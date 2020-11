Jennifer López, inscribe su nombre en el cuadro de honor de las triunfadoras

Por Rafael Viscarra

Jennifer López

Jennifer López, es directora ejecutiva de la red de escuelas autónomas de Milwaukee Carmen Schools of Science and Technology. Pero no es la actriz, cantante Jennifer López, sin embargo, ambas son latinas que lograron el “sueño americano”, lo cual debe ser la meta de todos los hispanos en este país de las oportunidades, para inscribir su nombre en el cuadro de honor de los triunfadores.

Jennifer López es la directora ejecutiva de la red de escuelas autónomas de Milwaukee Carmen Schools of Science and Technology. López tiene experiencia en liderazgo tanto en el distrito público como en las escuelas autónomas. Más recientemente, fue directora académica de St. Anthony School en Milwaukee. Antes de ese puesto, fue entrenadora de liderazgo escolar para la escuela That Can Milwaukee.

La red de Carmen incluye cuatro escuelas intermedias y secundarias públicas y una escuela primaria. El noventa por ciento de sus más de 2.000 estudiantes provienen de familias de bajos ingresos.

Hija de padres inmigrantes salvadoreños, López es un hablante nativo de español y creció asistiendo a escuelas urbanas de escasos recursos. Esa experiencia inspiró su carrera en la educación. Asistió a Occidental College con una beca de matrícula completa y luego se unió a Teach For America.

¿Cuál es tu visión y misión?

“Soy un ejemplo de cómo cualquier estudiante puede lograr el éxito cuando los adultos les brindan altas expectativas, cuidado y amor”, dijo López. “Creo que las escuelas son más efectivas cuando los padres y la comunidad son socios completos, los maestros son parte de una comunidad profesional colaborativa y todo el personal ve su trabajo como crucial para el éxito de los estudiantes. Creo que estos factores de efectividad y éxito están vivos en Carmen y estoy encantado de llevar la organización al futuro.”