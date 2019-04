Familias inmigrantes y una coalición llenaron el Capitolio para pedir se restaure la licencia de conducir para todos

Madison, Wi.- El jueves 14 de marzo, cientos de familias inmigrantes y simpatizantes de Wisconsin visitaron a los legisladores en el Capitolio, para pedirles apoyo en la restauración de las licencias de conducir para todos. Los participantes provenían de más de 11 ciudades, incluyendo Madison, Waukesha, Racine, Kenosha, Wautoma, Wisconsin Dells, Green Bay, Appleton, Lake Gineva, Arcadia y Milwaukee. Los líderes comunitarios encabezado por Christine Neuman-Ortiz y los estudiantes de High School y UW-Madison, visitaron la oficina de cada legislador antes de celebrar una conferencia de prensa de la Coalición sobre las Licencias de Conducir.

“Wisconsin es “Dairyland de Estados Unidos”, y eso solo es posible gracias a los trabajadores de productos lácteos inmigrantes”, dijo Germán Sánchez, un trabajador de productos lácteos de OMRO, Wisconsin. “Los productos lácteos son la columna vertebral de la economía de nuestro estado. Restaurar las licencias de conducir fortalecería la economía de Wisconsin en los próximos años”.

“Las tarjetas de identificación de los conductores son una necesidad absoluta en la agricultura de Wisconsin”, dijo Michael Slattery, un agricultor, Economista, y miembro de Wisconsin Farmers Union. “Los productores lecheros de Wisconsin generaron más de $ 43 mil millones de dólares en producción de leche en 2018. De eso, se estima que aproximadamente $ 34 mil millones se producen en menos de 900 granjas que emplean a unos 6,500 trabajadores agrícolas, la mayoría de los cuales son indocumentados. Los trabajadores lecheros producen más del 10% del PIB de nuestro estado. Son personas orientadas a la familia que están cuidando a sus hijos, son personas honestas, respetuosas de la ley y conscientes, y están dispuestas a trabajar en trabajos difíciles. Necesitamos leyes que faciliten nuestro negocio. Otros estados han emitido leyes similares y los resultados han sido redimidos. Tengamos lo mismo en Wisconsin.” Explicó Slaterry.

“Apoyo el auto / licencia de conducir provisional porque creo que ayudará a mantener a la comunidad de Green Bay y todo Wisconsin más seguros”, dijo el jefe de policía de Green Bay, Andrew J. Smith, en una carta a los legisladores. “Las personas serán probadas y conocerán las reglas de la carretera. Nos permitirá identificar a las personas que viven actualmente en las sombras. Sé que hay una docena de estados que emiten licencias como estas y, según las cuentas, he oído que el programa está funcionando en esos estados. Espero sinceramente que podamos hacerlo aquí en Wisconsin”.

“Para numerosos sobrevivientes de violencia doméstica en Wisconsin, tener acceso a una licencia de conducir podría ser la diferencia entre seguridad e independencia o permanecer con un abusador violento”, dijo Patti Seger, Directora Ejecutiva de End Domestic Abuse Wisconsin. “En particular, para los sobrevivientes de bajos ingresos e indocumentados o inmigrantes, una licencia de conducir válida es una herramienta crítica que les permite interactuar de manera más segura con la policía y dejar las situaciones de abuso en sus propios términos. Esperamos que la legislatura apoye a todos los sobrevivientes de violencia doméstica e incluya esta importante propuesta en la versión final del presupuesto estatal”.

“Hoy, pedimos a los legisladores que abandonen la retórica antiinmigrante y las políticas dañinas que dificultan que las familias de Wisconsin salgan adelante”, dijo Ken Taylor, Director Ejecutivo de Kids Forward. “En cambio, los legisladores deben unirse a nosotros para construir comunidades seguras y justas para las familias”.

“La Biblia nos enseña, en Levítico, ‘El extraño que reside contigo será para ti como uno de tus ciudadanos; “Los amarás como a ti mismo … Tendrás un estándar para los extranjeros y los ciudadanos por igual: porque yo, el SEÑOR, soy tu Dios” (Levítico 19: 33-34; 24:22), “dijo Rabbi Bonnie Margulis de Wisconsin Faith Voices for Justice . “Wisconsin necesita tener uno de esos estándares para poder conducir a todos nuestros residentes, independientemente de su estatus migratorio”.

“La campaña #CLOSEmsdf es solidaria con los inmigrantes en Wisconsin y en apoyo de la licencia de conducir para toda todos”, dijo Sharyl McFarland, Coordinador de la Campaña #CLOSEmsdf. “Los inmigrantes negros y morenos son miembros de nuestra comunidad y no deben ser innecesariamente perfilados, criminalizados y detenidos simplemente por no tener acceso a una licencia adecuada. La campaña CLOSEmsdf lucha para cerrar el Centro de Detención Segura de Milwaukee y para poner fin a la supervisión excesiva, a las infracciones de las reglas técnicas sin orden judicial y a las revocaciones criminales de personas predominantemente negras, marrones e indígenas que resultan en la re encarcelación. El encarcelamiento de personas de diversos estados, desde ciudadanos o no ciudadanos, resulta en trauma, pobreza, separación familiar y muchas otras dificultades. Los legisladores deben aprobar esta propuesta para otorgar licencias para todos y detener la focalización en las comunidades de inmigrantes de Wisconsin”.

La coalición de licencias de conducir para todos incluye Voces de la Frontera, Kids Forward, Wisconsin Farmers Union, Family Farm Defenders, End Abuse Wisconsin, la ACLU de Wisconsin, Wisconsin Faith Voces for Justice, Wisconsin Voces, Organización de Personas Ex Encarceladas y Liderazgo Justo Estados Unidos.

“Lo que tenemos, hoy, aquí demuestra que somos muchos los lideres, trabajadores inmigrantes, estudiantes, representantes de empresas agrícolas, instituciones religiosas, entidades contra el abuso y la injusticia social, los que ponen especial atención a nuestra lucha por la restauración de licencias de conducir para todos y otras reivindicaciones sociales; lo cual a mi me inspira para seguir luchando. Hoy tuvimos un número impresionante de personas en el Capitolio, vinieron de todas partes del Estado. Ahora tres cosas siguen: 1.- Necesitamos seguir hablando con los legisladores republicanos, creo que hay deseo de ayudar de parte de ellos y eso me da animo. Pero los deseos no se van a realizar si no hay movimiento de transmitir energía positiva a los legisladores. 2.- Vienen audiencias públicas en abril y vamos a tener que participar en esas audiencias.- 3.-Desde ahora debemos prepararnos para otro “Día sin inmigrantes Latinx en Madison”. El 1º de Mayo tenemos que volver al Capitolio porque el presupuesto será tratado en el congreso el 1º de julio. Hoy se hizo un excelente trabajo y fue un paso adelante y seguiremos luchando”. Dijo Christine Neuman- Ortiz.