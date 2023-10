Finales en la Liga de Latinos y Latinas el sábado 21 de octubre en Warner 1

Las finales pautadas para el 15 de octubre fueron canceladas por la ciudad

San Jose juega la final con Honduras Honduras juega la final con San Jose

Madison.- Como ya es de conocimiento de nuestros lectores, en Madison existen dos ligas: La Liga de Latinos y Latinas que maneja Roberto “El viejo” con 32 equipo de primera y segunda; y Chavita League que dirige Salvador Chava con su socio Juan (ambos árbitros) también con 32 equipos. Entonces en Madison tenemos 64 equipos de fútbol este año y cada equipo se compone de 15 a 20 jugadores entre jóvenes y adultos sin contar las “porras” de cada equipo.

Ahora bien, tenemos información de primera mano que en la liga de Latinos y Ltinas que dirige Roberto “El viejo”, este sábado 21 de octubre se juegan las finales en Warner 1.

En la categoría primera clasificaron para jugar la final de finales: Honduras vs. San José. En la segunda categoría clasificaron: Santa Maria y Ecuador. De consiguiente, las finales se van a jugar en Warner 1: Honduras vs. San José, a las 2.00m y Santa Maria vs. Ecuador posteriormente.

Santa Maria juega la final con Ecuador Equipo Tigres

Entrevistamos al dirigente Gesell Cruz de Honduras, quien nos dijo que ya tiene una estrategia para la final, con cuatro jugadores en la defensa, con cuatro en el medio campo y dos delanteros veloces que se encargaran de marcar los goles, y un arquero digno de garantía y seguridad en el arco. Aunque en fútbol no hay lógica, Gesell, dijo que confía en el talento futbolístico de sus pupilos que están mentalizados para ganar el campeonato verano 2023. Honduras es un equipo invicto porque no ha perdido ni un partido durante el presente torneo.

En cambio,San José es un equipo tradicional que cada año participa en los torneo que organizan las ligas latinas en Madison, presenta un equipo conformado por jóvenes y adultos con experiencia, es usual que clasifican para jugar las finales en ambas ligas, como este año por ejemplo, es muy probable en una de ellas obtenga el campeonato.

Nota aclaratoria: Los partidos que se iban a jugar el domingo 15 de octubre fueron cancelados por la ciudad, porque la cancha de Sycamore se encontraba en mala condición debido a las intensas lluvias caídas en la ciudad la anterior semana.