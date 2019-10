La Comunidad News celebrará 28 años sirviendo a la comunidad Latina

Rep. Mark Poca, del Congreso Federal de EE.UU. entrega el Diploma de Reconocimiento por 25 años de servicio a la comunidad Latina a los personeros de LCNewss, en su oficina de Madison.

¡¡ La Voz de la Comunidad Latina desde 1989 !!

Por Rafael Viscarra

Gladys Jiménez, durante su discurso sobre el aniversario de LCNews(foto archivo)

Hace 28 años atrás (8 de octubre 1989), la familia Viscarra-Jiménez, se propuso dotar a la población Latina del área de Madison una publicación que los conecta con su propia cultura, reportando los eventos latinos tradicionales, honrando a los miembros exitosos de la comunidad y conectando a las personas con su comunidad. Cubriendo y reportando noticias con sabor local, lo cual desde el principio fue su visión y misión de este medio. Es difícil creer que La Comunidad News, LLC haya sido la gran parte de la comunidad latina del condado de Dane durante 28 años.

Este periódico se ha fundado con la misión de educar, informar, integrar y empoderar a la comunidad en la sociedad y cultura, costumbres y tradiciones americanas, que difiere un tanto de la cultura, costumbres y tradiciones Latinoamericanas. Tomando en cuenta que la información tanto en la radio, la televisión como los periódicos en Madison, Wisconsin y en todo el país era en el idioma ingles, era necesario y urgente crear un medio informativo en el idioma español para los inmigrantes hispano parlantes de España, Centro y Sud América, para que estén al tanto de las leyes que rigen el ordenamiento jurídico de este país y otros aspectos antes mencionados.

La Comunidad News, durante los 28 años, casi tres décadas, de estar informando y educando a nuestra comunidad, ha logrado su objetivo con creses; porque ha logrado a que se integre la comunidad Latina con la comunidad nativa de Madison, Wisconsin, incentivando la creación de instituciones como la Cámara de Comercio Latina de Madison que cuenta con cientos de pequeñas empresas en su seno plenamente reconocidos por el estado; la Liga Latina de Futbol de Madison que ahora cuenta con más de 120 equipos y cada equipo cuenta con más de 15 jugadores de entre los cuales el 50% latinos y 50% son anglos en algunos equipos de mujeres tanto en equipo de hombres y mujeres; el Colegio de Arbitro de Madison, etc.

También ha incentivado el arte y la cultura, así tenemos el Ballet Folclórico de México de María Díaz, Ballet Folclórico de México de los Hermanos Ávila, Boliviamanta de Bolivia dirigida por Cecilia Miranda, cuyas presentaciones siempre hemos publicado.

Todas estas instituciones empresariales, deportivas, culturales, etc. están reconocidos e integrados en Wisconsin.

En el deporte local hemos cubierto los campeonatos de diferentes ligas latinas Indoor y Out Door. Out Door durante la época de verano e Indoor en la época de invierno. Durante el invierno este medio hace reportaje y toma fotos a más de 120 equipos de la liga Latina de Madison, que cada año patrocina United Football Assoiation (antes Salón Centinela) de East Side de esta ciudad. Lo propio durante la época de verano en las canchas de Warner Park, Elver Park. Milwaukee Street, Sycamore de East Side.

En el área de la educación hemos cubierto todos los eventos locales de la graduación de High Schools, la graduación de la UW-Madison, de Madison College, de Edgewood College, destacando la graduación de los estudiantes latinos como futuros profesionales

En el aspecto social todos los fines de semana en varias Iglesias católicas en particular La Parroquia Holy Redeemer de Town Town de Madison y en la Parroquia “El Buen Pastor” (antes San José), este periódico siempre ha cubierto los Bautismos, Quinceañeras, Bodas, y las Primeras Comuniones (50-100 niños) cada año. En Saint Patrick Church las confirmaciones una vez al año (50). Asimismo, el aniversario de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre de cada año con la asistencia de más de 1,000 feligreses pertenecientes a las iglesias católicas.

En el área de las instituciones locales como ser Católica Multicultural Center (antes centro Guadalupano), el Centro Hispano de Dane County, la Cámara de Comercio Latina de Dane County, La Academia Latina de Desarrollo Laboral de Dane County, y la Asociación de Profesionales Latinos de Madison, La Sup, este periódico siempre cubrió y sigue cubriendo todos sus eventos; porque son eventos locales que interesan a los lectores de la comunidad Latina en particular y la no Latina en general.

Con las entrevistas a estudiantes, profesionales, líderes de la comunidad, hemos logrado empoderar a los inmigrantes latinos que ahora ocupan cargos importantes en las instituciones públicas y privadas. Mediante estas entrevistas se ha descubierto en la diversidad muchos talentos latinos en el deporte, en la política, en el arte de la pintura y el canto, en el campo de la medicina y otros rubros.

De esta manera hemos cumplido con la visión y misión que el periódico se ha trazado a tiempo de ser fundado con un tiraje de 5,000 ejemplares, con miles de lectores, cuya distribución es gratuita dentro y fuera de Madison. Con la primicia de que está en pleno proceso de su digitalización en un futuro no muy lejano acorde con los avances de la tecnología moderna.

Ahora bien, la población Latina ha explotado y sigue en aum“““`ento en el Condado de Dane y Madison en las últimas décadas. Todo un contraste de cómo la familia Viscarra-Jiménez recuerda hace 28 años atrás, solo habían pocos cubanos, mexicanos, entre estos últimos la familia Bañuelos, la familia Ávila, entre los bolivianos la familia Barrientos, la familia Castillo(Luis). Ahora, en 2019, tenemos muchas comunidades de diferentes países latinos. Tenemos asociaciones bien conformadas de Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua. Puerto Rico, que cada año celebra el día de su independencia de España. Esta explosión demográfica es sorprendente a nivel estatal y federal.

Sin embargo, la población mexicana sigue siendo la más grande en Madison, Wisconsin y en todo el país. 28 años después, somos más diversos dentro de nuestra propia comunidad con nuestras culturas, idiomas y dialectos

Philip Denis, de UW-Madison entrega a Dante Viscarra de LCNews la plaqueta de reconocimiento por 25 años de servicio a la comunidad en una gala de Union South.

El periodismo también ha cambiado bastante durante ese tiempo de más de cuarto siglo con el auge de Internet y las redes sociales. Las personas que ya están acostumbradas a leer un periódico en papel impreso siempre va a preferir enterarse de un medio como este de las noticias locales, internacionales, deportivas, avisos comerciales e inclusive de la pagina necrológica. Entonces los periódicos impresos van a seguir imprimiéndose por varios años mas mientras se vayan digitalizando paulatinamente.

Tenemos que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología de punta. Hay muchas cosas positivas en esta nueva era digital en la que vivimos. Nos gustaría ver que más niñas y niños latinos se involucren en el campo de la tecnología. Porque?

Porque el 47 por ciento de los empleos corren el riesgo de ser reemplazados por robots o computadoras inteligentes en la próxima década.

Pastel aniversario 25th. años compartido el 8 de octubre de 1916 (foto archivo)



Estos 28 años, han sido anos de oro fructífero e increíble para los periodistas, un trabajo de amor hacia nuestra comunidad. Estamos muy agradecidos para la Alcaldía de Madison, la UW-Madison y el Congreso Federal de EE.UU. que supieron valorar el trabajo de tantos años, casi tres décadas, al servicio de la comunidad otorgándole a la Comunidad News plaquetas y sendos diplomas de reconocimiento público.

El hecho de haber servido y seguir sirviendo a nuestra comunidad educando, informando, integrando y emporando estos 28 años, ha sido una experiencia maravillosa para la familia Viscarra-Jiménez; seguiremos adelante con sacrificio y tesón perseverando nuestro amor a la profesión con el apoyo de nuestros anunciadores y queridos lectores.