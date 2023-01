Jose viene de Chivitas a Santos y ahora con Diablos

Puede jugar en cualquier puesto y puede marcar un chingo de goles

La Comunidad Newsonline, fútbol en el barrio

José Gonzales

Jose Gonzales, es nacido en EEUU., de padres mexicanos, estudiante de Madison

College, en la especialidad de Business; en sus horas libre practica fútbol como mediocampista y delantero. En la actualidad juega en el equipo “Diablos,” en el torneo de invierno organizado por TOCA de Madison (antes Break Away). Jose tiene como meta llegar a jugar como Ronaldinho de Brasil, algún día.

¿Tu nombre completo, de donde eres originario y a que te dedicas?

Mi nombre es Jose Gonzales, yo naci aqui en EE.UU. y estudio en Madison College en la especialidad de Business. Mis papás son de Querétaro, México y vivo con ellos en Madison y con mis hermanos.

¿Cuándo a qué edad comenzaste a jugar futbol y en qué puesto?

Empecé a jugar fútbol desde muy temprana edad, porque mi papá me llevaba a la cancha a jugar fútbol con mi amigos del equipo infantil “Los Diablitos” aquí en Madison. Yo, generalmente juego como mediocampista y también como delantero porque me gusta también marcar goles. Los goles me causan mucha emoción y al público también, por eso.

Rafael Viscarra entrevistando a José

¿Cuando fuiste por primera vez a un partido donde y cuando?

Hace poco como dos meses fuimos a Green Bay con unos amigos a ver el partido entre Manchester City y FC Bayern Munich.

¿Te arrepientes de algo en tu vida deportiva?

En mi vida deportiva no me arrepiento de nada, pero quisiera dedicar más tiempo al deporte para mejorar mi juego como defensa y delantero para ser uno de los mejores de mi equipo.

¿Estás seguro con la forma de juego que tienes?

Pues. yo, me siento seguro cuando juego en medio campo y delantero, pero como todavía soy joven pienso que hay tiempo para mejorar mucho más en mi rendimiento.

¿Del 1 al 10 cuánto te gusta el fútbol?

Un 10 por supuesto porque es mi deporte favorito.

¿Hasta cuando dejaras de jugar futbol?

Hasta que mi cuerpo me diga no más, por supuesto.

Campeón con Diablos 2022

¿Jugarías otro deporte además de fútbol?

Nunca he intentado jugar otro deporte, pero me llama la atención el baloncesto, porque soy muy bueno también con las manos.

¿Cuál sería tu segundo deporte favorito?

Sería el básquetbol, porque como dije soy bueno también con las manos.

¿Equipo favorito de la Champions?

El PSG de Francia, donde juegan Messi, Neymar y Mbape, ya que ellos son los mejores futbolistas que gozan de fama mundial y, yo, quiero ser como uno de ellos.

José con su número favorito

¿Cómo se llama tu primer y tu último equipo de fútbol?

Mi primer equipo fue Chivitas y el último fue el equipo de Santos.

¿Qué talla de zapatos-tenis usas?

Mi talla es de nueve y medio, pero cuando me corto las uñas nueve ja, ja…

¿Lugares que has recorrido gracias al fútbol?

Fui a jugar fútbol a Nayarit, Mexico, en grupo con mis compañeros de estudio y fue una buena experiencia para mi.

¿Has encontrado pareja gracias al fútbol?

La verdad no, pero he encontrado algunas admiradoras que vienen a alentarme cuando vengo a jugar aquí en Toca por las noches.

¿Cuáles son tus mejores amigos gracias al fútbol?

Tengo dos amigos del equipo Chivitas: Edgar y Dominic, que ahora ya tienen 12 años o más.

José jugando para Madison College

¿Cual es la foto más chula que tienes jugando futbol?

La foto mas chida que tengo es agarrando un trofeo con el equipo que ahora tenemos “Diablos”, y fue el año pasado en este mismo escenario deportivo “Toca Madison.”

¿Cual es tu ritual antes, durante o al finalizar un partido?

Físicamente hablando me gusta calentar el cuerpo antes de un partido para evitar el calambre y hago lo mismo al inicio de todos los partidos que juego. Esto ya es un hábito en mi persona.

¿Cual es tu mejor cualidad deportiva?

Creo que cuando quiero lograr de verdad lo que me propongo hacer lo hago. En el deporte ser el mejor de la cancha y lograr goles.

¿En que puedes y debes mejorar más jugando futbol?

Pienso que puedo y debo mejorar siendo más rápido y tomar decisiones concretas para ser el mejor de la cancha y sacar adelante el equipo.

¿Estás satisfecho con el progreso que has tenido como futbolista?

Aún no estoy satisfecho porque creo que puedo hacerlo mejor con el rendimiento que tengo ahora mismo en la cancha, pero mi meta es progresar.

¿Si te pidiera que me enseñes fútbol lo harías?

Porque no, lo haría con mucho gusto.

¿Qué número de Jersey usas y por qué?

Me gusta el 11 en la forma de jugar

¿Has tenido alguna lesión jugando fútbol?

Si, tuve una lesión en mi tobillo derecho jugando fútbol, estaba jugando como defensa y un delantero me metió una plancha. Tardé 4 meses en sanar.

¿Cuándo fue el momento más feliz en tu vida jugando futbol?

Cuando mi mama fue a verme por primera vez cuando jugué con Chivitas fue el momento más feliz de mi vida como futbolista.

¿Momento más vergonzoso que has tenido en el fútbol?

Fallar un gol bien cerca de la valla del arquero, pero esto le pasa a todos, no solo a mi.

¿Cuál ha sido tu mejor hazaña como futbolista?

Fue en Memorial High School en mi primer año que intente ser el mejor en el equipo y lo logré con la práctica y la perseverancia con el transcurso del tiempo.

¿Cual es tu jugador favorito del fútbol profesional?

Mi favorito es Ronaldino, el Gaucho de cabellos largos que jugó para Barcelona y un club Italia, creo que fue AC Milan. Y, finalmente fue contratado por un equipo de Querétaro, México, me gusta mucho su estilo de juego técnico y veloz.

Algo que quisieras compartir con la comunidad Latina

La comunidad Latina va creciendo poco a poco en Madison, Wisconsin y su deporte favorito es el fútbol como un entretenimiento los fines de semana outdoor en verano y indoor en invierno.