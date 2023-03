“La barrera más fuerte que uno debe remontar es uno mismo” Julia Silvina Arata-Fratta, futuro Alcalde de Fitchburg

Julia Silvina Arata-Faratta

Madison.- Julia Silvina, es una profesional de mucha experiencia en el área contable y de negocios, ha estado como concejala en el Concilio de la Alcaldía de Fitchburg por el lapso de ocho años consecutivos; cargo en el que logró adquirir la experiencia de cómo administrar y liderar una Alcaldía. Julia de ser electa como Alcaldesa, su plan es seguir sirviendo a su comunidad y advocar por una ciudad más vibrante e inclusiva donde todos los vecinos tengan acceso a los recursos y servicios que se merecen.

P: ¿Su nombre completo y de donde es originario?

R: Julia Silvina Arata-Fratta y soy originaria de Cordova, Argentina, Sud América.

P. Antes de empezar tu gran aventura de postularte para Alcaldesa de Fitchburg, Wisconsin, en las próximas elecciones, ¿cómo era tu mundo diario (ANTES)? Que hacias? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde

vivías?

R: Hace 18 años que vivo en la ciudad de Fitchburg. Desde el año 2015 formo parte del Consejo deliberante de Fitchburg representando el Distrito 2. Soy contadora de profesión y trabajo para un estudio contable de mucha reputación como gerente senior en Wegner CPAs por más de 18 años. También formo parte de las juntas de directivos de dos organizaciones sin fines de lucro.

P: ¿Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de postulante para la Alcaldesa de Fitchburg, Wisconsin , en las próximas elecciones del 4 de abril?

R:Luego de ocho años como concejala en la ciudad, decidí que era hora de dar el gran paso y postularme para Alcaldesa. Tengo la experiencia, el liderazgo, y el conocimiento necesario para manejar la ciudad. Mi otro motivo, es de seguir sirviendo a mi ciudad y advocar por una ciudad más vibrante e inclusiva donde todos los vecinos tengan acceso a los recursos y servicios que se merecen.

Julia Silvina Arata-Fratta

P: Antes de lanzarte a la aventura, de postularte para Alcaldesa de Fitchburg, Wisconsin, en las próximas elecciones, ¿qué te hacía dudar? Que excusas o pretextos tenias en tu mente?

R: Creo que espere al momento justo en mi vida y de sentirme que estaba lista para este reto. Se han dado y alineado las circunstancias de que ahora tengo el tiempo para dedicarme más a esta nueva fase de mi. Mis hijos están en la universidad, y tengo el apoyo de mi empleador para dedicarme a ser Alcaldesa.

P: ¿Quién fue tu mentor o tutor. Alguien que te animo e influenció, aconsejo, orientó para que sigas adelante con esta aventura postularte para Alcaldesa de Fitchburg, Wisconsin, en las próximas elecciones del 4 de abril 2023?

R:Tengo muchas personas que me han apoyado en mi trayecto político, desde ex alcaldes, colegas en el Consejo, amigos que tengo que agradecer y que me motivaron. También, residentes/vecinos de mi ciudad me alentaron a que me postulara a Alcaldesa y eso es increíble porque su apoyo es importantísimo e incondicional para el éxito de mi función.

P: ¿Cuál fue la primera barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de postularte para Alcaldesa de Fitchburg, Wisconsin, en las próximas elecciones del 4 de abril?

R: A veces la barrera más fuerte es uno mismo. Como mujer, estamos más condicionadas a demostrar que podemos dirigir, liderar, y ocupar posiciones ejecutivas y de liderazgo en cualquier industria, en el gobierno, academia, etc. Pero mi experiencia de vida, cultural y profesión son mi fundamento para poder asumir este reto.

P: A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R: Otros retos es a veces no tener el apoyo de nuestra comunidad. Es importante que la comunidad Latina participe y vote en las elecciones. Nuestro voto es muy importante y apoyar a nuestros candidatos aún más.

P: Cuál fue tu miedo más grande que te causaba ansiedad en esta aventura de postularte para Alcaldesa de Fitchburg, Wisconsin, en las próximas elecciones del 4 de abril 2023?

R:Es que mi ciudad y los vecinos de la ciudad me aceptan tal cual como soy, mujer, latina, con mi acento cuando hablo inglés, y de que no soy originaria de aquí. Pero Fitchburg es una ciudad progresista que me dio la bienvenida hace 18 años y que hoy considero mi casa.

P: Cuál fue o cuáles fueron los sufrimientos más grandes y fuertes de sacrificio (físico, mental) que experimentaste durante esta aventura de postularte para Alcaldesa de Fitchburg, Wisconsin, en las próximas elecciones?

R: Cuando uno corre para un cargo político, está más expuesto y vulnerable a muchas cosas que uno no tiene control. Uno está expuesto a comentarios públicos, a ser juzgado por cualquier cosa, y eso puede afectar a uno personalmente. Hay que tener “thick skin” (piel gruesa) como se dice en inglés para correr en política.

Julia Silvina Arata-Frattra

P: Cómo te preparaste para postularte para Alcaldesa de Fitchburg, Wisconsin, en las próximas elecciones, cómo y qué tipo de preparación fue? ¿Fácil? ¿En qué consistió?

R: Tengo un equipo de colaboradores y voluntarios que me ayudan. Se necesita de mucho apoyo de todo tipo, de mano de obra, financiera y mucho tiempo. Tenemos reuniones semanales con el equipo donde discutimos las estrategias de la campaña, desafíos, como llegar a los vecinos, etc. No es la primera vez que corro para un puesto político, tengo experiencia de como hacerlo y un sistema de cómo llevarlo a cabo.

P: Cuál fue el último obstáculo que tuviste que enfrentar después de haber sido elegida en las elecciones primarias como única postulante para Alcaldesa de Fitchburg, Wisconsin?

R: No tuve primarias

P: ¿Cómo te sientes tener todos estos nuevos conocimientos y aún más importante esta nueva experiencia que solamente la vida puede enseñarnos?

R: Me siento que estoy lista para enfrentar y llevar adelante esta nueva etapa.

P: ¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R: Actualmente trabajo full time para un estudio contable como contadora pública y también soy Concejala. Mi función en el Concejo Deliberante es de establecer las políticas de funcionamiento de la ciudad, desde políticas de crecimiento urbano/ rural, aprobar el presupuesto operativo de la ciudad, traer ideas e iniciativas para mejorar la calidad de vida de los residentes de la ciudad entre otros.

P: ¿Cuál es el tu desenvolvimiento directo o indirecto con la comunidad Latina de Fitchburg, Wisconsin?

Julia Silvina Arata-Fratta

R: Con la comunidad Latina en Fitchburg he estado relacionada de muchos años, desde que estuve envuelta con la Cámara de Comercio Latina, también estuve relacionado con la escuela de Leopold, donde mis hijos asistieron, y hace dos años atrás cree en colaboración con Lupita Montoto y el equipo de televisión de la ciudad, FACTV, un programa de televisión mensual en espanol llamado “Descubriendo Contigo” para informar a la comunidad Latina en Fitchburg de las noticias y sucesos de la ciudad en Español.

P: ¿Cuál es tu mensaje a la comunidad Latina acerca de haber decidido postularse como mujer Latina para Alcaldesa de Fitchburg, Wisconsin, en las próximas elecciones?

R: Que participen en las elecciones locales y del estado. Votar es un derecho y no muchos pueden hacerlo, así que si puedes votar hazlo por todos aquellos que no pueden. Y con esfuerzo y preserverancia las metas se pueden lograr.