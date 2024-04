Expansión Cultural: La Feria de Arte Latino de Madison se extiende a un Fin de Semana para Celebrar el Cinco de Mayo

La Comunidad News Online

Madison.- La vibrante escena cultural de Madison se prepara para un fin de semana lleno de arte, música y celebración con la décima Feria Anual de Arte Latino, que este año se ampliará a dos días para conmemorar el Cinco de Mayo. Organizado por Latinos Organizing for Understanding and Development (LOUD), en colaboración con el Overture Center for the Arts, Madison Symphony Orchestra y Common Wealth Development (CWD), este evento promete sumergir a la comunidad en una experiencia única.

El Cinco de Mayo, conocido por la histórica victoria mexicana sobre el ejército francés en la Batalla de Puebla, será el eje central de esta celebración extendida. Oscar Mireles, director ejecutivo de LOUD, destaca el compromiso de la comunidad latina en Madison al llevar adelante este evento de gran envergadura.

La feria de arte se desplegará en dos emocionantes ubicaciones. La “Noche de galería” en MMOCA tendrá lugar el viernes 3 de mayo de 2024, de 5 p. m. a 9 p. m., en Commonwealth Gallery, seguido por la exhibición principal el sábado 4 de mayo en el Overture Center, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

La diversidad artística estará en pleno apogeo con la exposición “Cinco De Mayo: Exposición Libertad e Independencia”, que contará con destacados artistas como Mateo Braunginn, Gabriela Belén Téllez Carmon, y muchos más. Además, la música en vivo añadirá un ambiente festivo con actuaciones de renombrados grupos como Mariachi Los Camperos, Cumbia Cachaca, y el Programa Latino Art Strings.

El punto culminante llegará el sábado por la noche con el esperado concierto de Mariachi Los Camperos, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Madison, a las 8:00 p.m. en el Overture Center for the Arts.

Con una ampliación a dos días, esta décima edición de la Feria de Arte Latino promete ser una experiencia inolvidable que celebra la riqueza cultural y el espíritu comunitario de Madison. ¡No se pierda esta oportunidad de sumergirse en el arte y la música latinoamericana!