Jack E. Daniels III es el hombre con el plan para el futuro de Madison College Daniels sigue haciendo movimientos para la universidad.

Presidente del Madison College, Jack E. Daniels III.

Por: Neil Heinen, Neil Heinen is the Editorial Director at WISC-TV.

El presidente del Madison College, Jack E. Daniels III, tiene un cierto efecto en las personas. Se caracteriza por ser un “pionero estratégico”, pero es un “humilde desarmado”. El Goodman South Campus, que se inaugurará próximamente, es un ejemplo de su éxito, pero eso solo roza la superficie. El conjunto único de habilidades y el estilo de liderazgo de Daniels continúan ayudando a la universidad técnica a alcanzar el estatus de “motor económico”, otorgado durante mucho tiempo únicamente en la Universidad de Wisconsin-Madison.

Es difícil extrañar a Jack E. Daniels III cuando entra en una habitación. En primer lugar, él mide 6 pies, 4 pulgadas de alto. Tiene un andar de atleta y un bigote de sal y pimienta que se ve justo en él. La palabra “distinguido” viene a la mente. Pero no hay nada llamativo en su entrada. Se sienta o se para en el fondo de la sala. Él podría no decir nada en absoluto. Y es justo apostar a que muchos, tal vez la mayoría, los Madisonianos no pudieron reconocer a Daniels o saber lo que hace.

Han pasado casi 10 años desde que Madison Area Technical College comenzó a cambiar su nombre a Madison College para evitar confusiones con Milwaukee Area Technical College. Pero mucha gente en Madison todavía no comprende completamente el impacto que tiene Madison College en la gran región de Madison, y aún menos aprecian el papel que el presidente de Madison College, Jack E. Daniels III, ha jugado y continúa jugando para determinar la importancia compartida. futuro de madison y sus ciudadanos. De hecho, en la última década, Madison College ha alcanzado el estatus de “motor económico” otorgado durante mucho tiempo únicamente a la Universidad de Wisconsin-Madison para la misión esencial que ahora comparte en la preparación de los estudiantes para una economía global del siglo XXI. Y en el proceso, Daniels ha redefinido al “líder de Madison”.

Fuerte y humilde

En abril, Daniels recibió el Premio Shirley B. Gordon de la Sociedad de Honor Phi Theta Kappa, que es el premio más prestigioso de la organización internacional para los presidentes de colegios comunitarios, lo que sugiere que tal vez su reputación y su trabajo sean reconocidos y valorados más a nivel nacional que en Madison. No es que eso le molestara un poco a Daniels. Si bien tiene una presencia dominante, una confianza tranquila pero clara y una estatura que llama la atención, también es muy humilde. “No estaría tan disponible como él si no tuviera ese tipo de humildad”, dice la ex Superintendente del Distrito Escolar Metropolitano de Madison, Jennifer Cheatham, quien disfrutó del apoyo comprometido de Daniels durante su estadía en Madison. Los seis años de Daniels como presidente de Madison College han estado marcados por una “disponibilidad” que lo ha colocado en la mesa de la mayoría de las instituciones cívicas de Madison para muchas de las conversaciones más importantes de la ciudad. Para algunos, se ha convertido en un confidente, asesor, partidario y visionario de confianza.

Pero volvamos a la humildad por un momento. Turina Bakken cuenta una historia sobre Daniels desde el día en que el presidente de la universidad entrevistó para el puesto. Bakken es la rectora actual en el Madison College, pero ocupó casi todos los puestos de liderazgo académico de la escuela, y cuando contrataron a Daniels, ya llevaba 15 años en la universidad. Fue asignada para ser la “embajadora” de Daniels, mostrándole y presentándole a la gente. Después de una mañana ininterrumpida, Bakken le preguntó a Daniels si le gustaría tomar un descanso y salir a almorzar. Ella lo llevó al Taco Palace de Tex Tubb en Atwood Avenue. De alguna manera, el tema se dirigió a los perros, y Bakken dice que Daniels, espontáneamente, sacó su teléfono y le mostró una foto de su perro con gafas de sol. A lo que Bakken respondió: “Oh, tengo una foto de mi perro con gafas de sol puestas”. “En ese momento supe que era un tipo realmente bueno”, dice Bakken. “No hay mucha gente que pueda vislumbrar eso”.

Daniels creció en el lado sur de Chicago y dice que recuerda los viajes de campamentos familiares a Wisconsin Dells y Devil’s Lake State Park. Llegó a Madison College en 2013 desde Los Angeles Southwest College, una escuela de 8,000 estudiantes donde había sido presidente desde 2006. Anteriormente, había sido presidente de Lincoln Land Community College en Springfield, Illinois. Daniels fue uno de los tres finalistas entrevistados para suceder a Bettsey Barhorst para la presidencia del Madison College. Los miembros de la junta de MATC elogiaron a Daniels por su franqueza y honestidad, características que siguen vigentes hoy en día, dice el último miembro restante de la junta de esa época, Frances Huntley Cooper. Al recordar el proceso de la entrevista, Huntley Cooper dice que Daniels “repasó la entrevista [como] que tenía las preguntas antes de tiempo; eso es lo bueno que era, pero sincero, dedicado, apasionado y alguien a quien querías ver qué haría, qué podría hacer para la universidad “.

Para Daniels, esos primeros días fueron para tomarse el tiempo de aprender sobre la comunidad y la institución. “Conocía a la institución desde lejos”, dice Daniels, “pero ¿cuál es la percepción de la institución? Puedes decirme que va a ser sobre el éxito estudiantil, pero tuve que ser capaz de ver evidencia de ese éxito estudiantil “. También se encargó de aprender sobre la comunidad y sus líderes, hasta llegar a citas para conversar con esos individuos Daniels trabajó arduamente para establecer esas relaciones desde el principio, y el resultado, según el presidente de la Cámara de Comercio de Greater Madison, Zach Brandon, fue la creación del “Equipo Jack”. “Tiene esta capacidad innata de hacerte sentir como si fueras parte de un equipo “, dice Brandon,” en parte porque está en el equipo de todos los demás “.

Madison College sirve a 12 condados con cinco campus de Madison y campus regionales en Fort Atkinson, Portage, Reedsburg y Watertown. Juntos, abarcan 40 distritos escolares y 73 escuelas secundarias. La inscripción, conocida como “personal no duplicado” (para estudiantes de tiempo completo y medio tiempo y no acreditados) es de aproximadamente 34,000. El cuarenta por ciento tiene 22 años o menos, el 39% tiene de 23 a 39 años y el 21% tiene 40 años o más. El treinta por ciento de los estudiantes no son blancos. “Y entonces empiezas a juntar todo eso”, dice Daniels, “y luego empiezas a pensar realmente, ‘¿Dónde está la mayor necesidad?’ No es para decir que no hay necesidades en esas áreas rurales, porque son. “Hay grandes necesidades, y solo aumenta cuando empiezas a hablar sobre temas de salud, problemas psicológicos, opioides y cómo vamos a abordarlos”. Desde lejos, Madison parece ser una gran ciudad que no experimenta baches en la carretera. Dice Daniels. “Pero luego llegas a un punto en el que tienes algunos baches”, dice.

En el primer año de trabajo de Daniels en el trabajo, salió el informe Race to Equity. Alrededor de ese mismo tiempo, la universidad estaba realizando una revisión de las directivas estratégicas de la universidad. Esa revisión llevó a un análisis de los programas y la inscripción en cada campus de Madison College, en particular en el campus del centro de Madison, y una evaluación de las necesidades de la población en el sur de Madison. “Cuando miré dónde estaba la necesidad [en el sur de Madison] y lo que declinaba en el centro de la ciudad, [intenté] mantenerlos separados porque en mi opinión eran dos problemas distintos”, dice Daniels. “La demografía está cambiando, y si vamos a hablar sobre la demanda y la oferta de mano de obra, lo que oímos es: ‘Bueno, no tenemos trabajadores’. Usted tiene una gran población que necesita capacitación en habilidades, por lo tanto, ¿cómo? ¿lo entendemos?”

Ahora sabemos la respuesta a eso: construyes un nuevo campus que cambia de juego en la esquina de South Park Street y West Badger Road. No fue tan simple, por supuesto. Hubo oposición de partidarios del campus del centro, incluidos algunos maestros apasionados. Daniels tenía que convencer a la junta directiva del Sistema Técnico de Wisconsin, y luego a su propia junta directiva, de que cerrar el campus del centro y construir en el sur de Madison era lo correcto. El primer voto de Madison College Board sobre la propuesta preliminar fue de 4-4, con un miembro ausente. La próxima votación sobre una propuesta revisada fue de 5-4 a favor. La votación sobre la propuesta final fue de 9-0. Los observadores observaron con una mezcla de admiración y asombro mientras Daniels navegaba hábilmente por los baches políticos.

“Veo a Jack como una especie de pionero estratégico”, dice Ruben Anthony Jr., presidente y director ejecutivo de Urban League of Greater Madison. “Siempre le digo a la gente que Jack es como un agente de la ley, que no se escapa del fuego sino que corre hacia el fuego porque sabe que la mayor ganancia será en el área donde más se necesita. Y él es lo suficientemente valiente como para reconocer que, sin importar qué, cuando miras la mayor necesidad de opciones educativas, el sur de Madison ofrece eso “. Mientras que alguien más podría haber tomado la ruta políticamente correcta y haberse ido por otro lado, Anthony dice que Daniels corrió hacia De forma estratégica. Anthony describe a Daniels, quien tiene un Ph.D. en psicología, como un “pensador activo” que ve cosas que otros líderes no ven.

“Es un tipo de hombre visionario”, dice Anthony. “Siempre le doy un mal rato. Yo digo, ‘Jack, estás pensando en el tipo de pensamiento de Frank Lloyd Wright, como el Monona Terrace, por lo que has hecho aquí. Algún día pondrán su nombre en esa calle. “Probablemente todos estemos muertos para esa fecha, probablemente dentro de 100 años, pero la gente dirá: ‘¿Quién fue lo suficientemente inteligente como para poner este edificio aquí? ? ‘”

Su legado tranquilo

El que pronto se abrirá Goodman South Campus es posiblemente el logro de la firma de Daniels como presidente. Es discutible porque muchas personas dicen que el conjunto de habilidades y el estilo únicos de Daniels son responsables de muchos logros menos visibles, pero significativos y de gran alcance. Por ejemplo, College Provost Bakken apunta al liderazgo de Daniels en la creación de un sistema de gobierno compartido que ayudó a “llenar el vacío creado cuando la Ley 10 limitó gravemente la negociación colectiva en el sector público”. Es un sistema que Bakken dice que es exclusivo de Madison College. “Es una construcción común en la educación superior”, dice Bakken, “pero aquí, realmente se trata de un conjunto de principios y valores que impulsan todo lo que hacemos, en honor a la voz colectiva, la transparencia, la inclusión y el respeto. Fue su crianza de ese sistema y la cultura debajo de lo que ha tenido un gran impacto en el Madison College “.

Huntley Cooper dice que Daniels trae esos mismos atributos a su relación con el consejo. “Nos escucha sin [hacer primero] recomendaciones, y luego toma una decisión. Es una persona muy transparente “, dice Huntley Cooper. “Si hay cosas que están sucediendo, vamos a ser informados al respecto. No somos los últimos en saberlo. Él nos informa [a] sobre temas e inquietudes si hay alguna y luego también las buenas noticias. Así que no podemos pedir un mejor CEO [y] presidente administrativo que Jack “.

El estilo de liderazgo de Daniels es un tema consistente para aquellos que evalúan su impacto. “Madison ha tenido dos tipos de líderes”, dice Brandon. “Han tenido el tipo de líderes impetuosos, en tu cara, y luego han tenido líderes de servicio, más detrás de la escena. No creo que hayamos tenido demasiados líderes carismáticos que puedan ser ambos, y creo que Jack es esa persona. Creo que es uno de los líderes más talentosos que he visto en Madison en 20 años “.

Daniels tiene un asiento en el tablero de la cámara, donde combina a la perfección sus habilidades y experiencias. “Nunca he visto a nadie en la junta de la cámara verlo como un líder educativo”, dice Brandon. “Todos lo ven como un líder empresarial”. Brandon cita una conversación de la junta hace varios años sobre equidad e inclusión. Daniels “escuchó y escuchó”, dice Brandon, “y cuando finalmente habló, tomó la angustia y las preguntas de todos y no entendió” ¿A dónde va esto y cómo tenemos realmente una voz auténtica? “, Y lo resumió en una Manera que hizo que todos se sintieran cómodos y unificados. [Es] una habilidad rara. Es un talento “.

Daniels también se ha desempeñado en la Junta de la Fundación Comunitaria de Madison, en la Junta de Directores del Condado de United Way of Dane y en la Junta de Asociación Económica de la Región de Madison, y ha creado o fomentado relaciones con la mayoría de las organizaciones e instituciones cívicas más importantes de Madison. Y nada de eso se menciona en su biografía oficial. Pero cuando el Centro Hispano celebra su Desayuno de Actualización Estratégica anual, o cuando el Superintendente Cheatham convoca una sesión de escucha con líderes de la comunidad, Daniels está allí. “Tenemos una fuerte asociación entre las dos instituciones”, dijo Cheatham antes de renunciar a su puesto en MMSD. “Tenemos una asociación de pensamiento poderoso. Puedo acudir a Jack para hablar sobre cualquier cosa, y podemos hablar sobre nuestro liderazgo juntos. Considero a Jack un amigo. Está a una llamada de distancia y siempre contesta, siempre está disponible, lo que es increíble para una persona tan ocupada. Sí, él está todo dentro “.

Una nueva reputación

Una conversación entre amigos en un almuerzo el lunes a principios de mayo se centró en el estado de la educación superior en los Estados Unidos hoy en día, como era de esperar, dado que uno de los comensales era un antiguo administrador de UW System y los otros tres eran profesores o profesores en Edgewood College. Los participantes expresaron preocupación por las disminuciones de matrículas en Edgewood y la sostenibilidad de los 26 campus en el sistema. Llegaron a la conclusión de que la emoción en la educación superior en Madison estaba en el Madison College.

La gente habla de Madison College de maneras que simplemente no lo han hecho antes. Bakken captura esa emoción tan bien como cualquiera. Comienza, dice, con el cambio de cultura. “El nuevo talento que hemos traído y la forma en que lo hemos establecido [se debe en parte a] la presencia, la visión y el mensaje de Jack”. Su influencia se combina con algunas herramientas de cambio de marca que incluyen un nuevo edificio y un nuevo logo. “La gente está empezando a decir: ‘Vamos a preguntarle al Madison College’, y eso me encanta, porque tenemos todo desde la finalización de la escuela secundaria hasta las credenciales posteriores al bachillerato”, dice Bakken, “y aunque mucha gente no sabe la profundidad y la amplitud del impacto, ha crecido a pasos agigantados “.

Hubo un momento en que el MATC de entonces era la segunda o la tercera opción de un estudiante: un último recurso. Bakken dice que simplemente ya no es verdad. “Escuchamos a un estudiante que dice: ‘Oh, solo voy a MATC’. Lo llamo todo el tiempo”, dice Bakken. “No hay” solo “. Está” yendo a MATC “o” a Madison College “y escucho [” solo “] cada vez menos, y eso es realmente indicativo de padres y estudiantes ahora”.

Brandon dice que el nuevo impacto se refleja en lo que los pensadores e investigadores urbanos ven cuando vienen aquí. Cuenta la historia de un miembro del Instituto Brookings que estaba estudiando la economía y las políticas de Madison. Después de conocer a Daniels, el compañero le dijo a Brandon: “Aquí hay un líder que trabajó en Los Ángeles, trabajó en grandes ciudades y trajo esas habilidades a Madison y está impulsando, impulsando a Madison hacia adelante porque entiende lo que impulsa la economía. Él entiende a dónde se dirige el disco, no solo a dónde está hoy “, recuerda Brandon. Dejando de lado la analogía del hockey, Brandon atribuye el éxito de la política de Daniels a las transferencias de créditos y al estado garantizado, y la promesa de ir a la escuela de forma gratuita. “Cuando [los expertos] comienzan a escuchar todos estos detalles”, dice Brandon, “les gustan las habilidades digitales y tratan de incorporar eso a todos los que van a la escuela allí para que puedan estar preparados para el futuro; creo que realmente fue un éxito iluminado. Hablamos de ello al mismo tiempo: no es solo el hecho de que estemos a la sombra de una de las mejores universidades de investigación del mundo, sino que también tenemos una escuela técnica innovadora y ágil “.

Respeto genuino

La innovación en el campus de Goodman South al mediodía de un lunes caluroso en junio pasado fue notable en muchos niveles. En comparación con otros pioneros para las instituciones cívicas que hacen historia, era imposible no ser sorprendido por la diversidad de asistentes y oradores. Prácticamente todos los segmentos de la comunidad estaban representados, y ese compromiso con la inclusión ha sido un sello distintivo del liderazgo de Daniels.

La universidad tiene relaciones cercanas con Urban League of Greater Madison y Centro Hispano, y las oficinas centrales de ambas organizaciones están a una cuadra del nuevo campus. Pero Daniels se aseguró de incluir también a los miembros de la Nación Ho-Chunk, agregando elementos de diseño de los nativos americanos al plan de Goodman Campus y contactando a los miembros de las tribus para sus comentarios. El gerente ejecutivo de Ho-Chunk Gaming Madison, Daniel Brown, quien fue reconocido por Daniels en el inicio de la carrera, se mostró sorprendido y agradecido. “Eso fue realmente elegante de él; de hecho, simplemente estoy derribado “, dice Brown. “Sigue haciendo que la gente se nos acerque para asegurarnos de que la obra de arte y todo lo que se exhibe allí sea apropiado, por lo que su enfoque respetuoso con nosotros fue enorme”

Brown dice que ve paralelos históricos y culturales entre Daniels y él mismo, que hacen que la conexión se sienta genuina. “No es simbólico”, dice Brown. “No es, ya sabes, marcar las casillas [o], ‘Asegurémonos de tener el Ho-Chunk allí’. Esto es muy genuino; es super humilde Tiene un gran sentido del humor, es humilde, qué orador “. Brown lo llama un orador refinado. “Quiero decir, se comunica increíblemente bien”.

El impacto potencial y esperado del Goodman South Campus sugiere que se encuentra entre las mayores ideas de Madison de los últimos 40 años. Cheatham se sorprende cuando explica que el Distrito Escolar Metropolitano de Madison tendrá a “más de 100 estudiantes que toman todos sus cursos del año junior y senior en el campus sur a partir del otoño. Es absolutamente asombroso “. Anthony apunta a las mejoras de la comunidad en todo el sur de Madison que han resultado del nuevo campus. “Ahora que MATC va a servir como un ancla económica aquí”, dice Anthony, “imagínese el impacto que tendrá en la vivienda, la conectividad en términos de ubicación estratégica para la atención médica debido a la proximidad cercana a SSM Salud y salud en la UW: impactos que durarán para las generaciones venideras “.

Un catalizador para el cambio

Daniels dice que el nuevo campus y su impacto “ejemplifican cuál es nuestro compromiso, que entendemos qué es la necesidad y que podemos ser un catalizador para el desarrollo económico y el cambio”. Creo que ese núcleo va a crecer. Va a haber mucho desarrollo. No hay razón para que lo que está sucediendo en el este de Washington no pueda suceder en Park Street “.

Daniels se ve cómodo en la comunidad a la que ha llamado su hogar durante los últimos seis años. Moverse aquí desde la gran ciudad fue el movimiento correcto, dice. “Creo que fue una excelente decisión. Me siento apoyado en toda la comunidad y en toda la institución “. Daniels no habla sobre la jubilación, ni sobre lo que sigue. Él y su esposa disfrutan viajando, y están encajando más en sus vidas.

“Siento que realmente está empezando a mostrar su amor por la educación y el amor por este lugar de una manera mucho más abierta”, dice Bakken. “Es más flojo y se ríe más y, ya sabes, excepto por el hecho de que es un fanático de los Bears, realmente no puedo decir nada negativo sobre él”.