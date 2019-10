La inacción republicana ignora la urgencia de la crisis de violencia armada

La Comunidad News

Hoy, los demócratas se unieron al gobernador Tony Evers y al fiscal general Josh Kaul para apoyar un proyecto de ley redactado por la representante Melissa Sargent (D-Madison) que crearía Órdenes de Protección contra Riesgos Extremos (ERPO) en Wisconsin. Las leyes de riesgo extremo, también conocidas como leyes de “Bandera Roja”, brindan a las familias y a los agentes de la ley un proceso legal formal para reducir temporalmente el acceso de un individuo a las armas de fuego si representan un peligro para ellos mismos o para otros. A pesar del abrumador apoyo público en Wisconsin, el liderazgo republicano ha indicado que no cree que sea necesario tomar medidas al respecto, o cualquier otra medida para reducir el riesgo de violencia armada. El líder demócrata de la Asamblea Gordon Hintz (D-Oshkosh) emitió la siguiente declaración en apoyo de esta legislación:

“¿Qué se necesitará para que los republicanos en la Legislatura tengan el coraje de hacer lo correcto? El bloqueo de liderazgo por el que se encuentran la mayoría de mis colegas republicanos es inaceptable. Somos elegidos para nuestros cargos para asumir los problemas apremiantes que enfrenta nuestro estado ”, declaró el representante Hintz. “Nuestro gobierno estatal debería hacer todo lo posible para mantener las armas de fuego fuera del alcance de aquellas personas que corren el riesgo de dañar a otros o a sí mismos. Otros estados han tomado medidas demostrando que se toman en serio la protección de sus ciudadanos. Es inaceptable que los republicanos de Wisconsin sientan que no hay nada que hacer. Las órdenes de protección contra riesgos extremos son un sentido común, una forma comprobada de abordar la violencia armada mientras se respetan el debido proceso y los derechos de la segunda enmienda ”

En Wisconsin, la última encuesta de derecho de la Universidad de Marquette encontró que la legislación ERPO tiene un 81% de aprobación. La evidencia muestra que retirar temporalmente las armas de las personas en crisis puede reducir el riesgo de suicidio con armas de fuego. Un estudio reciente de Everytown for Gun Safety descubrió que después de que Connecticut aprobó la legislación ERPO, hubo una reducción del 14 por ciento en la tasa de suicidios con armas de fuego del estado. Del mismo modo, en Indiana en los 10 años posteriores a la aprobación de la ley de riesgo extremo en 2005, la tasa de suicidios con armas de fuego en el estado disminuyó en un 7,5 por ciento. El mismo estudio encontró que el 51 por ciento de los tiradores en masa exhibían señales de advertencia o comportamientos preocupantes antes de sus crímenes.

“Con seis meses restantes en la sesión legislativa, queda mucho tiempo para actuar. Pero esto no puede esperar. Ahora es el momento de programar una audiencia pública y demostrar que estamos comprometidos a reducir el riesgo de violencia armada y la cantidad de suicidios en Wisconsin. Todos merecen vivir sin temor a la violencia armada, y los líderes a nivel estatal y federal del gobierno tienen un papel que desempeñar absolutamente para mantener a salvo a las personas en nuestras comunidades. No somos impotentes para actuar. Es hora de que los republicanos den un paso al frente y escuchen a las personas que representan en lugar de seguir ciegamente a sus líderes que no tienen el coraje de abordar este problema.”