Estudiantes de DACA piden al Congreso y la Administración Biden protecciones permanentes

Foto gentileza de Voces de la Frontera

(Milwaukee, Wisc.).- Hoy, un panel de tres jueces en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos escuchó los argumentos de Texas v. Estados Unidos, cuestionando la legalidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, Texas v. Estados Unidos es la primera vez que los méritos de la política DACA de 2012 serán escuchados por un Tribunal de Circuito de Apelaciones. El momento de la decisión del Quinto Circuito es incierto; en el pasado, el Quinto Circuito ha emitido opiniones desde unas pocas semanas hasta varios meses después de escuchar los argumentos orales. Según los expertos legales, cualquiera que sea el resultado de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, es probable que la decisión sea apelada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos (NILC).

Texas vs. Estados Unidos reitera el hecho de que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es una solución temporal y la falta de protecciones permanentes deja a miles de beneficiarios de DACA vulnerables a los ataques de la derecha que amenazan con desmantelar. El pasado mes de junio, el programa DACA cumplió 10 años. DACA actualmente afecta a 700,000 beneficiarios de DACA que viven en los EE. UU. (Consejo Estadounidense de Inmigración) con 6,540 beneficiarios activos de DACA que viven en Wisconsin a partir de marzo de 2020 (USCIS). Solo en Wisconsin, los beneficiarios de DACA y las personas elegibles para DACA pagaron un estimado de $15.9 millones en impuestos estatales y locales en 2018.

Briseyda Bautista González, miembro de Voces Kenosha, beneficiaria de DACA, de 20 años, reaccionó ante el futuro incierto con DACA y la falta de protecciones permanentes diciendo:

“Soy receptora de DACA y estudiante y soy hija de dos trabajadores esenciales inmigrantes. ¡Estoy hablando con todos mis amigos y familiares indocumentados para exigir que el momento del cambio sea ahora! La comunidad indocumentada ha llegado hasta aquí. El presidente Biden y el vicepresidente Harris prometieron aprobar un camino hacia la ciudadanía y nos estamos organizando para garantizar que ellos y los demócratas en el Congreso se mantengan fieles a esa promesa. Los inmigrantes indocumentados, incluidos los beneficiarios de DACA, son trabajadores esenciales y han estado contribuyendo a la economía durante años, ¡la ciudadanía para ellos y sus familias está muy atrasada!”

“Nací en Oaxaca, México. A los 3 o 4 años llegué a los Estados Unidos con mi mamá. Antes de obtener DACA, mis esperanzas de estudiar aquí en los EE. UU. eran muy bajas. Cuando ingresé a mi segundo año de secundaria y escuché a todos mis amigos hablar sobre las universidades a las que querían asistir, me hizo sentir como un marginado porque los estudiantes indocumentados tienen barreras para asistir a las universidades. Los estudiantes indocumentados tienen que pagar las tasas de matrícula del estado y no son elegibles para recibir ayuda federal ni estatal. Mis esperanzas de asistir a la universidad eran tan bajas que pensé que tendría que regresar a México y continuar mis estudios allí. Sin embargo, eso no sucedió. Gracias a la presión del movimiento, se ganó DACA y estoy aquí en Kenosha, Wisconsin, mi hogar y asistiendo a la universidad.”

“Desmantelar DACA a través de la ciudadanía sería un gran alivio para el estrés. Tener estatus de ciudadanía significa que podría terminar mis estudios y cumplir la promesa que les hice a mis padres. No solo eso, sino que garantiza la seguridad de mi familia para que no sea deportada. Han trabajado muy duro y han hecho mucho por mí para estar en el punto donde estoy hoy.”

“La lucha por la protección permanente y la ciudadanía es para todos nuestros hermanos, hermanas, familiares, amigos y comunidad indocumentada. ¡Exigimos no más separación de familias y sabemos que es posible que el Congreso y la Administración Biden brinden un camino para la ciudadanía !SI SE PUEDE!”