Jackie: “Para lograr una meta no temas pedir ayuda de otros, que el logro de uno es el logro de todos”

Jackie Barrera Gonzales y su familia

Jackie, desde que estaba en el primer grado de la escuela Nuestro Mundo Community School, soñaba ser maestra de primaria y después de graduarse de la Universidad, quería ser maestra de la misma escuela donde ella había estudiado. Su sueño se hizo realidad porque después de graduarse de la UW-Madison en junio, logró ser nombrada maestra titular del tercer curso de la escuela primaria a la ella asistió de niña Nuestro Mundo Community School. De esta manera se llega a concretar una vez más el dicho que dice: “Querer es poder.”

P. Dígame su nombre completo y de donde es originaria tanto usted como su familia?

R. Mi nombre es Jackie Barrera Gonzales y mi lugar de nacimiento es Madison, Wisconsin, y mi familia es de Mexico.

P. Antes de empezar tu gran aventura y lograr obtener tu título profesional de la UW-Madison, ¿cómo era tu mundo diario (ANTES)? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde vivías?

R:Nací en Madison, WI y aquí es donde he vivido toda mi vida. De chiquita asistí a la escuela primaria, Nuestro Mundo Community School, que es una escuela de doble inmersión aquí en Madison. Fui parte del segundo grupo de estudiantes que asistió la escuela y fue allí donde me enamoré de la educación y empezó mi sueño de algún día ser maestra y regresar a enseñar en Nuestro Mundo. Asistí a Sennett Middle School y a la preparatoria La Follette High School donde pude continuar con el programa de doble inmersión y aprender en inglés y español.

P. ¿Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de estudiar en la UW-Madison para lograr obtener tu título profesional de maestra?

R:En la secundaria, apliqué para el programa PEOPLE, que es un programa que ayuda a preparar a sus estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para poder ser exitosos en la universidad. El programa no garantiza la entrada a la universidad de Madison Wisconsin, pero si les ofrece a los estudiantes los recursos y el apoyo necesario para poder aplicar a la universidad. También les ofrece una beca de cuatro años a los estudiantes que son aceptados en la universidad de Madison, Wisconsin.

En el sexto grado, fui aceptada al programa PEOPLE y eso me motivó a poner de mi parte y ser exitosa en la escuela para poder incrementar la posibilidad de que fuera aceptada a la universidad de Madison, Wisconsin después de graduarme de la preparatoria. En el año 2018, me gradué de La Follette High School y fui aceptada en la universidad de Madison, Wisconsin en el programa de educación primaria.

P. Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hacía dudar? ¿Qué excusas o pretextos tenías en tu mente?

R: Antes de entrar a la universidad, mi papá fue deportado y tuvo que regresar a México. Esto fue algo muy difícil de navegar y fue duro tener que mudarme a un dormitorio en la universidad y no poder estar con mi familia mientras pasábamos por unos grandes cambios. A veces pensaba que sería mejor dejar la escuela y ponerme a trabajar para poder ayudar a mi mamá económicamente. Esto fue algo que impactó a mi mamá, mis hermanas y a mi en maneras distintas, pero gracias a Dios y a mi familia que nos apoyó cuando más necesitábamos ayuda, podemos seguir adelante.

P. ¿Quién fue tu mentor o tutor. Alguien que te animo e influenció, aconsejo, orientó para que sigas adelante con esta aventura de estudiar en la UW-Madison para obtener tu título de maestra?

R:Durante los cuatro años que estuve en la universidad, mi tutor que me dio su apoyo incondicional fue mi tutor del programa PEOPLE quien se llama MollyJo Bautch. Me acuerdo que después del primer día de clases en la universidad, entré a su oficina casi llorando diciéndole que no quería continuar y que mejor quería dejar la escuela. Aunque yo estaba estresada y triste, ella mantuvo una actitud positiva y me dijo que los próximos 4 años iban a ser difíciles, pero que yo era capaz de ser exitosa y lograr mi meta de ser maestra. Desde el primer día que la conocí, MollyJo, fue nada menos que alguien con la quien podía ir para hablar sobre cualquier cosa, buena o mala, por apoyo o por un consejo, MollyJo siempre estaba dispuesta a escucharme y darme su tiempo sin importar que tan ocupada estaba. Aunque MollyJo ya no trabaja para PEOPLE program, aun me pregunta cómo estoy y me sigue apoyando con lo que necesito, por lo cual siempre le estaré muy agradecida.

P. ¿Cuál fue la PRIMERA barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de estudiar en la UW-Madison para obtener tu título de maestra?

R:La primera barrera que tuve que enfrentar fue la falta de diversidad en la universidad y el cambio de ambiente. Aunque siempre he vivido en Madison, Wisconsin, las comunidades de las cuales fui parte en mi niñez son muy distintas a la comunidad de la universidad. La universidad de Madison Wisconsin está compuesta por estudiantes blancos, con solo un porcentaje pequeño de estudiantes de otras culturas y razas. Como ya he mencionado, yo siempre estuve alrededor de estudiantes y maestros que se veían como yo, siendo parte de un programa de doble inmersión, así que ajustarme a la cultura de la universidad fue muy difícil.



Algo que me ayudó a navegar esta dificultad fue encontrar comunidades pequeñas que hicieron que la universidad se sintiera un poco más pequeña. Algunas de las comunidades de las cuales fui parte fueron la comunidad de estudiantes del programa de PEOPLE, mi sororidad, Kappa Delta Chi National Sorority, Inc. y la comunidad de los estudiantes que están obteniendo un certificado en los estudios Chicano/Latino.

P. A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R: Otro reto que desgraciadamente tuve que enfrentar durante mi carrera en la universidad fue la pandemia. Debido al COVID-19, perdí la mitad de mi segundo semestre en el 2020 y cuando empecé el programa de la educación primaria, perdí mi primer semestre de práctica de maestra debido a que no se permiten visitantes en la escuela. Esto significa que no tuve la oportunidad de trabajar con una maestra para observar sus prácticas, el segundo semestre fue un poco mejor aunque mi práctica tuvo que ser virtual, pero me dio la oportunidad de trabajar con estudiantes de la escuela secundaria.

P. Cuál fue tu MIEDO o terror más grande que te causaba ansiedad en esta aventura de estudiar en la UW-Madison para obtener tu título profesional de maestra?

R: Yo creo que mi miedo era adaptarme al ambiente de la universidad y a su tamaño. Yo siempre había dicho que quería asistir a una universidad pequeña donde las clases fueran pequeñas y fuera de Wisconsin, pero pronto me di cuenta de que no aguantaría estar lejos de mi familia. Así que por esta y otras razones, tomé la decisión de asistir a la universidad de Madison, Wisconsin y enfrentarme a los obstáculos para poder obtener mi licenciatura de maestra de primaria.

P. ¿Cómo te preparaste para el examen final, cómo y qué tipo de examen fue? ¿Fácil? ¿En qué consiste?

R: Aunque no tuve un examen final, si tuve que crear un portafolio sobre mis experiencias enseñando en el salón de clases y dar una presentación sobre mi experiencias en el programa de educación de la universidad de Madison, Wisconsin. Esto fue un poco estresante porque era algo que tenía que completar durante el semestre mientras estaba haciendo mi practica de maestra en el salón de clases, así que, además de tener que planear las lecciones y estar pendiente de todas mis otras responsabilidades, tenía que estar dedicando tiempo a mi portafolio. Después de graduarme de la universidad, tuve que continuar enseñando y tomando mi propia clase en la universidad al mismo tiempo. Voy a presentar mi última prueba requerida para poder recibir mi licencia de maestra a principios de junio.

P. ¿Cómo te sentiste cuando te entregaron tu título profesional de maestra? Describe todos los detalles de lo que sentiste y aún más importante todas las experiencias (buenas, malas, lecciones, momentos felices) cuando completaste todo este programa? Gratitud? ¿Nostalgia del viaje que llegaste a realizar? ¿Felicidad de haber descubierto una nueva persona en ti misma?

R: Al estar en la ceremonia de graduación y al recibir mi título, no lo podía creer. Desde que estaba en el primer grado siempre decía que llegaría a ser maestra de primaria y que me graduaria de la universidad de Madison, Wisconsin; así que al haberlo hecho, fue algo muy increíble para mi. Toda mi familia, mis amigos, y hasta alumnos pasados me felicitaron y estaban muy felices por mi. Este fue un momento me hizo sentir humilde y me acordé de dar gracias por todas las bendiciones que tengo en la vida.

P. ¿Cómo te recibió tu familia más cercana (tus papás, hermanos, vecinos, amigos cercanos); cuál fue el impacto en tu vida personal y profesional en obtener esta licencia profesional de maestra? ¿Cómo te sientes tener todos estos nuevos conocimientos y aún más importante esta nueva sabiduría que solamente la vida puede enseñarnos?

R: Mis padres, mis hermanas, y toda mi familia están muy orgullosos de mí. Ellos son los que siempre me han apoyado y los que me dan la motivación de seguir adelante. Mis papás llegaron a este país con la esperanza de darnos oportunidades que tal vez ellos no tuvieron en México, y yo jamás tomé eso por sentado, y siempre estaré agradecida por sus sacrificios, porque gracias a ellos, yo pude lograr este sueño convertir en realidad.

P. ¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R: Me da mucho gusto poder decir que en otoño, seré maestra de tercer grado en la escuela primaria a la que asistí de niña, Nuestro Mundo Community School.

P. ¿Cuál es tu desenvolvimiento directo o indirecto con la comunidad Latina?

Respuesta: Siempre me he mantenido muy cercana a la gente de mi comunidad, en la universidad, me convertí en hermana de la sororidad, Kappa Delta Chi Sorority, Inc., que es una organización que fue fundada por Latinas, pero la organización no es exclusivamente para personas Latinx, sino que es una organización que promueve la diversidad y le da la bienvenida a todos. Esta organización se enfoca en servir a la comunidad Latinx con servicios comunitarios y apoyo académico para sus miembros. También, durante los cuatro años que estuve en la universidad, fui parte de la comunidad de estudiantes que recibieron un certificado en estudios Chicano/Latino. Esta comunidad también está compuesta de estudiantes de diferentes culturas y razas, pero todos se apoyan uno al otro y hacen que la universidad se sienta más pequeña. Finalmente, trabajando en la escuela Nuestro Mundo Community School, he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes que comparten mi lenguaje y cultura, y estudiantes que son de culturas distintas, que es la manera más bella de aprender, valorando las diferencias de los demás.

P. ¿Cuál es tu mensaje a la comunidad Latina acerca de realizar o lograr una meta y brillar como una estrella?

R: Mi mensaje a la comunidad Latinx acerca de lograr una meta es que tú mismo tienes que ser tu propio porrista. Puedes tener el apoyo de todo el mundo, pero si tu no crees en ti mismo, te tardarás mucho más en lograr lo que quieres lograr. Crea tus metas, haz un plan y toma tiempo para conocer a personas que te puedan ayudar a alcanzar esas metas. Siempre haz tu mejor esfuerzo y por muy difícil que se pongan las cosas, jamás te des por vencido porque no será fácil, pero siempre, siempre, siempre valdrá la pena y estarás orgulloso de todo lo que cumpliste. Y no temas pedir ayuda de los demás, que el logro de uno es el logro de todos.