Gobernador Evers convocará a la legislatura a sesión especial para tratar el superávit de 3.8 mil millones

La Comunidad News Online

Tony Evers

MADISON — En este medio cursa el comunicado de prensa para su publicación inmediata del discurso del gobernador Tony Evers fechado el 15 de febrero, sobre el estado de 2022 anunciando que firmara una orden ejecutiva convocando a la Legislatura a reunirse en una sesión especial para abordar su plan de utilizar una parte de superávit proyectado de 3.8 mil millones del estado para enviar un reembolso excedente de $150 a cada residente de Wisconsin

La Oficina Fiscal Legislativa (LFB) no partidista publicó recientemente nuevas proyecciones que indican que el saldo del fondo general del estado tendrá un superávit de $3.8 mil millones al final del bienio 2021-23, casi $2.9 mil millones más de lo esperado en junio de 2021. Además, el estado actualmente tiene el saldo GAAP positivo más alto en la historia del estado con más de $1,100 millones, mientras que el fondo estatal para “días difíciles” se encuentra en el nivel más alto de la historia con $1,700 millones. Mientras tanto, la tasa de desempleo de Wisconsin es actualmente del 2.8 por ciento, la más baja en la historia del estado, mientras que el estado actualmente tiene la menor cantidad de personas desempleadas de la historia. El anuncio del gobernador se produce cuando un informe publicado la semana pasada mostró que la inflación nacional es la más alta en cuatro décadas.

“Si bien la economía se ha reabierto y la demanda ha aumentado, algunas corporaciones se han aprovechado: han exprimido a los consumidores por cada centavo extra, aumentando los costos diarios para las personas en Wisconsin y en todo nuestro país”, dijo el gobernador Evers durante su discurso. “Y ahora, las pequeñas empresas y los trabajadores de Wisconsin y sus familias están preocupados por el aumento de los costos en las gasolineras y en los pasillos de las tiendas de comestibles. Y las empresas enfrentan desafíos para obtener suministros y recursos.”

El plan del gobernador Evers incluye enviar a cada residente de Wisconsin $150 para ayudar a abordar los costos crecientes que las familias de Wisconsin están experimentando. Todos los residentes de Wisconsin podrán recibir el reembolso total del excedente, incluso para cada uno de sus dependientes. Una familia de cuatro, por ejemplo, recibiría $600 según la propuesta del gobernador. La mayoría de los habitantes de Wisconsin no tendrían que tomar ninguna medida para recibir el reembolso, que se distribuiría a través de la información proporcionada por una persona en sus declaraciones de impuestos. Para aquellos que no planean presentar una declaración de impuestos sobre la renta, incluidos aquellos que reciben beneficios del Seguro Social, el Departamento de Ingresos habilitará un portal en línea a través del cual podrán presentar reclamos para el reembolso.

El gobernador Evers dio a conocer su plan de excedentes el mes pasado para usar una parte de los fondos excedentes para abordar los costos crecientes que enfrentan las familias de Wisconsin mientras sufraga los costos de cuidado y cuidado de niños que presentan barreras para el empleo. Los legisladores republicanos indicaron que no tienen planes inmediatos para usar la ganancia inesperada antes del próximo presupuesto bienal que probablemente no se aprobará hasta el verano de 2023.

“Ya escuché que hay algunos que quieren esperar para hacer esto hasta el próximo presupuesto”, continuó el gobernador Evers. “Eso no va a ayudar a los residentes de Wisconsin a comprar comestibles hoy. No ayudará a los habitantes de Wisconsin a pagar la gasolina hoy. No ayudará a los residentes de Wisconsin a pagar el cuidado de los niños, calentar sus hogares o poner comida en su mesa hoy.

“Este es el dinero de la gente. Vamos a devolverlo”, concluyó el gobernador Evers. “No hay razón por la que no podamos hacer esto, y los crecientes costos que los residentes de Wisconsin están viendo todos los días son todas las razones por las que deberíamos hacerlo. Entonces, encontremos puntos en común, aprobemos este plan y terminemos con esto. Es lo correcto, amigos”.

Además de las medidas destinadas a abordar los costos crecientes, el plan del gobernador Evers también incluye disposiciones adicionales destinadas a reducir los costos del cuidado y cuidado de niños, propuesta clave para ayudar a apoyar a la fuerza laboral de Wisconsin y abordar las barreras al empleo. El plan del gobernador Evers propone expandir el Crédito para el cuidado de niños y dependientes recién creado del 50 por ciento del crédito federal al 100 por ciento. Esto proporcionará casi $30 millones en desgravación fiscal a 107,000 habitantes de Wisconsin que reclaman el crédito federal, o alrededor de $274 por contribuyente. La mayoría de las personas que son elegibles para el crédito podrían recibir hasta $600 si lo reclaman para los gastos de una persona calificada o $1200 para los gastos de dos o más personas calificadas. Además, el gobernador Evers propone crear un crédito fiscal sobre la renta para los gastos calificados incurridos por un cuidador familiar. La mayoría de los residentes de Wisconsin se encuentran en rangos de ingresos para ser elegibles para el crédito, y la mayoría de los contribuyentes recibirán hasta $500, mientras que los contribuyentes casados ​​y separados recibirán hasta $250. El plan del gobernador proporcionaría un estimado de más de $100 millones en desgravación fiscal a Wisconsin. GovPress@wisconsin.gov