“Histórica Cumbre del Cuidado Infantil: Wisconsin se Une para Abordar la Escasez”

“La Cámara de Comercio Latina lidera el camino en la búsqueda de soluciones para familias latinas”

Madison.- En un hito sin precedentes, la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin convocó la primera Cumbre del Cuidado Infantil en su sede, ubicada en 5262 Anton Drive, Pittsburgh 53711, el 28 de octubre. Este evento reunió a expertos de diversas instituciones bilingües especializadas en el área de Child Care, entre ellos: Yaret Moreno de Supporting Families Together Association, Elisa Martinez de Bilingual Child Care Program Specialist de City of Madison Wisconsin, Monty Marsh de Early Care and Education Manager de City of Madison, Heidy Jimenez German y Fernanda Leporace de WECA Wisconsin Early Childhood Association, Corrines Little Explorers Family Child Care, Paola Nunez-Garcia de Youngstar Connect de Milwaukee, 4C Cuidado Infantil en el Hogar, Programa de Alimentos para Niños y Adultos en el Cuidado, y Desarrollo Profesional para Profesionales de la Educación Temprana; además de Madison College, que certifica a cuidadores de niños en dos años.

Myra Hernandez y Elisa Martinez

Durante este trascendental evento, la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin, en colaboración con estas destacadas instituciones, se enfocó en exponer la diversidad de recursos y servicios disponibles para establecer legalmente guarderías infantiles en el Condado de Dane, la Ciudad de Madison y en todo Wisconsin. La audiencia se enteró de los esfuerzos conjuntos de las autoridades locales para abordar la escasez de centros de cuidado infantil y la falta de financiamiento en este vital sector.

Paola Nunez-GarciaHeidy Jimenez German, Monty Marsh, Elisa Martinez, Yaret Moreno Fernanda Leporace y Corrines Little Explores

Los padres, cuyos hijos dependen de estas instituciones, expresaron sus preocupaciones, destacando la dificultad que enfrentan al buscar un cuidado infantil de calidad y asequible en la región. La falta de información accesible agrava el problema, y muchas madres latinas se ven especialmente desfavorecidas debido a barreras lingüísticas y preocupaciones sobre su estatus legal. Además, la pandemia ha llevado a situaciones donde los padres se ven obligados a dejar a sus hijos al cuidado de familiares o incluso a hijos mayores, ya que las guarderías son inaccesibles.

Javier Acevedo y Kat de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin

Javier Acevedo, moderador del evento y líder de la Cámara de Comercio Latina, resaltó la importancia de abordar este problema y anunció el programa “Futuro”. Este programa, respaldado por una inversión inicial de 75 mil dólares de Children First Finance, se centra en proporcionar educación, entrenamiento y recursos para aquellos interesados en destacarse en la industria del cuidado infantil. Acevedo subrayó que el cuidado de niños es cuidar el futuro del país y que están trabajando para suplir la demanda creciente de cuidado infantil de calidad.

Maria Alexxandra Alvarez Zambrano,su socia y clientes

El programa “Futuro” no solo busca capacitar a cuidadores de niños, sino también apoyar a negocios locales de cuidado de niños con fondos para la compra de equipos y materiales necesarios. Además, la Cámara de Comercio Latina otorgará becas de entre 2,000 y 5,000 dólares a estos negocios para promover su crecimiento y desarrollo. La iniciativa se expandirá en 2023 a otros condados de Wisconsin, llenando así un vacío crítico en el cuidado infantil en todo el estado.

