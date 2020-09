Por Rafael Viscarra

Tony Evers

Madison. (8/31/20) Legisladores republicanos convocan sesión especial pero sin debate ni voto; porque ambas cámaras están oficialmente en receso hasta el jueves, pero es poco probable que vuelvan a votar pronto.

El Gobernador de Wisconsin, Tony Evers, firmó una orden ejecutiva que obliga a la Legislatura a reunirse en una sesión especial después que la policía disparara e hiriera a Jacob Blake en Kenosha, pidiendo a los legisladores que aceptaran considerar nueve proyectos de ley que presentó a principios de este verano en respuesta a las protestas de “Black Lives Matter”. El paquete de nueve proyectos incluye:

Prohibir el uso policial de los estranguladores

Prohibir el uso policial de órdenes judiciales de no golpe.

Crear una sanción civil por discriminación racial.

Establecer estándares de uso de la fuerza en todo el estado para todas las agencias policiales.

Exija que cada oficial complete al menos ocho horas de capacitación sobre las opciones de uso de la fuerza y las técnicas de desescalada cada año.

Exigir al Departamento de Justicia que recopile información demográfica sobre incidentes de uso de la fuerza y publique informes anuales.

Crear un programa de subvenciones de $1 millón para organizaciones comunitarias que tengan programas de prevención de la violencia.

Evers puede convocar la sesión especial, pero no puede obligar a los legisladores a debatir o votar proyectos de ley.

Robin Vos, Wisconsin State representative

Los republicanos se han resistido a su llamado, diciendo que quieren más tiempo para revisar sus propuestas y elaborar las suyas propias. El presidente de la Asamblea, Robin Vos, republicano por Rochester, dijo que el gobernador no ha hecho lo suficiente para fomentar el apoyo bipartidista para cualquier cambio de política relacionado con la policía. La mejor manera de avanzar en la consideración de cualquier proyecto de ley es a través de la cooperación bipartidista. Y pide al líder de la mayoría de la Asamblea, Jim Steineke, republicano por Kaukauna, que presida un grupo de trabajo legislativo sobre disparidades raciales, oportunidades educativas, seguridad pública y políticas y estándares policiales.

Hablando con la prensa, Steineke dijo que el grupo de trabajo no estará compuesto solo por legisladores, sino que incluirá líderes religiosos, jefes de organizaciones comunitarias y personas de todos los ámbitos. Y espera que el grupo de trabajo presente un “paquete amplio de proyectos de ley” a principios de 2021, al comienzo de la próxima sesión legislativa regular.

Evers criticó el enfoque del grupo de trabajo republicano, diciendo que la gente de Wisconsin no quiere otro grupo de trabajo o más retrasos; quieren acción y resultados, y lo quieren hoy, no mañana o algún día en el futuro. Es decepcionante que no haya un sentido de urgencia por parte de los republicanos, y es una decepción para todas las personas que nos piden que lideremos.