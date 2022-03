“Los sueños se logran, solo hay que trabajar fuerte y no claudicar. Los sueños si, se cumplen. Pero con dedicación, sacrificio y perseverancia.“ ￼

La Comunidad News Online

Omar Miranda

Omar, es inmigrante de México, en Madison empezó como DJ en quinceañeras, bodas, además de tener dos trabajos, desde que era niño soñaba con crear un conjunto musical, y llegó a formar el grupo “La Séptima Alianza” sin registro con el apoyo de sus 6 amigos, pero gracias al programa “Tu Empresa” de la Cámara de Comercio Latina de donde Omar llegó a obtener un diploma, logró registrarlo el grupo en las oficinas del Estado de Wisconsin. Omar es un Latino que con su fuerza de voluntad y perseverancia logró hacer su sueño una realidad.

Antes de empezar tu gran aventura y lograr crear Miranda Music Enterprises Services, de fundar el grupo musical La Séptima Alianza, de graduarse del programa “Tu Empresa” en el área de Entretenimiento de la Cámara de Comercio Latina, ¿cómo era tu mundo diario (ANTES)? ¿Que hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde vivías?

R: Antes de crear la Compañía Miranda Music Entertainment y la Séptima Alianza, yo era DJ en eventos como quinceañeras, bodas, etc., además de tener dos trabajos de lunes a viernes.

¿Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de lograr crea Miranda Music Enterprises Services, de fundar el grupo musical La Séptima Alianza, de graduarse del programa “Tu Empresa” en el área de Entretenimiento de la Cámara de Comercio Latina?

R: Yo siempre desde niño me imaginaba haciendo esto, y ahora que la Cámara de Comercio Latina me brindó la oportunidad de poder graduarme no perdí la oportunidad de poder hacer lo que me apasiona y formar la Séptima Alianza fue un sueño de seis compañeros con las mismas ganas de querer formar parte de la historia musical en Madison Wisconsin.

Grupo Musical Séptima Alianza

Antes de lanzarte a la aventura de lograr crear Miranda Music Enterprises Services, de fundar el grupo musical La Séptima Alianza, de graduarse del programa “Tu Empresa” en el área de Entretenimiento de la Cámara de Comercio Latina, ¿qué te hacía dudar? Que excusas o pretextos tenias en tu mente?

R: Siempre mi temor era como empezar, qué equipo, yo, necesitaría, como vender mi producto, y eso me hacía dudar.

¿Quién fue tu mentor o tutor. Alguien que te animo e influenció, aconsejo, orientó para que sigas adelante con esta aventura de lograr crea Miranda Music Enterprises Services, de fundar el grupo musical La Séptima Alianza, de graduarse del programa “Tu Empresa” en el área de Entretenimiento de la Cámara de Comercio Latina?

R: Afortunadamente estoy rodeado de personas positivas además de que mis compañeros de la Banda Séptima Alianza siempre han creído en mí, y siempre me apoyan para poder seguir adelante con este proyecto.

¿Cuál fue la primera barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de lograr crea Miranda Music Enterprises Services, de fundar el grupo musical La Séptima Alianza, de graduarse del programa “Tu Empresa” en el área de Entretenimiento de la Cámara de Comercio Latina?

R: Pues, creo que fue el dinero ya que se ocupa mucho equipo y esto es muy costoso, y aparte donde guardarlo, como transportarlo, esta fue la primera barrera; pero trabajando duro he ido venciendo estos obstáculos.

¿A qué otros retos y/o obstáculos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R: El primer obstáculo fuerte es que ya me han robado mi equipo dos veces y es un coraje y una impotencia porque se llevan no solo el equipo si no también el esfuerzo, la lucha, el sueño de varios años de trabajo no solo mío sino también de mis compañeros.

Grupo musical Séptima Alianza

¿Cuál fue tu miedo o terror más grande que te causaba ansiedad en esta aventura de lograr crea Miranda Music Enterprises Services, de fundar el grupo musical La Séptima Alianza, de graduarse del programa “Tu Empresa” en el área de Entretenimiento de la Cámara de Comercio Latina?

R: Pues no fue miedo porque, yo, lo soñaba desde hacía muchos años, mi único temor era que a la gente no le fuera gustar mi trabajo, pero creo que voy por el camino correcto, y además estoy rodeado de un muy buen equipo de trabajo que me respalda siempre.

¿Cuáles fueron los sufrimientos más grandes y fuertes de sacrificio (físico, mental) que experimentaste durante esta aventura de lograr crea Miranda Music Enterprises Services, de fundar el grupo musical La Séptima Alianza, de graduarse del programa “Tu Empresa” en el área de Entretenimiento de la Cámara de Comercio Latina?

R: Que no sabía cómo empezar todo lo legal y gracias a Dios conocí al profe Jorge de la Cámara de Comercio latino y él me guió desde cero para poder lograr mi sueño de crear este negocio.

¿Cómo te preparaste para el examen final, cómo y qué tipo de examen fue? ¿Fácil? ¿En qué consiste?

R: Pues, nunca falté a ninguna clase, siempre fui muy atento. Siempre era para mí un regalo poder escuchar cada clase de el profe que siempre eran bien interesantes, y es un agasajo ser parte de sus alumnos.

Cuenta en detalles el proceso de preparación, ¿cómo te sentías cuando pasaste el examen final?

R: Pues, me sentí muy feliz cuando el profe – dijo – que si calificaba para poderme graduar, ya que había entregado todos mis trabajos y todo estaba completado.

Grupo Musical Séptima Alianza

¿Cómo te sentiste cuando te entregaron el registro de tu compañía? Describe los detalles de lo que sentiste ¿Gratitud? ¿Nostalgia? ¿Felicidad?

R: Me sentí muy contento porque era un logro no nada más para mí sino también de mis compañeros de Séptima Alianza ya que hay un título que nos ayuda ya que cuando trabajamos con la comunidad anglo nos piden este papel para poder tramitar el cheque de pago y era difícil que nos pagaran antes por no tener este diploma

¿Cuál fue el último obstáculo que tuviste que enfrentar después de haber logrado tus deseos y metas?

R: Pues, creo que hasta la fecha todo va marchando de maravilla ya que como le comento estoy rodeado de un buen equipo de trabajo y además creo 100 por ciento en lo que hago junto con mis compañeros.

¿Cómo te recibió tu familia más cercana (tus papás, hijos, hermanos, vecinos, amigos cercanos), cuál fue el impacto en tu vida personal y profesional en obtener tus logros y metas?

R: Pues, no me esperaba este apoyo de mis familiares y amigos porque no lo hacía pensando en ellos sino en mí, pero cuando se enteraron de mi graduación me sorprendió todo el apoyo que recibí por par parte de mis familiares compañeros y amigos, las muestras de apoyo y la energía tan positiva que me brindaron

¿Cuáles son los requisitos para registrar una compañía, integrar un conjunto musical y lograr un diploma del programa “Tu Empresa”?

R: Primeramente acercarse a la Cámara de Comercio Latina ya que ellos nos guían paso a paso en cada uno de los requisitos para poder lograrlo/integrar una agrupación, es muy difícil ya que se juntan varias personas y todos tenemos formas diferentes de pensar, pero gracias a Dios hemos creado una amistad muy grande además del respeto mutuo entre los integrantes.

¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R: Mi trabajo dentro de Séptima Alianza es vender el grupo, tratar de acomodarlo en la mayor cantidad de eventos que se pueda y también me encargo de la administración.

¿Cuál es el tu desenvolvimiento directo o indirecto con la comunidad Latina?

R: Como líder de la agrupación tengo la responsabilidad de apoyar a la comunidad en lo que se pueda, Séptima Alianza ha colaborado con iglesias como el “El Buen Pastor”,”Holy Redeemer.” Además, hemos apoyado a “Literacy Network,” “Academia Latina”, y siempre estamos dispuestos a cooperar cuando la comunidad Latina necesita nuestros servicios, como cuando hay que recaudar fondos para un enfermo o un difunto.

¿Cuál es tu mensaje a la comunidad Latina acerca de realizar o lograr una meta?

R: Los sueños se logran, solo hay que trabajar fuerte y no claudicar, como Séptima Alianza hemos sido portada de La Comunidad News en dos ocasiones; hemos sido parte de las ferias más importantes en Madison. La Movida Radio y La Sabrosa Radio nos han brindado sus espacios en entrevistas, hemos sido nominados cuatro veces en los premios MOMS aquí en Madison, además de que la ciudad de Monroe nos ha invitado por tres años consecutivos a formar parte de sus festividades. Además, hemos recibido una gran cantidad de diplomas por apoyo a grandes entidades, todo esto nos motiva a seguir adelante y es señal de que los sueños si, se cumplen.