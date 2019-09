Jon y Armando, los emprendedores que están revolucionando la industria de eventos en Madison

En Robinia Courtyard, conformado por Black Locust Cafe, MadisonTap y Jardin, los latinos encuentran todo el sabor de sus tradiciones, con música, comida, cerveza y alegría.

Jon Reske y Armando Magaña

Por Dante Viscarra y Angy Barrero

Al finalizar una jornada académica o laboral, muchas veces, además de descansar, lo que se quiere es visitar un buen lugar, con un ambiente agradable para crear lazos con la comunidad. Un lugar para sentirse en casa y reconectarse con los sabores latinos.

Todo esto, sumado a la tradición, música, color y alegría, es posible gracias a la administración de Jon Reske y Armando Magaña, en Robinia Courtyard. Con sus tres entidades: Black Locust Cafe, MadisonTap y Jardin, Robinia se encuentra posicionado como un sitio único y fantástico en Madison para los encuentros culturales y socialmente representativos

Jon Reske, de 43 años, y Armando Magaña, de 28, son dos emprendedores que están revolucionando el concepto de bares y restaurantes con Robinia Courtyard. Ambos trabajan de mano para mantener lo que con gran esfuerzo han construido. Aunque Jon se enfoca más en la situación financiera; y Armando es orienta las operaciones diarias, ambos están involucrados de lleno, pues no es raro verlos cubriendo turnos, o llenando huecos, para sacar adelante este proyecto. Ese es un claro ejemplo del amor que tienen por su compañía. “Creo que es de gran ayuda que todo nuestro equipo nos vea a Armando y a mí en el lugar todos los días, tratando de llenar huecos, taponar agujeros, apagar incendios, arreglar cosas, cubrir turnos, una y otra vez. No creo que nadie pueda argumentar que no estamos en las trincheras con el escuadrón a diario”, cuenta Jon.

Sin duda estos socios son un gran complemento: “Jon y yo tenemos dos velocidades entre nosotros. Gritando o riendo. Funciona bien para nosotros”, resalta Armando.

La visión y misión de la compañía

La idea de Robinia Courtyard surgió de Jon, nacido en Madison, WI. Su carrera desde el 2011 se ha centrado en el desarrollo de bienes raíces, tras obtener su MBA en Bienes Raíces y Economía de Terrenos Urbanos con un Certificado en Negocios, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Antes de eso, fue gerente general de Yakshi Landscapes, en Madison. A lo largo de toda la escuela de pregrado y posgrado, tuvo la fortuna de trabajar en algunos de los mejores restaurantes y lugares de Madison.

Toda esta experiencia se unió en la creación de Robinia Courtyard. Así lo recuerda: “después de ser el desarrollador de bienes raíces, que creó el proyecto conocido como Robinia Courtyard y el posterior cierre de los tres restaurantes participantes originales en la primera iteración de Robinia el 1 de enero de 2017, heredé la posición de propietario interino y administrador de los espacios.

El no poder atraer a un inquilino o inquilinos, que estuvieran interesados ​​en pagar lo que yo creía, que era la tasa de mercado en el momento de los espacios, nos ayudó a tener un concepto relativamente complicado de compartir la cocina y la parte trasera de la casa entre tres espacios”.

Jon cuenta que la misión de Robinia es continuar brindando un espacio dinámico para eventos, reuniones o para disfrutar de comidas y bebidas a la antigua: “Nos esforzamos para garantizar que todas las personas que participan en cualquiera y todas las cosas “Robinia”, no solo se sientan bienvenidas, sino especiales en cualquier capacidad que involucre a nuestras diversas entidades, y al Patio en particular”. A su vez, resalta que la Visión está destinada en “crear tantas oportunidades de contribución a la densidad de colisiones como sea posible, a través de la creación y operación de nuestros proyectos”.

Según describe, el concepto de “densidad de colisión” se refiere al concepto de crear un espacio para la agregación de diferentes tipos de “pensadores”. De este modo, los diferentes tipos de pensamiento podrían aplicarse en los niveles empresariales, sociales y culturales. “Logramos estos resultados a través del desarrollo (en el caso de Robinia: tres conceptos relativamente dispares para los restaurantes: una cafetería relajante, un tapete vibrante con toda la cerveza de Wisconsin y un restaurante creativo, dirigido por chefs, que atrae a todos los invitados). Tres entidades giran alrededor de nuestro patio, que atrae a todo tipo de personas de afuera y las junta.

La segunda forma en que logramos el objetivo de la densidad de colisión es a través de la programación de los espacios, tanto a través de la curación de eventos como a la aglomeración de los mismos. Tratamos de organizar tantos eventos culturales y socialmente representativos, que a su vez contribuyan en crear un momento para el intercambio de una idea, cualquiera que sea esa idea podría ser”.

El esfuerzo de Jon siempre se ha complementado con el de Armando, quien nació en Los Ángeles, California. Este joven emprendedor cuenta que él no encontró el trabajo, porque fue el trabajo el que lo encontró: “conocí a algunos de los gerentes anteriores que me decían que viera de qué se trataba el espacio. Robinia Courtyard se encontraba en un estado de transición, y me gustaba a dónde iba el tren, ¡así que salté y no miré hacia atrás!”, relata con euforia.

Su experiencia laboral inició como gerente de panadería en una cafetería; luego de eso trabajó con una empresa de catering (servicio que provee de comida y bebida a fiestas, eventos y presentaciones en general) en Los Ángeles. Recuerda que en ese entonces organizaban banquetes y fiestas privadas en toda la ciudad: “Aprendí mucho durante mis años allí, incluido el hecho de que disfruto siendo parte de esta industria”.

Ambos emprendedores coinciden en que todo su esfuerzo y dedicación se la debe al ejemplo de sus padres. “Mi padre es de Sonsonate, El Salvador y mi madre es de Los Ángeles, California. Mi papá trabajó muy duro, pero rara vez lo presencié. Nos dejaba en la escuela por la mañana y no lo veía hasta que estuviéramos listos para acostarnos por la noche.” dice Magaña. “Estaba enseñando en la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), trabajando en su doctorado y trabajando con el Centro de Recursos de América Central. Mi mamá tenía el trabajo mucho más difícil: criar a cuatro niños. ¡Ella no tenía descanso y la hacíamos pasar por un infierno! Vi de primera mano lo duro que alguien tiene que trabajar día tras día para hacer que las cosas sucedan. Espero emular eso en lo que hago”, recuerda Armando.

Del mismo modo, Jon asegura que sus padres siempre fueron muy buenos modelos a seguir. Su espíritu de trabajo nació gracias a ellos: “mi padre estuvo en el negocio minorista de comestibles durante más de 50 años, siempre buscando oportunidades empresariales en el camino; también era dueño de un par de tiendas de conveniencia por un tramo en los años 80. Pasé mucho tiempo trabajando allí. En el otro lado de la moneda, mi madre era una madre soltera con tres hijos, a menudo trabajando en tres empleos además de criarnos”. La familia de Jon es de Milwaukee, WI., y con suspicacia los describe como “otro grupo de descendientes de inmigrantes irlandeses, alemanes y polacos que se enojaron cuando llegaron a este país, que sienten que es su turno patriótico y su deber de hacer lo mismo hoy”.

No cabe duda que sin el tesón de Jon y Armando no sería posible el encuentro entre tantas culturas en un solo espacio. No sería posible tantas alegrías, recuerdos y buenos momentos. “Estoy extremadamente orgulloso de lo lejos que hemos llegado. Creo que nos hemos convertido en un buen accesorio en muchas comunidades en Madison, y eso se siente muy bien. Es difícil creer que estamos a punto de celebrar nuestro 4º aniversario en octubre. Estamos lejos de estar fuera de peligro, financieramente, por lo que cualquier celebración de estos logros se produce con un aliento ligeramente abatido. Pero cada vez es más y más fácil”, resalta Jon.



Contacto con la comunidad Latina

Uno de los encuentros más populares de los tres espacios que conforman Robinia Courtyard, y al que todos están invitados, es el Latin Jazz Jam & Dance, que se realiza todos los jueves por la noche.

“No solo es la noche más hermosa de la semana, sino un gran motivo de orgullo para Robinia. No me deleito más que trabajar en la puerta esas noches y tener un grupo de juerguistas tropezando accidentalmente con la noche, asombrado por la vista a la que acaban de entrar y luego quedarse a bailar toda la noche”, cuenta Jon.

Pero si no puede asistir un jueves, acérquese cualquier día, ya que en cada momento es especial en Robinia. “Cuando las personas comparten el amor por el espacio y reconocen el amor que ponemos en todo lo que hacemos. Hace que todo valga la pena”, resalta Armando.

Además de ser un punto de encuentro, estos emprendedores ayudan a transformar vidas, generando empleos en lo que refiere a Robinia Courtyard (Black Locust Cafe, MadisonTap y Jardin).

Ambos emprendedores, que le ponen un sabor cultural y progresista a lo que hacen, dicen que siempre hay trabajo disponible. “Estamos especialmente preparados para contratar a un coordinador de eventos para Robinia Courtyard y sus entidades. El salario será un salario base negociado más una comisión, que será un porcentaje de los ingresos del evento. Estamos constantemente tratando de incorporar beneficios en nuestros paquetes, pero todavía no estamos allí. Para aplicar, deténgase y complete una solicitud, pregunte por Armando, Jon o Kyle. O envíe un correo electrónico a Armando a armando.robinia@gmail.com o Jon a jon.robinia@gmail.com”, enuncia Jon.

“Siempre estamos aceptando solicitudes, siempre estamos buscando el tipo correcto de personas para el trabajo. ¡Personal de cocina, camareros, baristas, servidores, si cree que quiere trabajar aquí, solicite! Los tres establecimientos tienen aplicaciones listas”, añade Armando.

Recuerde que Robinia Courtyard se ubica en 829 E. Washington Avenue, Madison, WI 53703. El sitio web es www.robiniamadison.com (actualmente robado por piratas que lo convirtieron en un sitio web de moda para mujeres) y las redes sociales son Facebook: @robiniacourtyard e Instagram: @robiniacourtyard. ¡Todos están invitados!