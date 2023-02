La votación en ausencia en persona comienza el martes en Madison

La Comunidad News Online

MADISON, WI – La votación en persona comenzará el martes 7 de febrero en varios lugares de la ciudad de Madison.

¿Qué necesitará traer con usted si va a votar en ausencia en persona?

Una identificación con foto aceptable para votar en Wisconsin.

Si necesita registrarse por primera vez o actualizar su registro debido a una mudanza o cambio de nombre, también deberá traer un documento de prueba de residencia.

Debido a que tenemos docenas de estilos de boletas en toda la ciudad, usamos el dispositivo de marcación de boletas accesible ExpressVote para la votación en ausencia en persona.

Los votantes que hayan solicitado una boleta de voto en ausencia por correo pueden devolver su boleta de voto en ausencia completa a un lugar de votación en ausencia en persona durante el horario de votación del lugar.

Al final del turno de votación del día, su boleta de voto en ausencia se llevará a la Oficina del Secretario en una bolsa de mensajería con un sello a prueba de manipulaciones. El número de serie único en el sello de seguridad está documentado en un formulario de cadena de custodia, al igual que el número de sobres de ausencia sellados en la bolsa de mensajería.

La votación se llevará a cabo en los lugares que se indican a continuación.

Biblioteca Central, 201 W Mifflin St

9:30 am – 5:00 pm de lunes a viernes, 7 – 17 de febrero

10:00 am – 4:00 pm sábados, 11 y 18 de febrero

2:00 – 4:00 pm domingos, 12 y 19 de febrero

Centro recreativo comunitario de Warner Park, 1625 Northport Dr.

9:00 am – 7:00 pm de lunes a viernes, 7 – 17 de febrero

9:00 am – 5:00 pm sábados, 11 y 18 de febrero

12:00 – 5:00 pm domingos, 12 y 19 de febrero

Jardines Olbrich, 3330 Atwood Ave.

10:00 am – 4:00 pm de lunes a viernes, 7 – 17 de febrero

Centro Comunitario de East Madison, 8 Straubel Court

11:00 a. m. a 4:00 p. m. los días de semana, del 13 al 17 de febrero

Edgewood College – Wingra Commons, 1000 Edgewood College Dr.

11:00 a. m. a 3:00 p. m. los días de semana, del 13 al 17 de febrero

UW-Madison Union South, 1308 W Dayton St

11:00 a. m. a 5:00 p. m. los días de semana, del 13 al 17 de febrero

UW-Madison Memorial Union, 800 Langdon St

11:00 a. m. a 5:00 p. m. los días de semana, del 13 al 17 de febrero

Campus de Madison College Truax, 1701 Wright St

11:00 a. m. a 3:30 p. m., de lunes a viernes, del 13 al 17 de febrero

Campus de Madison College South Madison, 2429 Perry St

11:00 a. m. a 3:30 p. m., de lunes a viernes, del 13 al 17 de febrero

Alicia Ashman Library, 733 N High Point Rd

11:00 am – 5:00 pm weekdays, Feb. 7 – 17

10:00 am – 4:00 pm Saturdays, Feb. 11 & 18

Goodman South Madison Library, 2222 S Park St

11:00 am – 7:00 pm weekdays, Feb. 7 – 17

10:00 am – 4:00 pm Saturdays, Feb. 11 & 18

2:00 – 4:00 pm Sundays, Feb. 12 & 19

Alicia Ashman Library, 733 N High Point Rd

11:00 am – 5:00 pm weekdays, Feb. 7 – 17

10:00 am – 4:00 pm Saturdays, Feb. 11 & 18

Goodman South Madison Library, 2222 S Park St

11:00 am – 7:00 pm weekdays, Feb. 7 – 17

10:00 am – 4:00 pm Saturdays, Feb. 11 & 18

2:00 – 4:00 pm Sundays, Feb. 12 & 19

