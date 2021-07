Gonzalo Viscarra, Director Técnico de Inter Madison que gana partidos de fútbol

Por Rafael Viscarra

Gonzalo Viscarra, director técnico de Inter Madison

Gonzalo, es originario de Uruguay, Sud América, cuya familia se mudo a USA hace más de veinte años y él vive aquí más de diez. En Uruguay empezó a jugar fútbol desde sus cuatro años, fue integrante de varios equipos y es hincha acérrimo del Nacional de Uruguay. En este país además de trabajar en una compañía los fines de semana se dedica a dirigir el equipo “Inter Madison” que viene participando en la Liga Latina de Madison con mucho éxito.

¿Su nombre completo y de donde es originario?

Mi nombre es Gonzalo Viscarra, he nacido en Uruguay, Sud America, tengo a mi familia que vive aquí hace más de 20 años, yo, ya estoy en Madison hace más de 10, soy soltero pero ya tengo mi novia que me acompaña a los campos de juego.

Se ve que le gusta el fútbol, ¿a qué edad empezó a jugar este deporte?

Bueno, yo empecé a jugar fútbol desde mis cuatro años en Uruguay, jugué en clubes muy importantes como el Club Nacional de Uruguay y ahora queremos demostrar nuestro fútbol en Madison, por eso con mis amigos llegamos a formar el equipo Inter Madison.

¿Cuándo se fundo Inter Madison y quienes lo conforman el equipo?

Este equipo se formó un mes antes que empiece el campeonato de la Liga Latina de Futbol y lo fundamos un grupo de amigos de diferentes nacionalidades. No hay dueños, el equipo es de los jugadores. Yo, solo estoy de director técnico por mis ideas y conocer de tácticas en la cancha.

¿En qué circunstancias fuiste elegido como director técnico de Inter Madison?

Fui elegido por decisión unánime de los jugadores, porque me considero un técnico ganador con mente positiva, cualidad que también les pido que pongan en practica a los jugadores, que siempre tengan la mente positiva a pesar de los resultados adversos. Me considero un técnico que sabe de táctica, me gusta preparar bien el equipo y manejó muy bien el partido haciendo los cambios necesarios en el momento justo para poder ganar el encuentro.

¿Es necesario tener un equipo base?

Como equipo base es poner a los mejores jugadores siempre y hacer los cambios si el momento lo requiere, es fundamental jugar con muchos delanteros al ataque sin descuidar la defensa para ganar un partido.

¿Cuántos son los integrantes del equipo?

En este momento somos 27 jugadores. Empezamos con 15 en la tercera división de la Liga Latina, pero por algún motivo de la liga nos subieron para la segunda división, entonces tuvimos que traer más jugadores para que el equipo sea más competitivo y de nivel más alto. Solo estamos esperando que el dirigente de la liga nos entregue todos los carnets. Hoy perdimos precisamente por ese problema de falta de los carnets, estuvimos solo son 11 jugadores y uno de suplente. Por la falta de carnets o tarjetas se vio afectado el equipo. Espero que la liga me entregue todos los carnets habilitando a mis jugadores para los próximos partidos.

¿De qué nacionalidades son los integrantes del equipo?

El nombre del equipo “Inter Madison” se dio por esa particularidad de internacional, porque tenemos jugadores de Argentina, Ecuador, Honduras, México, la mayoría son de Uruguay. También pudimos integrar a jugadores que han jugado a nivel internacional en sus países como el caso de nuestro jugador Hamilton de Ecuador.

¿Qué color de casaca tiene el equipo y por qué?

La idea fue siempre el color rojo porque se ve mas vistoso en la cancha y siempre vamos a jugar con camista de color rojo.

¿Cómo se mantiene el equipo financieramente?

Financieramente el equipo se mantiene con el esfuerzo y el aporte de los jugadores, porque la idea de todos es que no haya un dueño ni un patrocinador. Solamente tuvimos la ayuda de la compañía donde trabajamos que nos compró las casacas o uniformes. Nuestra filosofía es que los mismos jugadores se hagan cargo de los gastos del equipo. Cuando todos aportan un granito de arena a la larga el resultado es mejor, los jugadores rinden mejor en la cancha. Ellos mismos pagan la inscripción, el arbitraje, fotos y carnets, agua. Vamos a seguir esa misma línea porque fortalece al equipo.

¿Para ti qué significa hacer deporte y dirigir un equipo de fútbol?

El fútbol es una forma de salir un poco de la rutina, venir a la cancha divertirse, traer a la familia y al final a todos nos gusta el deporte. Yo creo que el fútbol no solo es competir sino es una diversión para distraerse un poco. No solo es un hobby lo ponemos también seriedad.

¿Cuál sería su consejo para los niños y jóvenes de la nueva generación?

La niñez y la juventud tienen que dedicarse a hacer deporte, que vengan a arrimarse al fútbol que es un deporte muy lindo, uno logra conocer a muchos amigos y compañeros para compartir juntos muchas actividades sociales. El deporte une a la familia.

¿Hincha de qué equipo eres en Uruguay y mundialmente?

Soy hincha fanatico del Nacional de Uruguay, porque es el equipo más viejo de Sud América y con una gloria muy grande con 3 campeonatos del mundo, 3 campeonatos de Sudamérica y 50 campeonatos locales. Es el equipo que tiene más títulos internacionales a nivel de clubes en América del Sur. Y, después me gusta mucho el Real Madrid de España.

Su saludo y mensaje a la comunidad Latina de Madison, Wisconsin

Que nos apoyemos entre todos, digo esto porque hemos tenido un poco de discriminación los uruguayos con los carnets, pero bueno esto no se puede pasar por alto porque es algo grave; pero que eso quede solamente en el pasado y que todo se arregle. Todos somos hermanos tenemos que apoyarnos los unos a los otros para salir adelante y disfrutar del fútbol como si fuera una fiesta deportiva, uno la pasa muy bien y se conoce a muchos amigos jugando fútbol que es el deporte más popular del mundo.