Jesús súper estrella es“la mejor historia jamás contada” con esteroides

Sin Judas no habría una gran historia

Mis padres y yo fuimos a ver el aclamado espectáculo de Broadway Jesucristo SuperStar en el Overture Center. No sabían qué esperar aparte de la misma historia sagrada que escucharon sobre Jesús en la América Latina católica cuando eran niños. De hecho, mi madre me preguntó durante el programa “¿Eso es lo que creo que es, eso parece la última cena, están por comer algo?”. Mi padre le susurró al oído a mi mamá “Mira, esos son los doce discípulos recuerda, y uno de ellos es María Magdalena y sí, esa es la última cena”, le dijo. “Ya veo, ahora lo entiendo”, dijo. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a tener sentido para ellos, y fue entonces cuando comencé a disfrutar del espectáculo porque no se veían tan perdidos.

El musical es fuerte, las notas musicales se suben a los rieles de la estratosfera de las cortinas o raspan el fondo de la escala. Es rock con venganza. Las canciones deben triturar hasta las voces más entrenadas; pero de alguna manera, estos jóvenes supervivientes sobreviven, prosperan, bajo la presión extrema que el director Timothy Sheader les impone. Freddy Mercury, Lady Gaga, David Bowie vienen a la mente como artistas que pueden sostener notas altas y cuerdas vocales poderosas. Estos muchachos cumplieron a lo grande.

Dos teclados (Mark Binns y Ryan Wise), bajo (Reggie Powe), guitarra (Isaac Helgestad) y batería (Jimmy Bonaparte-Coggins), amplificados a 21 decibelios, marcan la pauta y no dejan espacio para nada más que dar lo mejor de ti como cantante. Jesús (Jack Hopewell), una máquina de cantar esbelta, figura de Cristo con moño y arete, arrastrando su guitarra en una simbólica cruz invertida, gime agudamente “The Temple” más y más alto sin perder nunca el crescendo y la línea melódica que muestra una tremenda fortaleza mental.

Judas (Elvie Ellis) no viaja tan alto con su voz, pero es el centro del musical y, como tal, tiene más dramatismo en sus canciones. “Damned for All Time” y “Judas’ Death” se adaptan perfectamente a su estilo rasposo.

Es un placer escuchar a María Magdalena (Faith Jones), la ex prostituta arrepentida que se enamora de Jesús. Sus canciones “No sé cómo amarlo” y “¿Podríamos empezar de nuevo, por favor?” nos da una paleta de melodías más suave. Su soprano cremoso es exactamente lo que el musical necesita.

La psicología de Judas y Jesús

Básicamente, Tim Rice hizo con esta historia lo mismo que hacen los clérigos de Wisconsin todos los domingos por la mañana. Menos la cultura distante y extranjera de lenguaje espeluznante. Rice le da resonancia y relevancia a los problemas y obstáculos actuales que enfrentamos todos los días como humanos.Vacío, fracaso, trato injusto y la más común, la traición de tu mejor amigo.,

Un grupo de religiosos curiosos en la rotonda parecían decepcionados después del espectáculo porque les escuché decir. “Es un total descabellado tergiversación de las sagradas escrituras, no es más que un retrato comercial de Cristo, se perdieron totalmente la resurrección de un Cristo”.

Definitivamente, el Cristo que Rice y Lloyd Webber presentaron en el Overture Center no habría resucitado de entre los muertos, ya que ambos no son hombres de fe, y sus declaraciones solo sirven para socavar las escrituras. Claramente, este no fue un espectáculo sobre las enseñanzas de Jesús, su divinidad y sufrimiento en la cruz, o su resurrección. Era una historia que hacía la simple pregunta: “¿Por qué Judas traiciona a Jesús?”. Rice quería contarnos una nueva historia con un sentido de dramatización que la Biblia no tiene. Después del espectáculo, todos compartimos una porción de pizza en Ian’s y compartimos nuestros pensamientos. Mi padre dijo: “Me gusta esta versión en comparación con la película que tu madre y yo vimos en Latino América, creo que Rice nos da un Judas proactivo y un Jesús no pasivo-agresivo”, “La Biblia describe personajes rígidos en un universo inherentemente poco dramático, sacudido por los vientos de la divina providencia y la autocompasión y el tema general de låastima “pobrecito de mí”. él dijo. En cambio mi madre dijo: “Esta fue mi primera crucifixión en vivo de Jesús, tocó y abrió mi corazón aún más, él sufrió mucho”. Yo pensé que los efectos especiales, el arte y las guitarras estaban fuera de lugar.

Desde el principio, según la biografía de Lloyd Webber, “la pieza fue escrita como un álbum de rock para contar la historia a través de la música misma”. Es decir, las canciones fueron escritas y concebidas como un álbum musical antes de que el musical fuera creado y puesto en escena. Por supuesto, fue totalmente tubular contar la historia bíblica en el lenguaje del rock and roll. La canción principal se lanzó como sencillo y subrayó el punto central de todo el espectáculo. Jesucristo se había convertido en una Superestrella, “una personalidad superficial y exagerada adorada simplemente por la exageración como muchas estrellas del pop en los años 70, como Mick Jagger de los Rolling Stones y hoy en día Bad Bunny y Shakira… La exageración se volvió más importante que el mensaje”.

Debido a que se grabó en el estudio antes de su puesta en escena, originalmente se escribió para los oídos, no para los ojos”. Como tal, la estructura general de “Superstar” se siente un poco caótica y al mismo tiempo pacífica “casi como una serie de viejos videos musicales de MTV en lugar de una narrativa coherente. “En todo caos hay un cosmos, en todo desorden un orden secreto”. dijo una vez el renombrado Carl Jung. Todo eso tuvo que ser mezclado y puesto en el escenario con audacia porque el caos, el cosmos y la paz es en gran medida la esencia y el orden secreto de este increíble musical.

En el análisis final, sin Judas como la fuerza impulsora diabólica de la historia, insinúa Rice, “la historia más grande jamás contada” no habría tenido lugar ni habría sido tan magnánima. Como dijo el gran escritor francés Jean Cocteau “Dios nunca hubiera llegado a tanta gente como lo hizo sin la ayuda del diablo”. Sin saberlo, Judas traicionero es responsable de todo lo que ha sucedido desde entonces.

‘Jesucristo superestrella’

Hasta el domingo 26 de febrero

Salón de la Obertura, Centro de la Obertura, 201 State St.

$ 25- $ 129 (más tarifas)

overture.org/tickets-events/2022-23-temporada/jesucristo-superestrella