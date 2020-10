Foro de diversidad virtual UW-Madison 2020 para mostrar a los autores sobre el racismo y la dignidad

Por Dante Viscarra

Madison, Wis. – El Foro de diversidad UW-Madison 2020 se llevará a cabo virtualmente este año del 27 al 28 de octubre de 8:30 a.m. a 4:45 p.m. El foro de este año, The Pandemic Effect: Versará sobre el racismo y las desigualdades, explorará una convergencia de temas contemporáneos desde la equidad racial y la justicia social hasta las disparidades en la atención médica y el privilegio de los blancos durante dos días completos de oradores y sesiones interactivas. Organizado por la División de Diversidad, Equidad y Logros Educativos, el evento es gratuito y está abierto al público.

La principal conferencia de la universidad sobre diversidad, equidad e inclusión contará con un dúo de autores principales, que se centran en la sociología y el impacto de las razas y las relaciones raciales. El día de la inauguración, martes 27 de octubre, el orador será Robin DiAngelo, Ph.D., autor del aclamado bestseller Fragilidad Blanca: porqué es tan difícil que los blancos hablan sobre el racismo? El día 2, miércoles 28 de octubre, el orador invitado será Austin Channing Brown, autor del bestseller del New York Times, Todavía Estoy Aquí: Dignidad negra en un mundo hecho para la blancura. Los participantes pueden enviar preguntas para ambos autores mientras se registran en el foro.

“Estamos orgullosos de presentar el Foro de Diversidad de este año en un formato virtual”, dijo Cheryl B. Gittens, vicecanciller interina de Diversidad e Inclusión de UW-Madison. “El año 2020 ha creado una necesidad urgente de debates críticos sobre raza, equidad, inclusión y en innumerables dimensiones de diversidad. Estas conversaciones son impulsadas por nuestra necesidad de reexaminar el núcleo de nuestra sociedad y cómo navegamos por el futuro como líderes, innovadores e influyentes. Durante este foro, planeamos explorar una serie de temas fundamentales y complicados. “

El dúo de oradores principales que serán presentados en el foro de este año son autores que enfatizan el autodescubrimiento, la participación activa y el trabajo grupal centrado en la persona. Ambos autores son excepcionalmente hábiles para dirigir al público a través de la incómoda discusión sobre la naturaleza humana universal.

El autor Robin DiAngelo ha sido consultor, educador y facilitador durante más de 20 años en temas de justicia racial y social, trabajando con una amplia gama de organizaciones, incluidas privadas, sin fines de lucro y gubernamentales. Su libro

Fragilidad Blanca: por qué es tan difícil que los blancos hablan sobre el racismo se publicó en junio de 2018 y debutó en la lista de libros más vendidos del New York Times, donde permaneció durante 85 semanas. Su discurso de apertura del martes se titula “Ver el agua racial”.

DiAngelo ha sido elogiada por su enfoque para enfrentar el racismo por los expertos Michael Eric Dyson y Tim Wise, mientras que también ha sido criticada por su autoexamen sobre la complicidad del racismo como estadounidense blanca. DiAngelo dice que encuentra mucha “certeza por parte de la gente blanca”; insisten” Bueno, no soy yo, ” o dicen” Estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿qué quieres de mí? “. Ella define esto como la fragilidad de los blancos: la incapacidad de los blancos para tolerar el estrés racial. La idea de que la blancura no se discute es, para ella, el primer escollo. La blancura se considera la norma para la humanidad, su configuración predeterminada.

“La gente blanca no está fuera de la raza y nuestras voces y perspectivas sobre el racismo y el antirracismo son críticas”, explica DiAngelo. “Con demasiada frecuencia, hemos sido una pieza faltante del rompecabezas. Solo comprometerse con las perspectivas de los negros, los indígenas y los pueblos de color refuerza la idea de que los blancos están fuera de la raza y que el racismo no es un problema de los blancos. Nunca entenderemos el racismo de forma aislada. “

El discurso de apertura del miércoles será “Una conversación con Austin Channing Brown”, autora, oradora pública y productora de gran éxito de ventas. Su trabajo centra la experiencia negra en Estados Unidos e involucra a una audiencia diversa en el trabajo de la justicia racial. Es la autora más vendida del New York Times y USA Today de I’m Still Here: Black Dignity in a World Made for Whiteness y la productora ejecutiva de The Next Question: A Web Series Imagining How Expansive Racial Justice Can Be.

“Hablar de raza es siempre un negocio arriesgado. Pero lo difícil es transformador. Y la transformación es exactamente lo que necesitamos, ” dijo Brown.

Al usar una mezcla intencional de humor, cultura pop, narración de historias y participación de la audiencia, despierta a las personas a las realidades actuales del racismo sistémico y las acciones cotidianas que lo hacen posible. Brown seguramente evocará pensamientos, sentimientos y acciones mientras celebra la negritud y la posibilidad de justicia en nuestras organizaciones, equipos y comunidades.

“El trabajo de la justicia racial nunca es un deporte en solitario”, afirma Brown. “Me metí en este trabajo para invitar a personas más profundas de lo que estaban dispuestas a ir antes, más allá de las respuestas simples. Al contar mi historia y la verdad de mis experiencias con la supremacía blanca, me propuse derribar la puerta para que otros hicieran lo mismo. “

El Foro de la Diversidad 2020 también incluirá una amplia selección de panelistas, incluidos expertos regionales, del campus y de la comunidad, investigadores, activistas comunitarios y especialistas en diversidad que enseñan y discuten más de una docena de temas que incluyen:

• El impacto desproporcionado de COVID-19 en las comunidades de color

• Una mirada a la historia del activismo por la justicia social de UW-Madison

• Actualización y desarrollo de habilidades de alfabetización cultural

• Prácticas de contratación inclusivas

• Problemas de identidad emergentes en jóvenes que no se ajustan al género

• Voces de mujeres estudiantes de color que siguen carreras en los campos STEM

• Racismo y cultura en la literatura

• Brindar apoyo lingüístico a hablantes de lenguas heredadas, y

• La práctica activa del capacitismo.

Para obtener más información sobre el Foro de diversidad 2020 de UW-Madison y cómo registrarse,

Para más información contacte: Con Valeria Davis, Especialista senior en relaciones universitarias, valeria.davis@wisc.edu, 608-890-3079