Feria Anual de carreras en la Academia Latina del Condado de Dane

Madison.- La Academia Latina de Desarrollo Laboral del Condado de Dane, organizó la Feria Anual de Carreras en coordinación con Badger Prairie Needs Network, el jueves quince de junio, de horas tres a siete de la noche en las dependencias de Badger Prairie Needs Network ubicada en 1200 E. Verona Ave., Verona, Madison 53593, misma que contó con la participación de más de treinta compañías e industrias que requieren trabajadores de diferentes especialidades.

Esta feria fue organizada con la finalidad de facilitar el contacto entre las personas que buscan trabajo con los empleadores de diversas industrias que necesitan trabajadores en el rubro de la construcción, en el sector bancario, clínicas, hoteles, restaurantes, fabricas y otros.

Las mesas de más de treinta industrias estaban atendidas por dos personas, uno que hablaba español y otro inglés, para mejor comunicación entre los representantes de las compañías y los asistentes al evento en su mayoría de la comunidad Latina.

“La feria ha sido un éxito total porque hemos tenido la participación de 32 compañías y la concurrencia masiva de personas en busca de trabajo, en particular latinos. El propósito de la Academia Latina del Condado de Dane es dar una oportunidad a las empresas que necesitan trabajadores y a las personas en busca de trabajo. Gracias a La Comunidad News Online por cubrir este evento comunitario.” Dijo Baltazar de Anda, Director Ejecutivo de la Academia Latina.

“Mi nombre es Saul Castillo, Director of Outreach and Equity, trabajo con la organización de obreros (Babores) de Wisconsin, es una agrupación de sindicatos de obreros de construcción aquí en Wisconsin, cuyo objetivo es que los trabajadores tengan buen trabajo con buenos beneficios trabajo seguro con nosotros. Nosotros tenemos varias empresas de construcción que necesitan trabajadores de toda especialidad, hombres y mujeres latinos y no latinos. Nosotros estamos para ayudar a los que quieran trabajar en construcción, ya sea que tengan experiencia o no, si no tienen experiencia puede entrar como apprenticeship les entrenamos en forma gratuita, solo tiene que tener 18 años y pasar examen de lectura y matemáticas.”Explicó Castillo “Si tiene experiencia lo único que tiene hacer es aplicar. Nosotros tenemos la lista de los contratistas locales, cuando nos piden trabajadores les mandamos con los contratistas.

Entre las diversas industrias que participaron en estas feria de empleos y de trabajo tenemos las siguientes: Affordable Dental Care, Agrace, Arbor Green, BrightStarCare, Dane County, Daniels General Constructors, Dave Jones, First students, Hawkins, Inc, Heritage Tile, EPIC, X-ES, Hard Surface Solutions,, Hilton Madison Monona Terrace, International Brotherhood of Electrical Workers, LRS, MGE, Madison Kipp Corporation, Middleton Cross Plains, NCG Hospitality, Radisson Hotel Madison,SCHMIDTS Auto Inc. Stevens Construction Corp.The QTI Ground, UW HEALTH, Madison Mills Ceramic Corporation, LIUNA Wisconsin Laborers District Council, WP Beverages, Associated Bank, entre otras industrias.