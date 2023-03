Intuición, inspiración, emoción

Issis es un artista que fluye como el agua

Madison.- Issis Macias, nació en Torrance, California, y antes de emprender el camino como artista, trabajó en Anaheim (Water Resources Management), y se lanzó como pintora en 2012 inspirada en los artistas creativos de pintores, músicos y fotógrafos en los Ángeles, California. Ellos le ayudaron a ver el lado creativo de la vida. El arte para ella ha sido un regalo, una terapia, una meditación y un consuelo. Su arte es expresionismo abstracto y se basa en la intuición como guía, trabaja con acrílicos y pasteles al óleo sobre lienzos. Issis admira la cultura indigna y se inspira en los colores orgánicos de la madre tierra, el arte indígena, el mar, el lago y la música. Vive en Madison desde hace 7 años atrás con su esposo que aceptó ser catedrático de UW-Madison.

Q.- ¿Su nombre completo y de donde es originaria?

A.- Mi nombre es Issis Macias y nací en Torrance, California, USA.

Q.- ¿Dónde vives? ¿Cuánto tiempo llevas en Madison y por qué elegiste esta ciudad?

A.- Vivo en Madison, Wisconsin desde el 2016 y elegí esta ciudad debido a que mi esposo aceptó un puesto de profesor en la Universidad de Madison.

Q.- Antes de empezar tu gran aventura como artista cómo era tu mundo diario (ANTES)? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde vivías?

A.- Antes de emprender mi camino como artista, trabajé en la gestión de recursos hídricos (Water Resources Management) para Anaheim Public Utilities en la ciudad de Anaheim, California. Mi vida diaria giraba en torno a mi trabajo donde estuve encargada de una programa de conservación del agua durante casi cinco años (2012-2016) en una temporada de sequías. Era un trabajo con mucha responsabilidad y que disfruté mucho porque mi enfoque fue proteger los recursos hídricos. El agua es un recurso vital y siempre tengo en cuenta que la tenemos que cuidar. Vivía en el sur de California, cerca de mi familia y amistades. Mi familia consiste de mis padres y cuatro hermanas que siguen viviendo en el condado de Los Ángeles.

Q.- ¿Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de ser artista?

A.- Lo que me impulsó a lanzarme en esta dirección de ser artista fue un encuentro que tuve en el verano del 2012 con una comunidad de pintores, músicos y fotógrafos de vanguardia en el centro de Los Ángeles. Este encuentro me llevó a explorar el arte en Los Ángeles y establecer nuevas amistades que me inspiraron a explorar mi lado artístico.

Q.- Antes de lanzarte a la aventura de artista, ¿qué te hacía dudar? Que excusas o pretextos tenias en tu mente?

A.- La verdad nunca le di prioridad al arte, mi trabajo me pedía mucho y si tenía tiempo libre me lo pasaba corriendo por la playa, viajando por todo el mundo o disfrutando los museos y la inmensa cultura que hay en Los Ángeles.

Q.- ¿Quién fue tu mentor o tutor alguien que te animó, aconsejo, orientó para que sigas adelante?

A.- No tuve mentor o tutor específico, pero me inspiraron los artistas y creativos con los que formé una amistad en Los Ángeles. Ellos me ayudaron a ver el lado creativo de la vida. La importancia de pausar y vivir el presente. Lo más importante que aprendí es que todos somos capaces de crear. El arte para mí ha sido un regalo, mi terapia, mi meditación, mi consuelo y como he demostrado amor incondicional a mi misma.

Q.- ¿Cuánto tiempo llevas pintando? ¿Por qué esta forma de arte y no otra? ¿A qué edad empezaste a pintar?

A.- Llevo pintando desde 2012. Elegí el expresionismo abstracto como mi estilo de arte porque me permite expresar mis emociones de una manera muy libre e intuitiva. Los pigmentos fluyen y nunca se que lineas o formas van a dejar mis trazos con brocha o manos en el lienzo.

Q.- ¿Cuáles son tus temas?

A.- Mis temas están basados en mis emociones, memorias, e intuición.

Q.- ¿De dónde viene tu inspiración? ¿Cuáles son tus inspiraciones? ¿Por qué pintas?

A.- Mi inspiración proviene de mis estados de ánimo, recuerdos y sentimientos. Otras fuentes de inspiración son observar los colores orgánicos de la Madre Tierra, el arte indígena, el mar/lagos, la música, y mi pequeña musa e hija, Inez. Pintar para mi es vital, es el método que uso para regular y procesar mis sentimientos y celebrarlos. Necesito sentirme conectada y los colores me ayudan a sentir paz y alegría. Cuando me siento triste los colores me consuelan.

Q.- ¿Cómo te conectas a la cuarta dimensión? Método (meditación, etc)

A.- Soy pintora intuitiva así que cada vez que pinto utilizo mi intuición creativa para crear arte sin prejuicios y con la libertad de experimentar y conectar con mi ser. Pintar es mi meditación y cada vez que lo hago me conecta con la cuarta dimensión. Poner pintura en el lienzo me permite sumergirme en un estado meditativo en el que puedo expresar mis emociones y pensamientos. Empiezo cada pieza sin saber qué colores voy a utilizar. La intuición es mi guía.

Q.- ¿Qué transmite tu arte? ¿Qué quieres y esperas transmitir con tus obras?

A.- Mi arte transmite emociones y busca inspirar a que los espectadores tomen un momento de contemplación e introspección. Permito que ellos designen el significado que tienen mis pinturas.

Q.- ¿Cuál es la pieza que más te ha representado o que aún te representa? ¿Cuál de tus obras es tu favorita?

A.- En 2017, pinté “Madison Love” fue mi primer comisión de pintura y la más grande que había hecho en Madison. Esta pintura, sigue siendo una de mis favoritas especialmente porque lanzó mi vida artística. En ese tiempo pintaba con pinturas de aerosoles y muchas capas de acrílico. La pieza es única y especial porque me demostró que realmente era artista, algo que mis amistades reconocieron mucho antes que yo.

Q.- ¿Cómo se puede definir tu arte?

A.- Mi arte se puede definir como abstracto, un arte libre. Las formas, líneas, manchas de colores son un reflejo de mi estado de ánimo, sentimientos y recuerdos.

Q.-¿Cuál es tu estilo y qué técnicas utilizas?

A.- Mi estilo es variado y utilizó técnicas como usar pigmentos diluidos con agua para manchar el lienzo y moverlos fácilmente para conseguir diferentes formas. Me gusta usar mis manos y cuñas de silicona para jugar con los colores y las texturas de los pigmentos sobre el lienzo. Trabajo principalmente con acrílicos y pasteles al óleo sobre lienzo.

Q.-¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

A.- Estoy creando nuevas piezas para eventos en Abril y Mayo. Siempre estoy explorando nuevas formas de expresión en mi arte, especialmente cuando utilizo los lienzos pequeños.

Q.-¿Admiras alguna cultura? Mitología? Simbolismos?

A.- Admiro el arte y la cultura indígena Mexicana. Siento que hay mucho que aprender de nuestros antepasados. Me fascina aprender y hacer preguntas sobre la historia Mexicana y los efectos que ha dejado la colonización. La conexión con Madre Tierra también es muy importante para mi.

Q.- ¿En qué exposición o eventos has participado recientemente?

A.- He participado en una exposición titulada “Bajo el Mismo Cielo” en el primer piso Rotunda Gallery en el Overture Center de Madison, en colaboración con el artista Rodrigo Carapia. Tenemos siete pinturas que hicimos juntos para celebrar los recuerdos y experiencias de nuestro México lindo y querido. Yo pinte el fondo de los lienzos con colores vibrantes y Rodrigo pinto las imágenes con acrilico negro. Juntos celebramos nuestras distintas experiencias relacionadas a nuestra cultura Mexicana. Estamos muy orgullosos de nuestro arte e invitamos a todos a visitarla. El último día de la exposición es el domingo 16 de Abril.

Q.- ¿Estás trabajando en algún proyecto en este momento? ¿Tienes ideas para el futuro?

A.- Si, estoy terminado una pintura para una exposición con otros artistas Latinx en Mayo. Siempre estoy trabajando en nuevas obras y buscando oportunidades para exponer mi arte, conectar con otros artistas y la comunidad. Me gustaría llevar la exposición “Bajo el Mismo Cielo” a otras galerías en Wisconsin y posiblemente a Los Ángeles, de donde soy.

Q.- ¿Qué otras formas de arte tienen un gran impacto en tu propio arte?

A.- La música y museos de arte moderno. Mis artistas favoritos incluyen Remedio Varos, Rufino Tamayo, Helen Frankenthaler, Hans Hoffman, Cy Twombly y Jean Michel-Basquiat.

Q.-¿Ser artista es un trabajo? ¿Haces otros trabajos?

A.- Para mí ser artista es un trabajo distinto porque todo está en mi. El poder crear arte realmente es un regalo porque me desconecta de la normalidad y me lleva a un espacio donde me siento libre, segura, yo. La parte que se siente como “trabajo” es el lado de negocios que requiere mucha atención.

En este momento, me dedico principalmente a mi arte, aunque también estoy en el Board de Wisconsin Conservation Voices porque mi otra pasión sigue siendo proteger el agua y asegurar el acceso al agua saludable para todos los residentes de Wisconsin.

Q.-En este momento de tu vida, ¿qué es lo que más deseas como artista? Crees que el arte es positivo como terapia y cura?

A.- Mi deseo es seguir creciendo como artista y seguir explorando galerías que representan artistas como yo. Creo firmemente en el poder del arte como terapia y en su capacidad para sanar, conectar y mantener a la comunidad unida.

Q.-¿Cuáles son los requisitos para ser artista? Vocación?

A.- No hay requisitos. Lo que necesitas es empezar y hacer algo que disfrutes y que te aporte paz.

Q.- Qué tipo de apoyo recibes de la ciudad donde vives para ser artista?

A.- La ciudad de Madison ha sido muy acogedora y me ha brindado oportunidades para exponer mi arte, como la exposición en el Overture Center. Aprecio mucho el apoyo de los negocios, grupos y organizaciones, como La Kitchenette, Alvarado Real Estate Group, CultivArte Colectivo, Dane Arts, LOUD y muchas más que apoyan la comunidad artística local.

¿Qué tipo de apoyo la ciudad debería brindar a los artistas en la ciudad donde vives?

A.- La ciudad debería continuar brindando espacios y recursos para que los artistas muestren su trabajo, así como fomentar la colaboración y el intercambio cultural entre artistas de diversas comunidades y orígenes. Sería de mucha ayuda ofrecer subsidios a los artistas para que puedan alquilar estudios con rentas razonables.

¿Si tuvieras una varita mágica, cómo utilizamos el arte para solucionar problemas de violencia especialmente con la gente jóven (Pandillas que usan pistolas o cuchillos para)?

A.- Utilizará el arte para crear programas y talleres que involucren a jóvenes en riesgo, ayudándoles a canalizar su energía y sentimientos a través de la expresión artística, en lugar de recurrir a la violencia. Demostrarles que el arte puede ser terapia y que nunca los abandonará.

Q.-¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades? (Cuando no estás pintando)

A.- En Mayo voy a empezar con ARTS for ALL Wisconsin para dar clases de arte en Español a personas mayores en el programa NewBridge. Las clases de arte van a explorar el significado de intenciones como la alegría, el amor y la prosperidad usando medios mixtos en lienzos.

También soy mamá de una niña curiosa, independiente y dulce, que requiere mucho de mi tiempo y atención. Estoy muy afortunada de poder dedicarle tiempo a ella y exponerla a mi arte y la vida creativa.

Q.- ¿Cuál es el tu desenvolvimiento directo o indirecto con la comunidad Latina?

A.-Mi conexión con la comunidad Latina es directa a través de mi participación en eventos culturales y artísticos, como la Feria de Arte Latino en el Overture Center. La exposición “Bajo el Mismo Cielo”, demuestra una colaboración en la que pude reflejar mi herencia mexicana y mi deseo de compartir esa cultura con los demás. Con las clases de arte espero establecer nuevas conexiones en la comunidad Latina.