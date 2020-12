Good Shepherd Lutheran Church: ¡Thanksgiving TO-GO!

Por Rafael Viscarra

Miembros de la Iglesia Luterana El Buen Pastor

Madison.- (11/25/20) La Iglesia Luterana El Buen Pastor, ubicado en 5701 Raymond Road, Madison, WI 53711, ha organizado comida anual de Acción de Gracias para sus miembros y el vecindario de Meadowood durante más de 25 años, y el día jueves 26 de noviembre también estará brindando de nuevo la cena tradicional de pavo, pero de una manera poco tradicional debido a la pandemia. Esta cena tradicional incluye pavo y aderezo, puré de papas, arándanos y postre y otros ingredientes sin costo para la cena.

Según la versión de los miembros de esta iglesia cristiana, todos son bienvenidos al Día de Acción de Gracias TO GO de 11:00 am – 1:00 pm, el jueves 26 de noviembre; con la salvedad que la gente podrá recoger su comida vía drive-thru en el estacionamiento de la iglesia, 5701 Raymond Road en Madison (en la esquina suroeste de Raymond Road y Whitney Way).

Rick Thomas, Director de la iglesia El Buen Pastor, dijo que el año pasado más de 400 personas disfrutaron de la comida anual, pero no se sabe a cuántas personas tendrán que atender este año 2020. Sin embargo, los miembros de la iglesia están preparando suficiente comida para todos los que vengan. Los voluntarios usarán máscaras y tomarán las precauciones adecuadas este año debido a la pandemia de COVID-19.

Contacto para más información: Rick Thomas (608) 640-4916 rthomas@gslcwi.com