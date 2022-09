La Comunidad News Online

Equipo de fútbo FC. Nueva Segovia

Madison.- No obstante que el anterior domingo los partidos programados por Liga Latina de Fútbol de Madison, fueron suspendidos en las canchas Warner 1 y Sycamore 1 y 2, debido a la intensa lluvia caída noche anterior y porque las canchas se encontraban empapados con residuos de agua, a pesar de ello fueron permitidos por la ciudad varios partidos en la cancha Warner 3 en horas de la tarde.

Una de las metas de este medio es cubrir el deporte en todas sus manifestaciones, este último domingo uno de sus reporteros pudo estar presente en la cancha Warner 3 para ver el partido entre los equipos de F.C NUEVA SEGOVIA de Nicaragua (3ra. Categoría) vs. Las CABRAS también de Nicaragua, después de un intenso partido el que ganó esta contienda deportiva fue Segovia 4 y Cabras 0.

El equipo F.C NUEVA SEGOVIA está dirigido por Denis López, se fundó recién este año, cuenta en sus filas con 18 jugadores todos nicaragüenses excepto uno que es de Honduras. Su camiseta es de color azul y blanco, que representan los colores de la bandera de aquel país Centroamericano, según la versión de su coach Denis. Es un equipo juvenil que promete mucho para el futuro de este deporte.

Equipo de fútbol Unión Cárdenas

A segunda hora, se enfrentaron dos equipos de la primera categoría, me refiero al equipo UNIÓN CARDENAS vs. F.C NUEVA SEGOVIA, ambos equipos tienen en sus filas jugadores más experimentados con experiencia futbolera, y generalmente brindan partidos de alto rendimiento. El primer tiempo terminó con el triunfo parcial de SEGOVIA 2 a 1. En el segundo periodo después del tercer gol de FC. Nueva Segovia, se produjo un altercado entre los hinchas de Union Cárdenas con el Árbitro y el partido fue suspendido; de acuerdo con la información proporcionada por Denis Lopez porra de Segovia via telefono.

UNION CÁRDENAS, fue fundado en 2000 hace 22 años, este equipo está dirigido por dos fanáticos del fútbol Gustavo Cosme López y Francisco Viera, está integrado por 28 jugadores en su mayoría jóvenes de 18 a 20 años, con dos refuerzos de personas mayores,el arquero y uno de la defensa al que por cariño le llaman el gordo. La camisita es de color blanco con franja azul que representa al equipo de Puebla. El nombre de Unión Cárdenas, se debe a la unión de los fanáticos de este equipo (Porra), que en cada encuentro hacen fuerza para que gane el partido, y la mayoría de ellos son del pueblo de Cárdenas, México, según la versión de Heriberto Romero Villegas porra de este equipo.