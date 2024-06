¡Lectura del verano en la Biblioteca Pública de Madison comienza con el programa NOSOTROS LEEMOS!

Este verano, niños y familias pueden visitar cualquier ubicación de la Biblioteca Pública de Madison para recoger una bolsa de NOSOTROS LEEMOS, un juego de cartas, un calendario de alfabetización temprana y más como parte de lectura de verano. NOSOTROS LEEMOS es la versión de la Biblioteca Pública de Madison de un programa de lectura de verano, e incorpora elementos de lectura, escritura, creación y juego en sus nueva ubicaciones y desde casa.

“Queremos animar a los niños a leer y jugar durante el verano de una manera que fomente el desarrollo de la alfabetización e involucre a toda la familia en la lectura. Lo que escuchamos de la comunidad es que se agregan obstáculos y cargas innecesarias cuando requerimos que los niños o las familias hagan un rastreador de lectura”, dijo Tammy Ocampo, gerente de servicios juveniles de la Biblioteca Pública de Madison. “Esa forma de leer en el verano solo beneficia a los niños que ya aman la lectura y tienen fácil acceso a las bibliotecas. Con NOSOTROS LEEMOS, queríamos ofrecer opciones más equitativas que ofrecen alternativas a los programas en la biblioteca. Eso significó ofrecer más formas de leer fuera de la biblioteca para quienes enfrentan barreras de transporte, y al mismo tiempo asegurarse de no perder elementos centrales que hacen que la lectura en el verano sea agradable. Es decir, ¡que sea DIVERTIDO!”

El programa de lectura del verano NOSOTROS LEEMOS incluye varios elementos diferentes para todas las edades y anima familias y niños a explorar diferentes aspectos de lectura y alfabetización.

Leer

La Biblioteca Pública de Madison nuevamente estará regalando bolsas de NOSOTROS LEEMOS a los visitantes de la biblioteca en cada una de sus nueve ubicaciones, el Autobús de Sueños, y en eventos comunitarios durante el verano.

“Los niños pueden decorar sus bolsas y personalizarlas y luego llenarlas una y otra vez con libros excelentes de nuestra colección,” dice Ocampo,. “Obtener una tarjeta de la biblioteca para sus hijos o familia es el primer paso hacia un mundo de aventuras, entretenimiento, aprendizaje y creatividad, tanto en la biblioteca como más allá”

La biblioteca también animará a los prelectores y lectores tempranos con múltiples actividades que ayudarán a desarrollar la alfabetización. Cuentos basados ​​en música y movimiento, programas de Leer a un perro, un calendario de alfabetización que se puede llevar a casa y un consejo de alfabetización semanal serán parte de NOSOTROS LEEMOS este verano.

Jugar

El juego de cartas NOSOTROS LEEMOS regresa por su segundo año con unos cambios notables: ¡el juego de cartas ahora se puede jugar! Ahora se pueden jugar juegos como memoria, charadas, solitario, etc., lo que significa que los niños y las familias pueden disfrutar del juego durante todo el verano. El juego de cartas es bilingüe en inglés y español e incluye varias actividades de lectura y desafíos para que las familias prueben juntas, así como chistes, trabalenguas, rimas y otras recompensas instantáneas basadas en la lectura. Copias del juego están disponibles en todas las bibliotecas y en el Autobús de Sueños ahora. Obtenga más información sobre cómo jugar el juego en línea en madpl.org/weread.

Crear

El programa de artistas en residencia NOSOTROS LEEMOS Bubbler (anteriormente Bubbler Artist in the Neighborhood) tomará lugar de junio a agosto de 2024. Este programa coloca a un artista local en cada biblioteca durante todo el verano con el objetivo de organizar programas semanales para niños y familias. La visión y la experiencia de los artistas locales se combinan con el aporte colaborativo de las comunidades bibliotecarias para crear algo completamente nuevo que tiene sus raíces en la alfabetización, la autoexpresión creativa y el aprendizaje práctico para niños y familias.

Los eventos de lanzamiento dirigidos por cada artista están programados en la mayoría de las bibliotecas en junio y son un buen momento para conocer al artista NOSOTROS LEEMOS Bubbler. El horario semanal del programa se puede encontrar aquí.

Escribir

El concurso de escritura NOSOTROS LEEMOS Voces de la niñez celebra la conexión entre la lectura y la escritura, así como la belleza de la voz de los jóvenes en la comunidad.

El tema del concurso de escritura de 2024 es “Celebrar a los pequeños héroes” y fue elegida por el Embajador de la Juventud de este año y ganadora del Gran Premio del año pasado, Diya Dwahal. Cada acto de heroísmo, valentía o cariño, por pequeño que sea, importa.

Los aspirantes a escritores en el área de Madison, de 18 años o menos, están invitados a enviar un cuento, un poema, una canción, etc. con la oportunidad de ganar PREMIOS EN EFECTIVO, ser reconocidos en un juego de Forward Madison FC, ser publicado en el Antología Youth Voices y participar como uno de los autores destacados en la celebración de otoño del Festival del Libro de Wisconsin en octubre. La escritura será aceptada hasta finales de este mes, el domingo 30 de junio de 2024.

Obtenga más información sobre NOSOTROS LEEMOS y todas las actividades disponibles este verano en la Biblioteca Pública de Madison al visitar madpl.org/weread.

NOSOTROS LEEMOS es posible gracias al apoyo de Steve Stricker American Family Insurance Foundation, Madison Public Library Foundation, Friends of the Madison Public Library, Dick Goldberg y Lisa Munro, y David Wood y Jane Doughty.