, renunció a ser la chacha y mandó los trastes al olvidó para reescribir en el libro de la vida una nueva historia.

Su esposo, desorientado e inconsciente de lo que le había ocurrido a su hijo, no pudo entender que los otros miembros de su familia también estaban pasando por un momento difícil y de cambios. Mucho menos comprendió que, aunque Saraí luchaba contra el dolor por la pérdida de Eduardo, tenía que tomar medidas para sacar a sus otros dos hijos adelante.

Mientras tanto él se sumió en el alcohol y la depresión no lo dejó volver a ver la luz del sendero. Aunque la mexicana intentó sacarlo de esa oscuridad que poco a poco los devoraba a todos, desistió al ver que sus intentos eran inútiles. Ella nunca pensó en divorciarse porque se había casado “para toda la vida”, pero las circunstancias la obligaron a dejar su marido, coger sus tres hijos y empezar a construir un nuevo camino. “Quería ser mi jefe y la dueña de mi propio tiempo”

“Mi hijo ya no está, mi hijo se fue al cielo y con esas mismas alas que él se fue, yo estoy volando acá por mis otros hijos y para cumplir mis sueños”, esas son las palabras de Saraí cuando La Comunidad News le pregunta por su motivación de salir adelante.

García cuenta que hace varios años empezó a construir su propio negocio con el que brinda todo lo necesario para organizar todo tipo de eventos, entre ellos, bodas, aniversarios, cumpleaños, despedidas, nacimientos y “hasta divorcios”, narra entre risas.

Cuenta que al principio fue muy duro porque tenía que trabajar en dos compañías, turnos completos y los fines de semana organizaba los eventos, “era la única manera de empezar a comprar los insumos, al principio fueron horas de trabajo duro, no dormía mucho y solo esperaba los break para dormir”.

Sin embargo, tiene una manera de liberar estrés y recobrar energía: el ejercicio. Se declara una amante del gimnasio “no he dejado de levantarme temprano, mi jornada empieza a las 4:00 am, voy con mi hija, empezamos el día haciendo pesas y liberando todas las cargas del día anterior para iniciar con fuerza”, explica que una mente ejercitada y ocupada está prácticamente blindada de ansiedad y depresión.

Confiesa que siempre le ha gustado el mundo de las decoraciones, la organización de eventos, fiestas y celebraciones, pero cuando estaba casada nunca lo hizo de modo profesional sino como hobby, “no era una necesidad. Hoy en día es mi trabajo, pero me gusta hacerlo, esto es como una terapia, a uno se le va el tiempo, es la pasión de hacer lo que a uno le gusta”, afirma.

Sarai con su compañía Eddy’s Wings diseña la visión de cada cliente en las decoraciones para Quinces, Bodas y todo tipo de eventos

La responsabilidad de lidiar con un jefe, se ve reducida cuando el propio jefe eres tú. Nadie te manda, nadie te pide, nadie te exige. Todo está en tus manos. El reto es superior, pero sólo aquel que está convencido de emprender ese viaje y no morir en el intento, lo logrará.

“A mí me dicen que trabajo más horas, sí. Pero soy dueña de mi propio tiempo, trabajo para mí y después de haber laborado en otros lugares, hoy puedo decir que estoy conquistando lo que un día me propuse: abandonar mis empleos para vivir de mi propio negocio. Llevo tres meses viviendo de Eddy’s Wings y hoy mi principal preocupación es satisfacer a los clientes”, indica la propietaria de la empresa.

Saraí argumenta que, “sacrifiqué horas de sueño, tiempo con mis hijos, entregué jornadas extensas de trabajo; hoy he aprendido de los errores. Tengo más experiencia, ahora sé un poco más sobre temas de contratación, ya no soy la misma de ayer. Hoy soy más fuerte y ahora mi visión está proyectada a tener mi propio local. Un espacio que ofrezca todo lo necesario (música, comida, meseros, empleados) para el evento que sea.”

Eddy’s Wings es una empresa que brinda todo lo necesario para realizar un evento con tinte latino de alta categoría. El valor adicional de este gran emprendimiento es su dedicación, entrega y amor en cada detalle. Además, es el único que utiliza cristalería completa en las mesas (cristalería, emplatados, cubiertos, servilletas, etc) lo que agrega un toque adicional de elegancia. Asimismo, utiliza menús personalizados con los retratos de los homenajeados, un detalle que sorprende a los invitados y al dueño del evento. La preocupación más real de Saraí es que el cliente esté contento con el servicio para que, a través de ese “voz a voz” se dé a conocer el negocio.

El genio está en el detalle El genio esta en Eddy’s Wings Decoraciones

El 90% de sus clientes es comunidad latina, sin embargo, los servicios no distinguen origen, credo o gustos. Saraí atenderá a todos con la misma disposición de siempre y además explica que ahora está incursionando en el mundo de los arreglos florales para todo aquel que esté interesado.

Si usted tiene una pachanga pendiente y se siente desorientado contacte a Saraí, ella le dará un consejo en lo que necesita para que su fiesta salga tal y como la sueña. Llámela al +1 608-556-9839, escríbale un correo en saraifraire51@gmail.com o búsquela en Facebook como Eddys Wings.

Finalmente, Saraí insiste que “no existe la suerte.” Yo pienso que uno busca lo que uno quiere hacer y ser. Hay que trabajar para lograr lo que uno quiere, yo lo llamo trabajo duro. Así que, si hay alguien que tiene una idea o un proyecto en mente, desarróllelo, pregunte y empiece. El éxito y el dinero están detrás del miedo”.

“Yo me había podido quedar trabajando todo el tiempo en las dos fábricas y decir esa fue la suerte que me tocó, pero yo tenía una visión, yo quería ser mi propia jefe, dueña de mi propio negocio, trabajar para mí, soy dueña de mi tiempo y acá estoy feliz, haciendo lo que me gusta y manejo mis propios horarios y repito, el éxito siempre está detrás del miedo”: concluyó Saraí García.