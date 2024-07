Madison celebra la Diversidad en el Festival de Orgullo para Personas con Discapacidad.

Natalia Hildner Armacanqui como Estrella Principal

La Comunidad News Online

Linda de La Hortoa, Natalia Hildner Armacanqui y Alanna Torres

Madison, 27 de julio de 2024.- En un vibrante despliegue de talento y celebración, el Festival de Orgullo de las Personas con Discapacidad llenó el campo del Warner Park en el Northside de Madison con una manifestación de arte, inclusión y creatividad. El evento, que se llevó a cabo desde las 12:00 hasta las 17:00 horas, fue una muestra deslumbrante del potencial de las personas con discapacidad, organizado por el equipo del Disability Pride Festival, encabezado por Nakia Wiley y Martin Lackey.

Este festival tiene una rica tradición de celebrar y visibilizar los talentos y logros de las personas con discapacidad, no solo en Madison, sino a nivel global. En palabras de Nakia Wiley, “Estamos orgullosos de mostrar las artes, la creatividad y el talento de las personas con discapacidad en Madison y más allá.”

Baile Indú por Natalia Hildner Armacanqui Natalia Hildner Armacanqui

La estrella de la jornada fue sin duda Natalia Hildner Armacanqui, artista y bailarina internacional que, con su impresionante equipo de baile, ofreció una actuación que fusionó las danzas hindúes y árabes. La presentación de Natalia fue un derroche de color y emoción que cautivó al público, recibiendo un estruendoso aplauso al final de su espectáculo.

Natalia Hildner Armacanqui, originaria de Madison y con raíces peruanas, compartió su perspectiva sobre el evento: “Como artista, he aprendido con maestros excepcionales de danza hindú y árabe. Participar en este festival es una oportunidad para conectar con la comunidad y celebrar la inclusión. En mi escuela de baile, Kallpa House of Spirit Dance, enseñamos a bailar no solo con el cuerpo, sino con el alma y el corazón. Creemos que el baile es una forma de sanación y conexión, más allá de las capacidades físicas.”

Alanna Torres, Natalia Hilder Armacanqui y Linda de La Hortoa Conjunto musical Tani Diakite Afro Fun Stars

Durante su intervención, Natalia presentó dos piezas destacadas: una danza hindú que evocaba la primavera y las flores, y una danza árabe, en la que participaron dos de sus alumnas, Linda de Colombia y Alanna de Puerto Rico. Ambas bailarinas mostraron un coraje y una destreza admirables en el escenario, reflejando el espíritu inclusivo del festival.

El evento concluyó con una vibrante actuación del conjunto musical Tani Diakite Afro Fun Stars, que dejó una impresión duradera en todos los asistentes.

Para aquellos interesados en explorar más sobre el arte y la danza, Natalia invita a la comunidad a participar en las clases que ofrece en su escuela de baile, que se realizan todos los martes por la noche en el Centro Hispano. Para más información, se puede contactar a Natalia a través de su sitio web: www.behindcreativeseries.com.

El Festival del Orgullo de las Personas con Discapacidad no solo celebró el talento y la creatividad, sino que también reafirmó el compromiso con una sociedad más inclusiva y diversa.