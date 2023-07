Gala de Verano de Millennium Soccer Club celebrando 22 años de su fundación

La Comunidad News Online

Haley Brisky, presidente de Millenium Foto parcial damas asistentes al evento

Madison.- Millennium Soccer Club es una institución sin fines de lucro cuya misión es construir comunidad a través del fútbol, misma que acaba de celebrar 22 años de su fundación con un evento que fue denominado “Gala de Verano”, llevado a efecto el sábado 22 de julio, en los salones de Forward Club Madison del Stadium Breese Stevens de East Washington Ave de esta ciudad, evento que al mismo tiempo fue, para recaudar fondos a fin de que el fútbol siga siendo accesible para los niños en el área Metropolitana de Madison.

Después de la hora del cóctel a las 19:00 pm., el programa comenzó a las 20,00 pm, con la presentación de la actual presidente Haley Brisky, quien dirigiéndose a la concurrencia, expresó su agradecimiento a los socios, invitados especiales, donantes y algunos ex jugadores que ahora colaboran con el programa, por su apoyo y contribución para llevar adelante Millennium Soccer, y por su asistencia a la celebración de 22 aniversario de su fundación deseándoles una noche edificante y placentera.

Anne Knezevic y Tom Myrland Haley Brisky, Noah Pollard y Anne Knezevic

Anne Knezevic, miembro de la mesa directiva de Millennium Soccer Club, fue la encargada de destacar el trabajo de los voluntarios de la institución y de entregar los premios a los ex jugadores que ahora colaboran con el programa. Entre los premiados se encontraban dos jóvenes deportistas Tom Myrland y Noah Pollard, quienes recibieron el reconocimiento consistente en un trofeo tallado en vidrio, quienes fueron muy ovacionados por la respetable concurrencia.

“Yo, he estado involucrado con el programa Millennium desde que era estudiante en 2001, como entrenador voluntario de soccer de niños, dijo, Miguel Cuellar Herrera, al ser entrevistado por este medio digital, y agregó que la institución tiene las puertas abiertas para todos los niños que quieran practicar este deporte, sin importar el color, la raza o nacionalidad, lo que único que se requiere es la voluntad de aprender a jugar fútbol.

Miguel Cuellar Herrera Familia Cuellar Herrera

En cuanto a la finalidad del evento denominado “Gala de Verano” – dijo – que es para recaudar fondos para después invertir de regreso al programa Millennium Soccer en la compra de uniforme completo incluido zapatos, agua, balones para los niños de 1er grado hasta el 5to grado, es una forma de atraer mucha gente que quiera ser voluntario o donante. En efecto este evento contó con la presencia de mucha gente profesional, ejecutivos de diferentes entidades privadas y públicas así como estudiantes de la Universidad que juntos compartieron un snack, cena y un par de copas de vino en camaradería.

Las prácticas en verano son los sábados de 9,00 am a 11,30 am en Abraham Lincoln Elementary School Field principalmente y en canchas de Leopold y otras escuelas de esta localidad. Durante el invierno las prácticas se desarrollan en las canchas del programa TOCA de Greek Away de Pitchburg.

Los encargados de llevar adelante el programa Millennium Soccer son los coordinadores.. Cada programa tiene un coordinador y cada coordinador tiene 2 entrenadores. Y, finalmente los entrenadores dependen de los voluntarios que pueden ser padres de familia, estudiantes, universitarios y otros.

Damas asistentes al evento Damas y caballeros asistentes al evento

Misión de Club de Fútbol Millennium fue fundado en 2001, específicamente con el fin de proporcionar a los programas económicos y accesibles del fútbol para la juventud que vive en vecindarios de bajos ingresos y de la diversidad étnica de Madison.

Los programas en todos los sitios del MSC proporcionan sesiones de seis semanas cada otoño y primavera. Las sesiones de aproximadamente de 1 horas y 30 minutos durante la mañana de sábado, consisten en una práctica y un juego, Por la primera mitad de cada sesión, todos los equipos cada uno de 6 a 8 jugadores practican con sus entrenadores, centrándose sobre todo en el desarrollo de sus buenas habilidades individuales, así como habilidades básicas relacionadas al equipo. En la segunda mitad , juegan contra otros equipos en su sitio. Los juego son 4v4, jugados sin porteros. Después de que los juegos hayan concluido, los jugadores y los entrenadores se encuentran con el coordinador del sitio para repasar cómo fueron sus prácticas y juegos y para acentuar la importancia de divertirse cada semana mientras se reúnen los mejores jugadores de fútbol. Los entrenadores voluntarios son jugadores de fútbol de escuela secundaria, estudiantes de UW-Madison y de Madison College, y adultos de la comunidad. Comuniquese con Tiz Ihnchak al 773-620-4404 si tiene algunas preguntas