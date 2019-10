LPA arranca el Mes de la Herencia Hispana con “YoSoy el Pueblo Unido”

La Asociación de Profesionales Latinos de Madison

La Comunidad News

La Asociación de Profesionales Latinos de Madison arranco el mes de la Herencia Hispana en el octavo piso del Edificio DreamBank Spark Building Institute de E. Washington de esta ciudad, con una conferencia que han optado en llamar “YoSoy el Pueblo Unido“, sujeto a un amplio programa con temas relativas de como aprender, como conectarse entre personas; sobre economía, política, el medio ambiente y de cómo ayudar a la Comunidad Latina en las aéreas antes mencionadas, mediante conferencias de capacitación. Aunque esta comunidad es indiferente a esta clase de eventos, según unos de los asistentes de nombre Erick Francisco.

La visión de LPA es cultivar una comunidad que inspire, desarrolle y capacite a los profesionales latinos para lograr el éxito. En el evento de esta noche, esta asociación contó con la presencia de un buen número de jóvenes estudiantes de ambos sexos de East High School, pronto a graduarse y de continuar con sus estudios profesionales en la universidad.

“La Asociación de Profesionales Latinos comenzó hace seis años con solo cincuenta miembros y ahora tiene un poco más de doscientos cincuenta y continúa creciendo con el correr del tiempo.” Destaco Carla Garcés, quien organizo el evento, según nos manifestó Ingrid Sandoval que es la ejecutiva de LPA.

Esta asociación reconoce que los latinos se destacan en muchas industrias y sectores profesionales, lo que refleja la creciente diversidad en la población estatal que contribuye al crecimiento general de la fuerza laboral. El objetivo de LPA es aceptar las necesidades de los profesionales latinos para desarrollar habilidades de liderazgo, avanzar en sus carreras, participar en la comunidad y mejorar sus vidas personales. El LPA capacita a sus miembros para desarrollar su talento profesional al proporcionar programas e iniciativas que crean líderes intelectuales, para establecer asociaciones, para promover proyectos comunitarios y alienta la participación en cuestiones sociales.

Carla Garcés: “Soy representante de LPA, hoy estamos arrancando el inicio del Mes de la Herencia Hispana con una conferencia que hemos optado por llamar “YoSoy el Pueblo Unido“, somos latinos como individuos pero también somos comunidad. Entonces en esta clase de eventos platicamos en grupo y preguntamos que son las cosas más importantes para la gente de nuestra comunidad. Hoy contamos con la presencia de Christian Alburas del Distrito 20, quien recomendó que los latinos estemos activos en la política para ser tomado en cuenta. También contamos con los estudiantes de East High School, que demostraron tener mucha energía para ayudar a la comunidad Latina. Estimo que estuvieron presentes en este evento alrededor de treinta a treinta cinco personas. Nuestro próximo gran evento es la conferencia “Building Our Legacy Professional Development “, del 30 de septiembre al 1º de octubre, en Madison College Truax de East Side.”

Erick Francisco: “Soy estudiante de East High School y miembro de Latin Students Union, que es una organización que tenemos en el colegio y fuimos invitados a este evento, y a mí personalmente me gusto mucho la experiencia que tuve aquí. Hablaron mucho sobre la comunidad, se toco temas como la economía, el medio ambiente y la política sobre inmigración. Uno de los expositores dijo que los latinos jóvenes, mujeres y hombres no asisten a las conferencias, por consiguiente recomendó no ser indiferentes para estar al tanto de lo que ocurre en nuestra comunidad. Bueno, después de graduarme de High School pienso estudiar Psicología y/o abogacía para ayudar a la comunidad Latina. Primero pienso estudiar en Madison College dos años para luego pedir mi transferencia a la UW-Madison.”