La Comunidad News Online presenta el doloroso caso de feminicidio: “Tacones Rojos: Pasos Hacia la Justicia”

Madison.- Por primera vez, La Comunidad News Online aborda el desgarrador tema del feminicidio con el evento “Tacones Rojos: Pasos Hacia la Justicia,” una iniciativa que busca romper el ciclo de la violencia doméstica en la comunidad latina y generar conciencia sobre el trauma generacional que esta problemática deja a su paso.

El evento tendrá lugar el sábado 14 de septiembre, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en la Biblioteca Central de Madison, ubicada en 201 W. Mifflin Street.

En esta edición, se presenta una entrevista con Evelyn Rosas, amiga cercana de Micaela Juárez, quien fue víctima de feminicidio a manos de su esposo en 2023. Rosas ofrece un emotivo testimonio sobre la vida de Micaela, su impacto en la comunidad y el trágico desenlace que dejó una huella imborrable en todos quienes la conocieron.

El caso de Micaela Juárez fue reportado previamente por La Comunidad News Online, siendo un recordatorio doloroso de la necesidad de justicia y prevención ante la violencia de género.

El legado de una guerrera: Micaela Juárez, mujer, madre y víctima del feminicidio

Introducción:

Micaela Juárez fue mucho más que una amiga, madre y empresaria. Era un ejemplo de lucha, perseverancia y entrega total por su familia y su comunidad. A pesar de ser una inmigrante de Puebla, México, y enfrentarse a las adversidades del camino, logró establecerse como una líder empresarial en Madison, donde dejó una huella imborrable. Lamentablemente, su vida fue truncada de manera violenta, víctima de feminicidio. Evelin Rosas, amiga cercana de Micaela, nos brinda un relato conmovedor sobre su vida, su impacto en la comunidad y el trágico final que marcó a todos los que la conocieron.

Evelyn Rosas, amiga de Micaela Juárez (+)

Entrevista a Evelyn Rosas, amiga de Micaela Juárez

Por Gladys Jiménez, La Comunidad News Online

¿Cómo conociste a Micaela y qué las unió como amigas?

Conocí a Micaela hace cinco años. Nuestra amistad no era de muchos años, pero fue muy significativa. Ella tenía su negocio de Spark Nutrition & Fitness en el East Side, donde yo también tenía el mío. Una amiga en común la invitó a dar clases de Zumba en mi negocio, y fue ahí donde comenzamos a tratarnos y a crear una bonita amistad.

¿Fue Micaela tu mejor amiga?

Sí, fue una muy buena amiga.

¿De dónde era Micaela y cómo era en cuanto a su vida privada?

Ella era de Puebla, México, pero era muy reservada y siempre protegía a su familia. No le gustaba compartir detalles de su vida personal.

¿Micaela estaba casada y cuántos hijos tenía?

Sí, en México estuvo casada y tenía cuatro hijos: Freddy, Yotse, Giovanni y Abril. Ellos eran su mayor enfoque, siempre pendiente de su bienestar y siendo un ejemplo para ellos.

¿Cómo recuerdas a Micaela como amiga y cómo la describirías en su entorno familiar y comunitario?

La describiría como una mujer guerrera, con metas claras, luchadora. Siempre soñaba y trabajaba por alcanzar sus objetivos. Era muy feliz, sonriente y siempre dispuesta a ayudar a los demás. En su negocio, ayudaba a las personas con tandas y ahorros, siempre motivando a quienes la rodeaban.

¿Cómo influyó su personalidad en ti a nivel personal?

Micaela era muy respetuosa en su trato. Si había algún problema, lo hablaba en privado. No era explosiva ni enojona; todo lo contrario, siempre motivaba a sus amigas y a su familia a cuidarse, tanto en lo físico como en lo emocional.

¿Cómo equilibraba Micaela sus roles de madre, empresaria y miembro activo de la comunidad?

Tenía un gran impacto en todos los que la rodeaban. Era una mujer independiente que inspiraba a otras mujeres a abrir sus propios negocios. A pesar de las dificultades, siempre encontraba la manera de salir adelante. Abrió su restaurante “Los Tres Soles”, pero tuvo que cerrarlo debido a la pandemia. Aun así, su legado quedó en quienes la conocieron.

¿Qué apasionaba a Micaela y cómo lo expresaba?

Su pasión era su familia y su negocio. Se entregaba al 100% en todo lo que hacía. Tenía el sueño de llevar a sus hijos de vacaciones, y aunque falleció dos semanas antes de cumplirlo, sus hijos pudieron disfrutar de ese viaje que tanto anhelaba.

¿Notaste algún cambio en Micaela en los días previos a su fallecimiento?

No noté nada fuera de lo normal. Lo único que recuerdo es que cumplió uno de sus sueños: una operación de senos que había deseado por años. A pesar de eso, siguió trabajando sin descanso, como siempre.

Hijos de Micaela: Freddy, Yotse, Giovanni y Abril.

¿Micaela te habló alguna vez sobre problemas con su pareja, José Dueñas Quiñones?

Nunca habló sobre su vida personal. Sabía que como en todo matrimonio, había peleas, pero nunca la vi asustada o maltratada. No había señales visibles de que algo estuviera mal.

¿Qué crees que Micaela querría que la comunidad supiera sobre su muerte?

Micaela quisiera que todas las mujeres que están viviendo algún tipo de violencia pidan ayuda. No solo la violencia física es peligrosa, la verbal también puede destruir. Si alguien está pasando por algo así, deben ser valientes y buscar ayuda, ya sea a través de organizaciones como Unidos o llamando al 911.

¿Cómo te afectó la muerte de Micaela y cómo has sobrellevado su pérdida?

Para mí fue un shock muy grande. Perdí a una amiga, una socia, una líder. He tenido que buscar ayuda psicológica para sobrellevar esta gran pérdida. Aún me cuesta hablar de ella sin emocionarme.

¿Qué mensaje darías a las mujeres de la comunidad que puedan estar pasando por situaciones similares?

Les diría que pongan un alto a cualquier tipo de maltrato. Las mujeres valemos mucho y no debemos permitir que nadie nos quite nuestro brillo. Es necesario ser valientes, levantar la voz y rescatarse a una misma y a nuestros hijos. Solo así podremos detener el ciclo de violencia.

Reflexión final

La historia de Micaela Juárez es una llamada de atención para toda la comunidad. Su vida y su muerte nos recuerdan la importancia de luchar contra la violencia de género y de apoyar a quienes están en situaciones vulnerables. Su legado perdura en sus hijos, su negocio y en las muchas vidas que tocó durante su tiempo entre nosotros.