Las plantas de energía de Texas vuelven a estar en línea, pero 325,000 hogares siguen en la oscuridad

(Reporte de Brad Brooks en Lubbock, Texas; Barbara Goldberg en Maplewood, Nueva Jersey; Nathan Layne en Wilton, Connecticut; y Jonathan Allen en Nueva York; Editado por Leslie Adler, Jonathan Oatis, Sonya Hepinstall y Daniel Wallis) y traducido por La Comunidad News Online

(02/19/21) El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo el jueves que todas las plantas generadoras de energía en el estado volvieron a estar en línea, pero cientos de miles de hogares permanecen sin energía debido a líneas caídas y otros problemas después de una feroz tormenta invernal y una ola de frío.

Si bien acogieron con satisfacción el progreso, otros líderes de Texas advirtieron que la red de energía del estado permanece extremadamente “frágil” durante unos días y que el clima frío que creó los problemas se mantendría durante el fin de semana.

Unos 325,000 hogares aún no tienen electricidad, frente a los 2.7 millones del miércoles, y más de 13 millones de tejanos están viendo interrupciones en sus servicios de agua.

Los operadores de energía y los líderes estatales, incluido Abbott, enfrentan críticas fulminantes por los cortes prolongados debido a las temperaturas bajo cero que comenzaron hace cuatro días.

Abbott dijo que ha pedido a los legisladores estatales que aprueben leyes que exijan que todas las plantas de generación de energía en Texas “acondicionen” sus instalaciones para el invierno como lo hacen las de los estados más fríos, con la esperanza de que futuras olas de frío no provoquen fallas en la red eléctrica.

“Lo que les sucedió esta semana a nuestros compañeros tejanos es absolutamente inaceptable y nunca se podrá repetir”, dijo Abbott en una conferencia de prensa por la tarde.

El gobernador arremetió contra el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT), una cooperativa responsable del 90% de la electricidad del estado, que dijo que les había dicho a los funcionarios antes de la tormenta que la red estaba preparada para el clima frío.

La jueza Lina Hidalgo, la principal funcionaria electa en el condado de Harris, que abarca a Houston, dijo durante una conferencia de prensa por la tarde que el número de hogares sin electricidad en su condado se había reducido a 20.000 desde 1,4 millones hace unas noches.

“Las luces pueden estar encendidas, pero aún no hemos salido de la oscuridad, aún no hemos superado todos los desafíos”, dijo Hidalgo. “Aún no hemos terminado con esto”.

Advirtió a los residentes de Houston que se prepararen para lo peor.

“La red aún es frágil. Esta noche vendrá más clima frío. Así que eso va a ejercer presión sobre estas plantas de energía que acaban de volver a funcionar”, dijo Hidalgo.

Hidalgo alentó las donaciones a los bancos de alimentos, y algunos residentes luchan por conseguir alimentos y agua. Señaló informes de centros para personas mayores y otras comunidades vulnerables que carecen de suministros básicos.

Los residentes enojados han concentrado gran parte de su ira en ERCOT, que según los críticos no hizo caso de las advertencias después de un colapso del clima frío en 2011 para garantizar que la infraestructura energética de Texas, que depende principalmente del gas natural, estuviera acondicionada para el invierno.

Los críticos también han planteado preguntas sobre el liderazgo de Abbott. El senador estadounidense Ted Cruz fue criticado por volar a la ciudad turística mexicana de Cancún con su familia en medio de la crisis. El legislador republicano interrumpió su viaje después de que se informaran sus viajes, diciendo que regresaría a Texas y “llegaría al fondo de lo sucedido”.

Gary Southern, un corredor de bienes raíces de 68 años de Mineral Wells, Texas, dijo que su energía fue restaurada el miércoles por la tarde, lo que le permitió tener su primera noche sólida de sueño desde que perdió la electricidad en las primeras horas del lunes.

“Fue una de las peores cosas por las que hemos tenido que pasar”, dijo el texano de toda la vida, y agregó que estaba frustrado cuando le dijeron que habría apagones continuos, solo para pasar días sin electricidad. “Sé que muchas personas en nuestra comunidad todavía no tienen (el poder) y están frustradas”.

Agarra un cubo

La falta de energía ha cortado el suministro de agua a millones de personas, ha afectado aún más la capacidad de los hospitales para tratar a los pacientes en medio de una pandemia y ha aislado comunidades vulnerables con carreteras congeladas aún intransitables en partes del estado.

Hasta el jueves por la tarde, 797 sistemas públicos de agua informaban interrupciones en el servicio, lo que afectaba a 13,2 millones de personas, según la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. A la mayoría de los afectados se les ha dicho que deben hervir el agua.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) dijo que históricamente las bajas temperaturas estaban obstaculizando los esfuerzos para vacunar a las personas contra COVID-19, con más de 2,000 sitios de vacunas en áreas con cortes de energía. Además de ayudar a Texas, FEMA dijo el jueves que brindaría asistencia al estado vecino de Oklahoma debido al impacto del clima en su red eléctrica.

Casi dos docenas de muertes se han atribuido a la ola de frío. Las autoridades dicen que sospechan que han muerto muchas más personas, pero sus cuerpos aún no han sido descubiertos.

En Galveston, en la costa del golfo de Texas, un refugio emergente con calefacción pero sin agua corriente había permitido que unas tres docenas de personas se acurrucaron durante la noche antes de que volvieran a salir al frío el jueves por la mañana para que los equipos de limpieza lo prepararen para el jueves por la noche.

“Cuando vayas al baño, toma un balde de agua para limpiar el inodoro, ¡vamos a la vieja escuela!” César García, director del Departamento de Parques y Recreación de Galveston, gritó mientras supervisaba la limpieza del refugio en el Centro de Recreación McGuire-Dent.

García dijo que se estaba preparando para una multitud potencialmente más grande el jueves por la noche, quizás más cerca de los 100 que buscaron refugio el lunes, durmiendo en las gradas o en el piso de un gimnasio con mantas y lo que sea que trajeron de casa.

“Esta noche es la más fría, no sabemos qué esperar”, dijo García.

