Felipe y Patricia de ex empleados de McDonald a dueños de Garibaldi Mexican Restaurant en Madison

Por Rafael Viscarra

Erick, Patricia y Felipe de Garibaldi Mexican Restaurant

Si quiere conocer a los emprendedores latinos en Madison Felipe Francisco y Patricia Doroteo, ex trabajadores de McDonald, ahora propietarios de Garibaldi Mexican Restaurant, que ofrece a la comunidad comida mexicana con sazón y sabor original de México, visite su amplio local ubicado en 117 S. Butler St., Madison, Wisconsin cerca del Capitolio o llame al (608)630-9092

¿De donde son originarios cuanto tiempo vive en Madison?

Mi nombre es Felipe Francisco Juan y mi esposa Patricia Doroteo, somos de México de una comunidad indígena de Santiago Mezquititlan Amealco Querétaro, donde se habla el dialecto Otomi y donde también se elabora la muñeca Lele entre otras artesanías, esta muñeca es famosa internacionalmente. Vivimos aquí en Madison por más de 16 años.

¿Cuándo llegaste a este país y a que te dedicaste?

Cuando llegué aquí a Madison en 2003, empecé a trabajar en McDonald al igual que mi esposa Patricia, posteriormente intente trabajar en una fábrica pero no se pudo, después aplique en un restaurante al poco tiempo me llamaron y empecé a trabajar en la cocina, donde le eche muchas ganas y aprendí todo lo relacionado con la cocina.

¿De quien fue la idea, que te motivó a abrir un restaurante en Madison?

La idea siempre ha existido en mi mente desde que tenía 16 años de tener un negocio propio. Yo, veía a mi mama lo que preparaba y cocinaba, por ejemplo, flautas, chile relleno, enchiladas verdes, lo hacía con mucho sazón y sabor y con mucha pasión, todo lo cual se me quedó grabado en la memoria. Entonces una vez aquí aproveche de abrir el restaurante de comida mexicana con la ayuda de mi esposa Patricia e hijos, a base mi experiencia que he adquirido de los chefs en los restaurantes donde trabajé como cocinero, donde aprendí cómo preparar una buena salsa y comida mexicana. Gracias al apoyo de mi esposa y mis hijos tuve la oportunidad de abrir aqui en Madison un restaurante al que le pusimos el nombre de Garibaldi Mexican Restaurant.

¿Por qué el nombre de Garibaldi Mexican Restaurant?

El nombre de Garibaldi viene desde cuando, yo, era chico. Yo fui criado en D.F. donde hay un lugar bien conocido que se llama Garibaldi, nombre que me llamó mucho la atención y – dije – porqué no poner este nombre al restaurante y mi familia me apoyó y le pusimos ese nombre.

¿Cómo les afectó la pandemia y que tiempo tiene el restaurante?

No fue fácil abrir el restaurante, porque al punto que abrimos recibimos la noticia que iban a cerrar todos los restaurantes por la pandemia coronavirus, nos fuimos agachados para quedarnos en casa. Recuerdo que nadie podía salir de su casa, las tiendas se vaciaron, los pequeños ahorros que teníamos lo habíamos invertido en este negocio. Pero nosotros al poco tiempo decidimos salir y regresar al restaurante a trabajar y empezamos con las órdenes de delivery. La pandemia nos ha afectado mucho pero nosotros hemos decidido abrir el restaurante y seguir trabajando. Vamos despacio poco a poco, con fe y con la ayuda de Dios y mi familia, vamos a salir adelante, aunque en este rubro hay mucha competencia, pienso que el sol sale para todos. Garibaldi ya tiene dos años de servir a nuestra comunidad.

Felipe Chef autodidacta de Garibaldi Mexican Restaurant

¿Los miembros de la familia que trabajo realizan en el restaurante?

Somos 6 miembros en mi familia: mi esposa Patricia, mi persona y mis hijos Erik 19, Giovanni 16, Nayeli 5 y Yaritza 2. El mayor ya se graduó de High School y el segundo sigue estudiando la secundaria, pero ambos ayudan en el restaurante. Mi esposa trabaja como Waitress a veces tomando nota de las órdenes de comida, Erick se encarga de atender el bar, la caja y la contabilidad, Giovanni trabaja con el delivery de la comida a domicilio después del colegio. A Giovanni le estoy dando la oportunidad de practicar para chef y lo está haciendo muy bien porque le gusta, él será quien me reemplace en casos de emergencia personal.

¿El restaurante contrata a otros trabajadores?

Tenemos 5 empleados de apoyo que cumplen trabajos de waitress durante la semana de lunes a viernes. A ellos les recomiendo que le echen ganas y que atiendan al cliente con amabilidad que es lo que marca la diferencia.

Patricia de Garibaldi Mexican Restaurant

¿Cuál es el menú del restaurante?

Tenemos de todo, las fajitas son muy tradicionales, una carnita algo diferente, chile relleno y poblano con sazón y sabor, la pina tropical, pero el plato fuerte es el Molcajete, y así por el estilo tenemos variedad de platillos como la enchiladas, nachos y tacos. El menú que tenemos es más que suficiente por ahora. Como experto en la cocina también puedo preparar, al instante, el plato que más le guste al cliente.

¿Qué clase de clientela tiene el restaurante?

Aquí no hay preferencia porque pienso que la clientela que tenemos es mixta, aquí vienen latinos, americanos, turistas. El sabor y sazón que le ponemos a la comida, la atención esmerada que ofrecemos, atrae a nuestra clientela que es mixta.

¿Qué se requiere para poner un restaurante?

La motivación y las ganas de trabajar, porque querer es poder. Hay que pensar que a uno le va a ir bien. Cuando la gente deja de venir el sabor y la sazón que uno le pone a la comida hace que regrese la gente. Para que un negocio tenga éxito la atención y la amabilidad es lo que más cuenta, pero hay que echarle muchas ganas, caso contrario no habrá billetes para pagar la renta, los servicios básicos y a los empleados. Uno puede empezar con un local pequeño o grande depende del factor capital de arranque.

Erick de Garibaldi Mexican Restaurant

¿Qué cantidad de capital de arranque se necesita?

Nosotros empezamos con un capital mínimo de nuestros ahorros, estamos hablando de un capital básico de 15 a 20 mil dólares en tratándose de pequeñas empresas y en tratándose de grandes empresas de 100 mil. Además, se necesita mucho esfuerzo y fuerza de voluntad para sacar adelante el negocio, en un principio el dueño tiene que trabajar de lavaplatos, inclusive.

¿Además del restaurante a que otra actividad te dedicas?

Como mi Hobby es el fútbol, mi familia y yo, nos dedicamos al deporte el fin de semana, para nosotros el deporte es un entretenimiento y un pasatiempo, el domingo cerramos el restaurante y lo tomamos como un día de descanso y familiar. Ahorita tengo un equipo de adultos “Los Felinos” donde juegan mis hijos y este año lograron el campeonato en la Liga Latina de Madison. Antes de la pandemia, yo tenía un equipo de niños cuando mis hijos tenían 8 años. Mi esposa también tenía otro equipo de mujeres “Las Felinas” en la liga Latina. Como a mí me encanta el fútbol me gusta patrocinar a los equipos de niños y jóvenes con implementos deportivos. He visto niños muy talentosos en la liga local, lo único que les falta es alguien que los guíe.

Su despedida e invitación a la comunidad

Invitamos a toda la comunidad Latina y no Latina que nos visiten, que vengan a conocer nuestro restaurante y nuestro menú, todos son bienvenidos, aquí nuestra clientela es tratado con mucho cariño, porque gracias a ellos que nos ayudan a levantar y seguir con el negocio, les esperamos con los brazos abiertos

El restaurante se encuentra ubicado en 117 S. Butler St, Madison, Wisconsin, teléfono (608)999-32911 y la atención al público es de 11,00am a 10,00pm, el domingo lo tomamos como un día familiar de descanso.