Hasta el 31 de Enero, 2022 para que los estudiantes indocumentados en estados “bloqueados” como Wisconsin soliciten a la Beca de Oportunidad de TheDream.US

Washington, DC – TheDream.US, el programa de éxito y acceso a la universidad más grande del país para jóvenes inmigrantes, ofreció hoy un recordatorio de que solo queda una semana antes de la fecha límite para solicitar a la Beca de Oportunidad de TheDream.US. Las solicitudes están abiertas para estudiantes inmigrantes con o sin DACA o TPS que llegaron a los EE. UU. antes de los 16 años y antes del 1 de noviembre de 2016. TheDream.US da la bienvenida a todos los estudiantes indocumentados que cumplen con los criterios de elegibilidad a solicitar ya que tienen una meta para la ronda de becas de este año de aumentar el número de becas otorgadas por un 50 por ciento en comparación con años anteriores.

La Beca de Oportunidad proporciona hasta $80,000 para cubrir la matrícula, tarifas, el alojamiento y las comidas en el campus para obtener una licenciatura para estudiantes que viven en 20 estados bloqueados donde no pueden acceder a la matrícula estatal: Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Virginia Occidental y Wisconsin. La fecha límite para las solicitudes de la Beca de Oportunidad es el 31 de enero de 2022.

Como nos dijo recientemente una graduada de TheDream.US: “Nunca pensé que tendría un título universitario o los medios para siquiera tratar de obtener uno. TheDream.US me abrió muchas puertas. Me dio la clave (educación) que necesitaba para convertirme en la mejor versión de mí misma y me ayudó a dar forma a quien soy hoy. Este programa me hizo sentir vista por primera vez en mi vida”.

Obtenga más información sobre la Beca de Oportunidad de TheDream.US y cómo solicitar antes de la fecha límite del 31 de enero de 2022: https://www.thedream.us/scholarships/opportunity-scholarship/

Sobre TheDream.US

TheDream.US es el programa más grande de acceso universitario para jóvenes inmigrantes en toda la nación, habiendo provisto más de 7,500 becas universitarias a DREAMers en más de 70+ universidades asociadas en 19 estados y en Washington, DC. Nosotros creemos que todos los jóvenes americanos, no importa en dónde nacieron, deben de tener la oportunidad de obtener una educación universitaria y de seguir una carrera significativa que contribuya al futuro de nuestro país.

Conoce a los graduados de TheDream.US

TheDream.US tiene más de 2,100 graduados que son motivados, resilientes, y ayudan a avanzar nuestro país. Son enfermeros, profesores, autores, informáticos, científicos, empresarios, analistas de políticas, trabajadores de justicia social — todos contribuyendo a la prosperidad social y económica de este país. Sus historias son de resistencia y determinación. Conozca a algunos de los graduados de TheDream.US y sus historias aquí.